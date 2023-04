Tres rostros del fantasma de la ópera

La famosa novela de Gaston Leroux 'El fantasma de la ópera' ha sido llevada al cine y al teatro en múltiples ocasiones a lo largo de los años. Existen versiones cinematográficas desde 1916, y en diferentes países, y otras tantas adaptaciones teatrales, la última, la ópera rock de igual título, que llegará de nuevo a Madrid en octubre, de la mano de Antonio Banderas.

De entre todas las adaptaciones al cine, destaca 'El fantasma del paraíso', version adaptada al mundo de la música pop, que dirigió Brian de Palma en 1974, una gran joya cinematográfica, que aquí va acompañada de otras dos perlas, la versión muda de 1925 dirigida por Rupert Julian, y la adaptación al cine de la ópera rock de Andrew Lloyd Webber dirigida por Joel Schumacher en 2004. Las tres se pueden encontrar actualente en plataformas. Pero hay otras, actualmente no disponibles, que también revisten mucho interés, como la dirigida por Arthur Lubin en 1943, la producida por la Hammer bajo la dirección de Terence Fisher, de 1962, o la dirigida por Dario Argento en 1998.

Disponible en Filmin 'El fantasma del paraíso' (Brian de Palma, 1974)

Protagonizada por Paul Williams, William Finley, Jessica Harper y George Memmoli. Una versión pop de la historia de Gaston Leroux, con Paul Williams como un magnate del rock que estafa a un compositor provocando que sea encarcelado y que su rostro quede terriblemente desfigurado. Fue la séptima película de Brian de Palma (que firma también el guion), que significó su puesta de largo dentro de la industria de Hollywood y el inicio de su peculiar estilo visual.

El famoso ídolo del rock Swan (Paul Williams) es un bhombre despiadado que debe su fama a una serie de músicos de gran talento que trabajan para él desde la sombra. Su mano derecha Philbin (George Memmoli), le presenta a su jefe una brillante ópera rock basada en el mito de Fausto, compuesta por Winslow (William Finley), un desconocido músico de gran talento. Mostrando una vez más una total falta de escrúpulos, Swan se apropia de la ópera que pretende estrenar en la inauguración de El Paraíso, su nuevo y ultramoderno teatro y sala de conciertos. Al tratar de conseguir ayuda de la policía, Winslow descubre que, para comprometerle, le han colocado droga en un bolsillo, lo que provoca su inmediato encarcelamiento.

Planeando vengarse, logra escapar de la prisión e introducirse en la fábrica de discos de Swan, donde su cabeza queda atrapada por una de las prensas, dejándole el rostro terriblemente desfigurado, que oculta tras una máscara con forma de cabeza de pájaro y comenzará su particular venganza contra Swan. Convertido en un dolorido monstruo que lejos de ceder ante la adversidad se reafirma en sus vengativas intenciones hacia Swan, Winslow se oculta en las profundidades del Paraíso con la finalidad de boicotear el flamante estreno del productor musical quien, ante la creciente amenaza que supone el ofendido compositor de su inminente Fausto, intenta aplacar su ira mediante una oferta que será incapaz de rechazar y que firmará con sangre. El día de la inauguración de El Paraíso, Winslow que descubre que Swan le ha vuelto a engañar, convertido ahora en una especie de enorme cuervo sobrenatural ultrajado, logra introducirse en el local y desencadenar una planeada venganza. Lo primero que sucede es que el intérprete designado por Swan para que interprete su música, muere electrocutado en el escenario. Pero todo cambia cuando conoce a la nueva cantante, una joven llamada Phoenix (Jessica Harper) de la que se enamorará perdidamente, vendiendo su alma al diablo.

Película de una enorme riqueza visual, ambientada en el cruel mundo de las discográficas, un delirio visual gamberro y paródico con referencias no sólo a 'El fantasma de la ópera' sino también al 'Fausto' de Goethe, a 'The Rocky Horror Picture Show' y, como no en Brian de Palma, a Alfred Hitchcock ('Psicosis'). A destacar también la espléndida banda sonora con canciones compuestas e interpretadas por el protagonista del film, Paul Williams, que era el compositor de los principales temas de The Carpenters, y que aquí debutó como actor.

Disponible en Filmin, Pluto TV y Classics 'El fantasma de la ópera' (Rupert Julian, 1924)

Protagonizada por Lon Chaney, Mary Philbin, Norman Kerry, Arthur Edmund Carewe y Gibson Gowland. Un hito en el cine mudo de terror gótico gracias a la interpretación de Lon Chaney, 'el hombre de las mil caras', que bebe de la poesía del folletín y del melodrama, adaptación de la novela homónima de Gaston Leroux: En los sótanos de la Ópera de París vive oculto el misterioso Eric, hombre de voz de ángel y rostro desfigurado de demonio, que acecha entre pared y pared a la hermosa soprano Christine Daeé, a la que desea catapultar hasta la cima de la fama. El filme fue producido por el mítico Carl Laemmle.

El debut de la nueva temporada en la Ópera de París se abre con una producción del 'Fausto' de Gounod. Asisten el conde Philippe de Chagny (John St. Polis) y su hermano, el vizconde Raoul de Chagny (Norman Kerry). Raoul está allí solo con la esperanza de escuchar cantar a su amada Christine Daaé (Mary Philbin). Christine ha hecho un ascenso repentino del coro a suplente de Mme. Carlota (Mary Fabian), la prima donna. Raoul la visita en su camerino durante un intervalo de la actuación y le da a conocer sus intenciones: Desea que Christine renuncie y se case con él. Christine se niega a permitir que su relación se interponga en el camino de su carrera. En el apogeo de la temporada más próspera en la historia de la Ópera, la dirección dimite repentinamente. Al salir, les cuentan a los nuevos gerentes de la existencia un fantasma (Lon Chaney) que es «el ocupante del palco número 5». Los nuevos gerentes se ríen como una broma, pero la antigua gerencia se va preocupada.

Tras la actuación, las bailarinas se ven perturbadas por la visión del hombre misterioso y se preguntan si podría ser el Fantasma. Mientras tanto, Carlotta, la prima donna, ha recibido una carta del Fantasma, exigiendo que Christine cante el papel de Marguerite la noche siguiente, amenazando con terribles consecuencias si no se cumplen sus demandas. En el camerino de Christine, una voz invisible le advierte que debe ocupar el lugar de Carlotta el miércoles y que solo debe pensar en su carrera y su maestro. Al día siguiente, en un jardín cerca de la Ópera, Raoul conoce a Christine y le pide que reconsidere su oferta. Christine admite que ha sido instruida por una voz divina, el 'Espíritu de la Música', y que ahora es imposible detener su carrera. Christine ocupa el lugar de Carlotta y durante la actuación, los gerentes acuden al Palco 5 y se sorprenden al ver una figura sombría sentada allí, que pronto desaparece cuando no están mirando. Más tarde, Simon Buquet (Gibson Gowland) encuentra el cuerpo de su hermano, un tramoyista, colgado de una soga, y jura venganza.

La producción de 'El fantasma de la ópera' comenzó a fines de 1924 y su pre-estreno fue en Los Ángeles el 7 y 26 de enero de 1925, donde contó con una presentación musical a cargo de una importante orquesta de concierto. No se conserva ninguna información exacta sobre la música que se tocó en esos eventos, pero se sabe que fue Joseph Carl Breil quien preparó una partitura que consistió en algunas piezas clásicas y algo de música original compuesta por él mismo. A finales de 1929, Universal anunció que tenía los derechos para rodar una secuela de 'El fantasma de la ópera' que se titularía 'El regreso del fantasma', y que se filmaría con sonido y en color. Pero al no poder contar con Lon Chaney porque este había firmado un contrato en exclusividad con la MGM, el estudio descartó la secuela y, en su lugar, optó por reeditar El fantasma de la Ópera con nuevas secuencias de diálogo, una nueva pista de efectos sonoros y una partitura sincronizada.

Los directores Ernst Laemmle y Frank McCormick filmaron nuevamente algo menos de la mitad de las escenas con sonido sincrónico durante agosto de 1929 utilizando discos, y las piezas y material empleado en la banda sonora musical de la película original fueron reelaborados. Mary Philbin y Norman Kerry repitieron sus papeles para la nueva grabación de sonido, y se agregaron nuevos actores al elenco, para reemplazar a los que no estaban disponibles. Los diálogos de Chaney no se pudieron regrabar, por cuestiones contractuales, por lo que se solucionó haciendo aparecer un nuevo personaje que actúa como mensajero del Fantasma en algunas escenas, avisándose a los espectadores que esperaban con entusiasmo el debut de Chaney en el cine sonoro, con una advertencia en los anuncios publicitarios: «¡La interpretación de Lon Chaney es muda!». Esta versión sonora de la película se perdió en un incendio en 1948, sobreviviendo solamente algunas grabaciones de la banda sonora.

Disponible en SkyShowtime 'El fantasma de la ópera' (Joel Schumacher, 2004)

Protagonizada por Gerard Butler, Emmy Rossum, Patrick Wilson, Miranda Richardson y Minnie Driver. Adaptación cinematográfica de la famosa ópera rock de Andrew Lloyd Webber, inspirada a su vez en el clásico de Gaston Leroux. Año 1870. La Ópera de París prepara el estreno de su espectáculo más fastuoso, pero un misterio se oculta entre bastidores: la presencia del Fantasma. Nadie sabe qué o quién es, pero sus apariciones son cada vez más frecuentes y siembran el pánico entre el público. Sólo una joven bailarina, puede acercarse a él: el Fantasma es su maestro de canto. Lo que la joven ignora es que el Fantasma está profundamente enamorado de ella y no permitirá que nadie se interponga en su camino.

En 1919, en la Ópera Garnier de París tiene lugar una subasta. El anciano Raoul vizconde de Chagny (Patrick Wilson) compra una caja de música con la forma de un mono que lleva túnica persa y que toca los platillos. Durante la subasta, se encuentra con Madame Giry (Miranda Richardson), a quien conoció cuando era joven. La atención se centra en la siguiente pieza de la subasta, una lámpara de araña en piezas que ha sido restaurada recientemente y cableada para la novedosa electricidad. A medida que los subastadores muestran la araña restaurada, ilumina y lentamente se eleva a su antiguo lugar en las vigas con el crescendo de una apertura musical que evoca los años de decadencia de la ópera. El blanco y negro se convierte en color, y el público viaja en el tiempo hasta 1870, cuando la ópera estaba en su mejor momento. La ópera es comprada por dos nuevos propietarios, Richard Firmin (Ciarán Hinds) y Gilles André (Simon Callow), que no tienen experiencia en el teatro.

Mientras, en el elenco están ensayando 'Hannibal'. Madame Giry, que es una amante del ballet y madre de Meg Giry (Jennifer Ellison), les presenta a Christine Daaé (Emmy Rossum), una bailarina de ballet y una joven pero talentosa cantante. El joven vizconde Raoul, entra al ensayo, y Christine lo reconoce como su amor de la infancia. Christine es elegida como suplente después de cantar para ellos. Esa noche ella canta muy bien, y el Fantasma la oye a través de los conductos de ventilación. Durante la actuación de Christine, Raoul la reconoce de su infancia. Meg le pregunta cómo aprendió a cantar tan bien y Christine explica que su padre le prometió que le enviaría un ángel de la música para que cuidase de ella cuando él muriese. Ella piensa que su padre envió este «ángel» para ayudarla, pero en realidad es Erik, el fantasma de la Ópera (Gerard Butler), quién le enseña. Más tarde, cuando ella está en su camerino, se reúne con Raoul, que planea llevarla a cenar, a lo que ella se niega, diciendo que el ángel es muy estricto. Raoul la ignora y la deja prepararse para su cita. El fantasma encierra a Christine en su habitación y canta con ella sobre de su disgusto de que Raoul esté intentando cortejarla. Christine se disculpa, pidiéndole que viniera a ella. Él se revela a través de su espejo y la lleva con él. Christine acude con el fantasma a su guarida debajo del edificio de la ópera. Él le dice que la ama y quiere que ella le ame también. A la mañana siguiente se despierta y se encuentra a Erik, el fantasma, componiendo su música. Ella se le acerca y le quita su máscara. Erik estalla en un ataque de rabia, cubriéndose la cara con la mano. Él al principio dice que debe quedarse para siempre, porque ella ve sus deformidades, revelando sus «sueños de belleza». Christine le devuelve la máscara a Erik y los dos tienen un momento de comprensión. Entonces decide dejarla volver a la ópera.

En esta versión cinematográfica, hay algunas diferencias notables con la novela original: Erik es acogido desde muy joven por Madame Giry, quien le ayuda a esconderse de sus antiguos captores del circo donde Erik era presentado como una horrible atracción. A su vez algunos eventos de la historia ocurren en orden diferente (como la muerte de Joseph Buquet), o algunos son modificados (como la caída de la gran lámpara de araña). El Persa, quién tiene un papel importante en el libro como narrador, no aparece, siendo aquí, siendo Madame Giry quien le reemplaza de alguna forma.

Ademas de estás tres joyas, también existe la filmación de la ópera rock 'El fantasma de la ópera en el Royal Albert Hall' (2011) disponible en alquiler en Apple TV y Amazon.