'Noche de paz', el regreso de John Woo a Hollywood

Es posible que la nueva película de John Woo, 'Noche de Paz', no incluya ningún diálogo, pero el icónico cineasta tiene mucho que decir. «Creo que hoy en día el público se está perdiendo algo. Se están perdiendo el gusto por las películas de otra época. Supongo que en parte el público está harto de todas esas películas épicas de cómics y CGI, y de mí también. Lo que estoy tratando de hacer ahora es volver a las películas originales; con una buena narración, un gran personaje y muchas historias humanas. En realidad, con este filme he querido hacer algo real, una pelea real». Ha sido un largo camino de regreso a Hollywood para John Woo, su última película estadounidense fue hace 20 años cuando estrenó la cinta de ciencia ficción 'Paycheck'. Un éxito comercial rechazado en gran medida por la crítica.

Cuando Woo volvió a China se centró en dramas históricos y thrillers como 'Manhunt'. «En China, todo lo que puedo hacer son películas históricas y en Estados Unidos no me llegan guiones interesantes de pequeñas producciones que son las que quiero dirigir. Me siento frustrado por las limitaciones». El realizador reconoce haber estado esperando el proyecto adecuado para volver a ponerse tras las cámaras y lo encontró en 'Noche de Paz'. El guión de Robert Archer Lynn no incluía diálogos, lo que inmediatamente atrajo a Woo. «Me encontré ante el desafío que estaba aguardando. Con este filme he podido reinventarme». Woo creció admirando el cine mudo de Charlie Chaplin y Buster Keaton y quiso combinar su pasión por ese tipo de películas con la acción que le caracteriza. «El guión de 'Noche de paz' me ha permitido hacer una película de acción que no incluye diálogo hablado por lo que la música y el sonido son el lenguaje principal» explica el cineasta.

Reconocido como uno de los realizadores más influyentes en el cine actual por su trabajo en películas de acción, en particular 'Hervidero', 'Cara a cara' y 'Misión imposible 2', Woo admite haber rodado las secuencias de 'Noche de Paz' con una sola toma. «La mayoría de la acción la hice en una sola toma larga. Eso permite que el público sienta que se trata de una pelea real, que no es una trampa. No utilicé cámaras temblorosas ni cortes rápidos. Están pagando por la acción y la lucha. Pero agregaré a eso que Joel está tan dentro del personaje que cuando pelea, pelea con ira, con odio, el odio por perder a su hijo».

'Noche de paz' está protagonizada por Joel Kinnaman como Goodlock, un hombre empeñado en matar a los responsables de la muerte de su hijo. «Joel da vida a un padre con la misión de vengar a su pequeño hijo que quedó trágicamente atrapado en el fuego cruzado de la violencia de pandillas en Nochebuena. Creo que es interesante hacer una película donde las imágenes son las que cuentan la historia, las que cuentan cómo se siente el personaje. El presupuesto me hizo cambiar mi estilo de trabajo. Por lo general, para una película de estudio, filmamos mucho y luego vamos cortando en la sala de montaje. Pero en esta película intenté combinar cosas sin hacer tomas de cobertura. Tuve que obligarme a utilizar un nuevo tipo de técnica. Algunas escenas eran de dos o tres páginas filmadas de una sola vez».

Un hombre «común y corriente»

En sus primeros días en Hong Kong en los años 80 y principios de los 90, Woo convirtió a Chow Yun-fat en una estrella con 'A Better Tomorrow', 'The Killer' y 'Hard Boiled', y en Estados Unidos trabajó con grandes estrellas como Tom Cruise, Nicolas Cage y John Travolta. Cuando llegó el momento de elegir el papel principal de 'Noche de paz', Woo buscaba otro tipo de actor. «Joel Kinnaman parece un hombre común y corriente. Me parece un actor realmente subestimado porque fue capaz de rodar las escenas de acción y pelea sin ninguna ayuda». Esto era importante para Woo, ya que le permitió adoptar un enfoque diferente, reemplazando las ediciones rápidas y su característica cámara lenta con tomas largas intrincadamente escenificadas, incluida una secuencia sorprendente en la que el personaje se abre camino luchando para ascender una escalera de caracol, realizada en un plano continuo. La secuencia de las escaleras fue un desafío particular debido a lo estrecha que era la ubicación y a la cantidad de extras involucrados en la toma. Woo dice que su equipo tuvo un día para ensayar y otro para filmar la secuencia. «El equipo de especialistas estaba entusiasmado porque nunca lo habían probado antes, y Joel es un actor que se entrega por completo» . Si la cinta brilla en las secuencias de acción, que abundan en la segunda mitad de la película, la música acompaña cada movimiento como si se tratara de una obra de ballet. «Al compositor le dije: Tu música debe seguir el drama y el personaje, nunca la acción, y Marco, que es un compositor muy inteligente, lo entendió perfectamente. Fue sensacional probar algo nuevo. No parece una gran película de Hollywood. Aporté un enfoque más realista a todas las secuencias de acción sin exagerar. Toda la acción se centra en el personaje y en la historia humana».

A los 77 años, el extenso trabajo de Woo ha influido en toda una generación de directores de acción como Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, Matthew Vaughn o Zack Snyder. «Puedo ver que algunos de los jóvenes cineastas se inspiraron en mis películas, pero siento que todos compartimos la pasión por superarnos» apunta Woo. Los ritmos emocionales más efectivos de la película se producen en las secuencias de sueños, donde Brian imagina que está jugando con su hijo o acostado en la cama, antes de despertarse a la cruda realidad. La iluminación cambia abruptamente en esos momentos, con juguetes y luces de colores rápidamente reemplazados por los tonos apagados de la vida sin su hijo. Inicialmente, estos momentos iban a ser flashbacks, pero Woo y Kinnaman crearon juntos la escena del sueño. «En el guión había un flashback, pero me pareció bastante aburrido y a Joel se le ocurrió la idea de soñar que estaba durmiendo junto a su hijo. Me pareció una gran idea, así que retiré todos los flashbacks y rodamos esas escenas como si fueran un sueño. Me gusta mucho ver cómo se sienten los actores en una escena determinada y combinar su idea y su sentimiento» concluye el director.