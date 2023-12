Muere a los 65 años la directora y guionista Patricia Ferreira

La Academia de Cine ha informado de la muerte a los 65 años, víctima de un tumor cerebral, de la directora y guionista Patricia Ferreira, directora de largometrajes como 'Sé quién eres', 'El alquimista impaciente' y 'Los niños salvajes'. Ferreira formó parte de la junta directiva de la Academia de Cine de 2009 a 2015 y en las dos últimas dos décadas dio clases de dirección en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid (ECAM).

De orígenes gallegos aunque nacida en Madrid en 1958, Ferreira se licenció en Ciencias de la Imagen y Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó como periodista y crítica de cine en Radio Nacional de España y la revista 'Fotogramas' y en los 90 fue realizadora de diversos programas de Televisión Española: la serie 'Equinoccio', 'Un país en la mochila', con José Antonio Labordeta recorriendo España, y 'Paraísos cercanos', otro programa de viajes con guiones de Rafael Chirbes y Javier Marías.

Su debut en el largometraje se produjo en 2000 con 'Sé quién eres'. Ana Fernández,Miguel Ángel Solá y Roberto Enríquez protagonizaban «un ejercicio para no perder la memoria» de un tiempo tan cercano como la Transición. El filme, que combinaba la intriga política con una historia de amor, narraba el encuentro de una joven psiquiatra y un paciente víctima de una extraña forma de amnesia, el síndrome de Korsakof, que impide retener cualquier recuerdo inmediato.

Patricia Ferreira entre Miguel Ángel Solá y Roberto Enríquez en el estreno en Bilbao de 'Sé quién eres' en 2000. Maite Bartolomé

'Sé quién eres' le valió a Ferreira la nominación al Goya como directora novel y ganó la estatuilla a la mejor banda sonora de José Nieto. Dos años más tarde estrena 'El alquimista impaciente', adaptación de la novela homónima de Lorenzo Silva con la pareja de detectives más singular de la narrativa española: los agentes de la Guardia Civil Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro.

Bajo los ropajes de un enredo criminal, 'El alquimista impaciente' alertaba sobre uno de los males que aquejan a la sociedad, el afán de lucro. Según Ferreira, «hasta la gente más honorable se vende por un poco más de dinero». Jueces, constructores, centrales nucleares y mafiosos rusos conforman el paisaje por el que transitan los protagonistas.

Fernando Fernán Gómez y Marta Etura protagonizaban 'Para que no me olvides', tercer largometraje de la realizadora, que cambiaba el thriller por el drama cotidiano de una familia en el Madrid actual. Una mujer separada de mediana edad vive con su hijo, estudiante de arquitectura, y con su padre, un anciano vitalista que perdió a su familia en la Guerra Civil. El joven encuentra en su abuelo su único apoyo ante la hostilidad de la madre, reacia al idilio que el chaval mantiene con una cajera de supermercado.

'Para que no me olvides' fue bien recibida en el Festival de Berlín y estuvo nominada a tres Goyas. En 2012, Patricia Ferreira vence en el Festival de Málaga con 'Los niños salvajes', una historia sobre la confusión adolescente que servía de metáfora de unos tiempos convulsos. La directora sigue a tres amigos que sufren como un entorno hostil la escuela y su familia. Gritan a sus profesores, chatean y hacen botellón. Son la hija de una familia acomodada, el rebelde procedente de un entorno en crisis y el introvertido sometido por el padre. No son personajes marginales ni sufren peripecias tremendistas.

La directora junto a Fernando Fernán Gómez en el rodaje de 'Para que no me olvides'.

«El título es una ironía, puede llevar a pensar en familias desestructuradas, drogas y delincuencia juvenil. Todos hemos sido igual que estos chavales, lo que pasa es que se nos ha olvidado», advertía la directora, que charló con chavales en colegios y parques para escribir el guion junto a Virginia Yagüe. Álex Monner, Albert Baró y Marina Comas protagonizaban esta encendida defensa de la labor callada de tantos profesores.

«Estos profesores son héroes. Por eso cuando oigo al Gobierno hablar de ajustes en educación para una mayor eficiencia pienso cómo se equivocan. La educación pública necesita el doble de dinero, nos estamos jugando el futuro del país», defendía Ferreira, que ayudó a fundar y formó parte de la junta directiva de CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales.

'Thi Mai: Rumbo a Vietnam' fue el último largometraje de Patricia Ferreira en 2017, una comedia de reparto estelar – Carmen Machi, Dani Rovira, Aitana Sánchez-Gijón y Adriana Ozores–, en el que Machi daba vida a una pamplonesa que pierde a su única hija en un accidente y viaja hasta Vietnam para buscar a la hija adoptiva que le habían concedido antes de la tragedia. Rodado en el país asiático, el quinto largometraje de Ferreira quería congraciar la comedia popular con temas como la opresión machista, las familias monoparentales y el duelo por la muerte de un hijo.

Su último trabajo ha sido la creación de la serie de Televisión Española 'Las abogadas', que dirigen estos días Juana Macías y Polo Menárguez, y que se basa en la vida real en el Madrid de finales de los 60 y 70 de cuatro jóvenes letradas: Cristina Almeida, Manuela Carmena, Lola González y Paca Sauquillo. Casada con el crítico Fernando Lara, exdirector de la Seminci, con quien tuvo una hija, Patricia Ferreira denunció siempre el ninguneo de la mujer en la creación artística. Lo hizo desde el asociacionismo o en documentales como 'Señora de', con testimonios de varias generaciones de mujeres a las que no se les permitió soñar.