'Sirat' nominada a mejor película extranjera y banda sonora en los Globos de Oro La cinta de Óliver Laxe ha sido seleccionada por 'The New Yorker' como la mejor película de 2025 y acaba de ser nominada a mejor película internacional en los Independent Spirit Awards

Iker Cortés Madrid Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:45 | Actualizado 15:33h.

'Sirât' suma y sigue. La película de Óliver Laxe continúa dando pasos en firme hacia la gran noche de los Oscar. La cinta ha recibido dos nominaciones a los Globos de Oro, los galardones que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, a la mejor película de habla no inglesa y a la mejor banda sonora. Con esta candidatura, Laxe se convierte en el sexto director español en ser nominado -los anteriores fueron Luis Buñuel, Carlos Saura, Pedro Almodóvar, Juan Antonio Bayona y Alejandro Amenábar-. De hacerse con el galardón el 5 de enero, la cinta se convertiría en la cuarta película española en alcanzar la preciada estatuilla, después de 'Todo sobre mi madre', 'Hable con ella' y 'Mar adentro', y dejaría el camino allanado hacia la noche de los Oscar.

La película de Laxe, que se hizo con el Premio del Jurado en el Festival de Cannes y ya está disponible en plataformas como Movistar Plus+, fue una de las grandes sorpresas de la temporada cuando se estrenó en febrero en España. Sensorial, hipnótica y brutal, la historia sigue los pasos de Luis, al que da vida Sergi López, y de su hijo pequeño a su llegada a una rave perdida en medio de las montañas del sur de Marruecos. Busca a su hija, que desapareció hace unos meses en una de esas fiestas, pero al no encontrarla decide seguir a un grupo de raveros hasta otra celebración que tendrá lugar en el desierto. Con una fotografía y un sonido descomunales, la cinta se queda inevitablemente anclada en la memoria y así lo ha debido ver Neon, prestigiosa distribuidora de cine independiente responsable de otras ganadoras del Oscar como 'Parásitos', que estrenó la cinta en EE UU en noviembre en un pequeño número de salas y la situó como la segunda película con mejor promedio de recaudación por cine en la cartelera. De momento, 'Sirât' ha superado los 8 millones de euros de recaudación en todo el mundo, de los cuales más de 4,8 millones de euros se han recaudado en Francia y más de 2,8 en España.

Ampliar Sergi López y Óliver Laxe, durante el rodaje. Quim Vives

La nominación a los dos Globos de Oro es otro reconocimiento que se suma a otros dos recibidos la semana pasada, cuando la prestigiosa publicación 'The New Yorker' la seleccionó como la mejor película de 2025 y la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles reconoció su música, obra del compositor y productor francés David Letellier, conocido como Kangding Ray, como la mejor banda sonora de este año. Además, los Independent Spirit Awards nominaron la cinta a mejor película internacional.

Pero la carrera hacia el Oscar a la mejor película internacional es una carrera de fondo. 'Sirat' debe aún pasar dos cortes. El primero llegará el 16 de diciembre, cuando se anuncie la llamada 'shortlist', con diez películas, el segundo, el 22 de enero, cuando se decidan las cinco finalistas. La ceremonia de entrega de la 98ª edición de los Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026.

Llena de imágenes poderosas, que recuerdan a películas como 'Carga maldita' o 'Mad Max', contaba Laxe en una entrevista concedida a este periódico que esta atípica película de aventuras surgió porque «en una sociedad tan tanatofóbica, que ha extirpado la muerte», el necesitaba «experimentarla, meditarla o vivirla». «Esta película es una trampa para que, en este momento de tanta distracción y de tanta narcosis en el que estamos, miremos un poco adentro, que es la única manera de ser libres y de tener menos angustia», aseguraba.

Esta 82ª edición de los Globos de Oro repartirá 28 galardones tanto en televisión como en cine, además de en pódcast, que será la novedad este año. Así, la cinta de Laxe competirá en la categoría de mejor película de habla no inglesa con 'No Other Choice', de Park Chan-wook; 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho; 'Valor sentimental', de Joachim Trier; 'Un simple accidente', de Jafar Panahi, y 'La voz de Hind', de Kaouther Ben Hania. Y su música se las verá con la de películas como 'Hamnet', 'Los pecadores', 'Una batalla tras otra', 'Frankenstein' y 'F1'.

Precisamente 'El agente secreto', 'Un simple accidente' y 'Valor sentimental' competirán también en la categoría de mejor película dramática y se verán las caras con 'Hamnet', de Chloé Zhao; 'Frankenstein', de Guillermo del Toro, y 'Los pecadores', de Ryan Coogler. Y, a su vez, Guillermo del Toro, Jafar Panahi, Chloé Zhao, Ryan Coogler, Joachim Trier, y Paul Thomas Anderson competirán por el Globo de Oro a la mejor dirección.

En este sentido, la película de Paul Thomas Anderson, 'Una batalla tras otra' sí competirá en el apartado de mejor película, pero en el género de comedia o musical, junto a 'Blue Moon', de Richard Linklater; 'Bugonia', de Yorgos Lanthimos; 'Marty Supreme', de Josh Safdie; 'No Other Choice', de Park Chan-wook, y 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater.

En televisión, lideran las candidaturas 'The Pitt' y 'The Studio', respectivamente, en drama y comedia, si bien la tercera temporada de 'The White Lotus' cuenta con más nominaciones, seis, pero la cosa tiene truco ya que tres de sus actrices están nominadas en una categoría y otras dos en otra. El drama médico de HBO, cuya primera temporada ya ganó el Emmy en septiembre, parte de nuevo como favorita en competición contra 'Separación', 'La diplomática', 'Pluribus', 'Slow Horses' y 'The White Lotus'. Por su parte, 'The Studio', de Apple TV, se las verá con clásicos contemporáneos como 'Hacks' y 'Colegio Abbott', así como con 'The Bear', 'Solo asesinatos en el edificio' y 'Nadie quiere esto'. En cuanto a serie limitada, 'Adolescencia' parece la clara favorita en una categoría en la que compite con 'Su peor pesadilla' (All Her Fault), 'Dying for Sex', 'La bestia en mí', 'Black Mirror', y 'The Girlfriend'.

