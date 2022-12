Muere Ruggero Deodato, el autor de la brutal 'Holocausto caníbal'

Ruggero Deodato, el director de la brutal e innovadora 'Holocausto caníbal' (1980), falleció este jueves a los 83 años de edad. El trabajo de este guionista, originario de Potenza, capital de la región italiana de Basilicata y de la provincia homónima, influyó en directores como Quentin Tarantino, Oliver Stone y Eli Roth. No en vano, la devoción de este último por el cineasta italiano quedó plasmada con un divertido cameo de Deodato en 'Hostel 2' y un homenaje al realizador en 'El infierno verde', una película fallida que seguía los pasos de su obra maestra 'Holocausto caníbal'.

Nacido en 1939, su amor por el cine y su amistad con Renzo Rossellini, hijo del director Roberto Rossellini, le llevaron a trabajar a trabajar como director de la segunda unidad en algunas películas de su padre. Su labor no pasó desapercibida porque continuó trabajando para otros cineastas como Anthony M. Dawson (Antonio Margheriti), Riccardo Freda y Joseph Losey. Años después, saltaba a la televisión para dirigir anuncios comerciales y una serie titulada 'En el último minuto'. Después llegarían títulos menores como la erótica 'Oleada del placer' (1975) o la policiaca 'Brigada anticrimen' (1976). Ya con 'Mundo caníbal, mundo salvaje' (1977), el cineasta sentó las bases de lo que acabaría haciendo unos años más tarde con 'Holocausto caníbal', pero sin la sofisticación que alcanzaría entonces.

Deodato buscaba un realismo extremo

