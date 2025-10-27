Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Urgente Josep Martínez, exportero de la UD Las Palmas, atropella mortalmente a un anciano en Italia
Alexander Skarsgård, actor en 'Pillion', posa en el teatro Calderón. Aida Barrio
Alexander Skarsgård | Actor en 'Pillion'

«El sexo en pantalla es aburrido, lo divertido es la tensión previa entre los personajes»

Alexander Skarsgård presenta en Valladolid 'Pillion', ópera prima de Harry Lighton donde la sumisión sexual deja espacio a la ternura

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:24

Comenta

La primera vez que Ray (Alexander Skarsgård), el motorista guaperas, entra en escena, el espectador lo nota. El sonido de las botas repiqueteando fuerte en ... el suelo son suficientes para definir su personaje y, más aún, la relación que mantendrá con Colin (Harry Melling). «Quería que llegara de una forma impresionante», dice el director de 'Pillion', Harry Lighton. Lo consigue, y eso permite jugar con este recurso -la primera impresión- más adelante. «La forma de entrar en escena es lo que su personaje transmite. Pero es imposible hacerlo constantemente, nadie puede estar perfecto todo el día. Es ahí cuando descubres sus imperfecciones y su aspecto más humano. Así que el sonido se vuelve menos intenso conforme avanza la película».

