Seis rostros de Shirley Temple, la primera niña prodigio del cine

Acaba de cumplirse el décimo aniversario de la muerte de Shirley Temple, la que fuese la primera niña prodigio de Hollywood y la actriz infantil mejor pagada de su época, conocida como 'ricitos de oro'. Buen momento para recordarla.

Shirley Temple nació en Santa Monica (California) el 23 de abril de 1928, aunque según una leyenda nadie sabe realmente cuando nació ya que, cuando comenzó a hacer películas, la Fox hizo un certificado de nacimiento falso. Desde su niñez se cuentan anécdotas de su talante de niña prodigio. A los tres años su madre la matriculó en una academia de danza, donde fue descubierta por Charles Lamont, que buscaba actores infantiles para una serie de cortometrajes. A los cuatro años protagoniza su primer corto, alternando estos primeros papeles con apariciones en largometrajes en papeles infantiles.

Fue la primera ganadora del premio Oscar especial al intérprete juvenil en 1935. Durante toda su vida Temple ha sido la intérprete más joven de toda la historia del cine en recibir este honor.

A partir de 1934 pasó a convertirse en la primera actriz infantil del cine americano. Fue la protagonista absoluta de sus filmes, y actores y actrices con tanto prestigio como Claire Trevor, Lionel Barrymore, Joel McCrea, Frank Morgan, Robert Young, Alice Faye, Victor McLaglen, Randolph Scott o Margaret Lockwood le sirvieron de comparsas. Pronto surgen numerosas muñecas de Temple, vestidas con trajes de las películas, una línea de vestidos de chica e incluso lazos de pelo.

Su almibarada y empalagosa presencia se perpetuó en el cine durante su adolescencia. Si como adolescente siguió funcionando muy bien, como veinteañera ya no consiguió el favor del público que la había idolatrado como niña prodigio, y en 1949, con 21 años, se retira definitivamente del cine. Ya adulta fue una destacada figura del Partido Republicano de Estados Unidos. Como miembro del Festival de Cine de San Francisco, consiguió que la película 'Juegos de noche', de May Zetterling, fuese prohibida. Fue representante de los Estados Unidos en la Organización de Naciones Unidas, y viajó por todo el mundo como presidenta de una federación para la prevención de la arterioesclerosis. Fue también embajadora de su país en Ghana. La antigua niña prodigio se había convertido en la más típica representante del matrimonio autoritario made un USA. Falleció el 10 de febrero de 2014.

Pese al mito que sigue siendo las plataformas de streaming la ignoran por cumpleto. Y eso que muchos derechos de sus películas son de dominio público. Cuestra encontrar aguna de sus películas en plataformas. No están 'La mascota del regimiento', que dirigió John Ford, su interpretación de 'Heidi' en 1937, según la famosa novela de Johanna Spyri de 1937, 'El pájaro azul', de 'La pequeña coronela', de 1935, un éxito mundial, 'Pobre niña rica', de 1936 o 'Vaya luna de miel' (1947), donde trabajó al lado de la que años más tarde sería musa de Jesús Franco, Lina Romay. Estos son los seis rostros de Shirley Temple disponible en plataformas de screaming.

6 Disponible en Plex 'Hasta el último hombre' (Henry Hathaway,1933)

Protagonizada por Randolph Scott, Esther Ralston, Jack La Rue, Buster Crabbe, Barton MacLane y Shiley Temple. Un western sobre los enfrentamientos y disputas entre dos clanes familiares de Kentucky, que se prolongaría durante varias generaciones. en donde Shirley Temple tiene una pequeña aparición sin figurarel los créditos.

Los Hayden y los Colby son dos clanes familisares de Kentucky entrentados durante generaciones. Justo antes de la Guerra de Secesión, Jed Colby (Noah Beery) fue enviado a prisión por asesinato. Los Hayden se marcharon a Nevada, pero cuando Colby salió de prisión partió tras ellos en busca de venganza.

Una película discreta que sirvió a Henry Hathaway para que se fijase en la pequeña Shirley. Un año después la le ofrecía un destacado personaje en 'Ahora y siempre'. La película nunca se estrenó en España

5 Disponible en Filmin 'Desde que te fuiste' (John Cromwell, 1944)

Protagonistas de 'Desde que te fuiste'. RC

Protagonizada por Claudette Colbert, Jennifer Jones, Joseph Cotten, Shirley Temple, Monty Woolley y Lionel Barrymore. Historia de una familia de clase media, con sus esperanzas, sacrificios y tragedias, en la que la madre sobrelleva la situación de tener a su marido combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. Fue la última y más importante colaboración entre el productor David O´Selznick y el director John Cromwell, que permanece como una de las películas más significativas y emocionantes realizadas durante y sobre la guerra.

Segunda Guerra Mundial. Mientras su marido, el capitán Tom Holt es movilizado y lucha en la guerra, Anne Hilton (Claudette Colbert) intenta superar los problemas económicos y el racionamiento con sus dos hijas, Jane (Jennifer Jones) y Bridget (Shirley Temple), alquilando una habitación a un inquilino, el Coronel Smollet (Monty Woolley). Pero todo esto no es nada comparado con la aventura que su hija Jane (Jennifer Jones) tiene con el nieto del Coronel, el cabo Smollet (Robert Walker), con el que está muy distanciado. Con el paso del tiempo los Holt se van acostumbrando a esa nueva vida, pero viviendo llenas de recuerdas y nostalgia. Cuando se recibe un telegrama anunciando la desaparición de Holt, las esperanzas de su esposa e hijas de tenerle nuevamente a su lado no disminuyen.

Lo interesante de la película está en que, en vez de centrarse en los hombres del frente, se refiere a las mujeres que esperaban en casa. Con un reparto excelente, entre los que destacan Claudette Colbert, Joseph Cotten, Jennifer Jones o la pequeña Shirley Temple, 'Desde que te fuiste' fue nominada a nueve Oscar, de los que solo ganó uno, el de mejor banda sonora para Max Steiner. Se estrenó en España el 11 de noviembre de 1946

4 Disponible en Filmin 'Te volveré a ver' (William Dieterle, 1944)

Protagonizada por Ginger Rogers, Joseph Cotten, Shirley Temple, Spring Byington, Tom Tully y John Derek. La historia de un soldado que sufre fatiga de combate y que conoce a una joven que está en prisión por permiso de Navidad y su soledad mutua se convierte en romance. Dirigida por William Dieterle, contó también con la colaboración no acretitada de George Cukor. En vísperas de Navidad, una muchacha que ha sido condenada por homicidio involuntario y que disfruta de un permiso carcelario conoce en un tren a un sargento traumatizado por la guerra. Son dos seres frágiles y solitarios que mantienen una intensa relación sentimental durante las fiestas.

Mary Marshall (Ginger Rogers), que cumple una condena de seis años por un homicidio accidental, recibe un permiso de prisión por Navidad para visitar a sus parientes más cercanos, a su tío y a su familia en un pequeño pueblo del Medio Oeste. En el tren conoce a Zach Morgan (Jodrph Cottrn), un sargento del ejército con problemas que está de permiso de vacaciones en un hospital militar. Aunque sus heridas físicas han sanado, sufre un trastorno de estrés postraumático y sufre ataques de pánico. La pareja se siente atraída el uno por el otro y en la cálida atmósfera de la temporada navideña la amistad se convierte en romance, pero Mary se muestra reacia a contarle su pasado y que pronto deberá regresar a prisión para cumplir el resto de su sentencia.

Un intenso melodrama romántico, seña de identidad de su director William Dieterle, en donde la mano de George Cukor queda presente en los interesantes trabajos que hacen todas las actrices. Inicialmente la película iba a ser dirigida por Cukor, pero el productor impuso a Dieterle. Su estreno en españa tuvo lugar el 16 de septiembre de 1946.

3 Disponible en Classsix y Plex 'La princesita' (Walter Lang, 1939)

Protagonizada por Shirley Temple, Richard Greene, Anita Louise, Ian Hunter, Cesar Romero y Arthur Treacher. Un melodrama de aventuras de ambiente victoriano en el que Temple da vida a la hija de un capitán del ejército británico que, cuando se le da por muerto, decide buscarle.

Mientras Reginald Crewe (Ian Hunter), capitán del ejército británico, tiene que combatir en Suráfrica contra los Boers en tiempos de la reina Victoria, su hija Sarah (Shirley Temple) se queda en el mejor y más afamado y clasista internado de Londres. Todo el mundo la llama Princesita por sus modales. Al poco tiempo el nombre de su padre aparece en la lista oficial de bajas, y la directora del colegio comienza a humillarla, por lo que Sarah se ve obligada a abandonar su posición. Pero Sarah no se cree que su padre esté muerto y, ante la falta de más noticias, decide iniciar por su cuenta la búsqueda del paradero de su progenitor, que en realidad ha perdido la memoria a consecuencia de una herida.

La película fue uno de los primeros filmes que experimentaron con el entonces novedoso sistema de Technicolor. Tras ver esta película, una niña llamada Elizabeth Taylor decidió dedicarse al cine. Su estreno en España el 6 de mayo de 1943.

2 Disponible en Flix Olé y A contra+ 'El solterón y la menor' (Irving Reis, 1947)

Protagonizada por Cary Grant, Myrna Loy, Shirley Temple, Rudy Vallee, Ray Collins y Harry Davenport.Excelente comedia, de la edad de oro del género, cuyo ingenioso guion ganó el Oscar de aquel año. El argumento presenta a un atractivo pintor que, de vez en cuando, se enfrenta a la justicia por sus juergas nocturnas. La juez encargada del caso le deja en libertad, advirtiéndole que la próxima vez no será tan benevolente. Desgraciadamente para él, su vida se complicará cuando caiga perdidamente enamorado de una adolescente que resultará ser la hermana de la magistrada.

La juez Margaret Turner (Myrna Loy) ha dedicado toda su vida a su trabajo sin hacer caso al amor, pese a la insistencia de Tommy Charberlain (Rudy Vallee), el ayudante del fiscal del distrito. Los problemas para Margaret aumentan cuando su hermana menor, Susan (Shirley Temple), se enamora de un pintor llamado Dick Nugent (Cary Grant). Estos problemas se agravan cuando, una noche, Susan no regresa a casa y Margaret ha de salir a buscarla en compañía de Tommy, encontrándola en el piso de Dick. Lo que no saben Margaret y Tommy es que Dick acaba de llegar a su apartamento y se ha encontrado allí con Susan, pero como no le dejan explicarse y Tommy le acusa ferozmente, acaba propinándole un puñetazo al ayudante del fiscal, con lo que pasa la noche en la cárcel, con la amenaza de Margaret de condenarle a 20 años de trabajos forzados. Pero interviene el doctor Matt Beemish (Ray Collins), tío de Margaret y Susan, que calma a su sobrina y le recomienda que propicie las salidas de Susan y Dick para que la jovencita acabe cansándose de él. Margaret condena a Dick a ser el acompañante de su hermana. Por esta sentencia, Dick y Margaret han de verse con cierta frecuencia, lo que hace que la simpatía mutua vaya ganando terreno al resentimiento anterior. Se suceden las situaciones complicadas, siempre resueltas por el tío Beemish, hasta que Margaret y Dick, cada uno por su lado, deciden que no soportan más la situación y quieren alejarse una temporada de la ciudad. Pero, por casualidad, coinciden en el aeropuerto, donde también llega el asistente del fiscal, Susan, Jerry White (Johnny Sands), su nuevo pretendiente, y el inefable tío Beemish.

A destacar las estupendas y deliciosas interpretaciones del trío protagonista, Cary Grant, Myrna Loy y de una ya adolescente Shirley Temple. el estreno en España tuvo lugar el 12 de abril de 1948

1 Disponible en Movistar plus+, Flix olé y Acontra+ 'Fort Apache' (John Ford, 1948).

Temple en 'Fort Apache'. RC

Protagonizada por John Wayne, Henry Fonda, Shirley Temple, Pedro Armendáriz, Ward Bond, George O'Brien y Victor McLaglen. Obra maestra de John Ford, el primero y más reputado de los filmes que integran la célebre trilogía fordiana dedicada a la caballería de los Estados Unidos, de la que también forman parte 'Río Grande' y 'Misión de audaces'.

Orgulloso, estirado e inflexible, el teniente coronel Owen Thursday (Henry Fonda), es un oficial muy metódico que es destacado al recóndito Fort Apache en el desierto de Arizona, un enclave militar situado estratégicamente para frenar las acometidas de los apaches mescaleros huidos de la reserva. Allí llega con su hija, la joven Philadelphia (Shirley Temple), que no tarda en sentir atracción hacia el apuesto teniente Michael O'Rourke (John Agar). La excesiva rigidez más propia de West Point, que del fuerte, de Thursday choca inmediatamente con la vida que llevan oficiales y soldados en Fort Apache, quienes, a pesar de ello, no dudarán en obedecer sus órdenes aún a riesgo de poner en peligros sus vidas. Su oposición al noviazgo entre su hija y Michael crea una especial tensión en el fuerte, y su intransigencia en las negociaciones de paz con los apaches comandados por Cochise (Miguel Inclán), que han abandonado su reserva disgustados por el mal trato que les brinda el gobierno, empujará a sus hombres a una tan innecesaria como cruenta batalla.

Ford ilustró de forma alegórica uno de los episodios más lamentables protagonizados por los casacas azules, el que tuvo como principal artífice al mayor-general George Armstrong Custer, cuyo militarismo y delirios de grandeza llevaron a una muerte segura a su Séptimo de Caballería en la ya famosa masacre de Little Big Horne, pero con una historia original algo alejada de aquel hecho histórico. El estreno en España tuvo lugar el 10 de octubre de 1949.