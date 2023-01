Muere la actriz italiana Gina Lollobrigida a los 95 años

La actriz italiana Gina Lollobrigida ha fallecido a los 95 años, según informó estelunes la agencia ANSA. La intérprete conataba con diversos galardones, entre ellos un Globo de Oro y cinco premios David de Donatello, dos de ellos honoríficos.

La actriz fue una de las cuatro hijas de un fabricante de muebles, Giovanni Lollobrigida y su esposa, Giuseppina Mercuri. Pasaron su juventud en una pintoresca villa montañosa de Italia. En un bombardeo aliado durante la Segunda Guerra Mundial, el negocio familiar quedó destruido. Concluido el conflicto armado, la familia se trasladó a Roma y allí empezó Gina sus estudios de arte (pintura y escultura).

Ya en su adolescencia Gina trabajó como modelo en algunos desfiles y participó con éxito en diversos concursos de belleza. Ya por esta época, empezaba a aparecer en películas en Italia. En el año 1947 logró la tercera posición en el concurso de Miss Italia. El concurso fue ganado por Lucia Bosé.

Se rumoreó que, tras verla en una cinta italiana, el excéntrico millonario Howard Hughes voló desde Hollywood en 1947 para verla, pero tal visita no hizo que ella se trasladara a los Estados Unidos: Gina permaneció en Italia, y en 1949 se casó con un médico esloveno llamado Milko Škofič. Con él tendría un hijo: Andrea Milko, pero la pareja terminó divorciándose en 1971.​

En 1950 Gina accedió a viajar a Hollywood contratada por Hughes, aunque ella entonces hablaba muy poco inglés, y al cabo de seis semanas regresó a su casa por sentirse «vigilada permanentemente» por él. En estos años, trabajó en filmes italianos de directores como Luigi Zampa y Alberto Lattuada. Pero si atrajo la atención de los productores de Hollywood fue gracias a éxitos más taquilleros como 'Pan, amor y fantasía' de Luigi Comencini, junto a Vittorio de Sica), por el cual fue nominada al premio BAFTA, y 'Fanfan la Tulipe' (1952), de Christian-Jacque (junto a Gerard Philipe).

El debut de Gina Lollobrigida en la industria estadounidense fue con un papel relevante en 'La burla del diablo' (1953), donde compartió cartel con Humphrey Bogart. Luego protagonizó la coproducción franco-italiana 'El gran juego', de Robert Siodmak, y 'Crossed Swords' con Errol Flynn. A partir de ahí alternó trabajos entre Hollywood e Italia.

A medida que su fama iba creciendo, Lollobrigida ganaba más seguidores para ser considerada «la mujer más bella del mundo». Esta expresión recayó en ella por doble razón: era el título de una película en la que representó el papel principal, La mujer más guapa del mundo (1955), donde se codeó con Vittorio Gassman. Con este trabajo, Gina ganó el nuevo premio David de Donatello, instituido ese mismo año por la Academia de Cine italiana. Por posteriores filmes ganaría otros dos, aparte de dos honoríficos.

La etapa de esplendor de Gina Lollobrigida en el cine duró unos quince años, entre mediados de la década de 1950 y principios de los 70. Hizo una aparición notable en el filme Trapecio (1956) con Burt Lancaster y Tony Curtis, y ese mismo año protagonizó Nuestra Señora de París, adaptación de la popular novela de Victor Hugo sobre el jorobado de Notre Dame.

En 1958 rodó en España la superproducción 'Salomón y la reina de Saba' de King Vidor, un proyecto que se vio afectado por el repentino fallecimiento del protagonista masculino, Tyrone Power. Tras varias semanas de paralización del rodaje, le sustituyó Yul Brynner.

Los siguientes años fueron de mucha actividad para la actriz italiana. En 1959, trabajó con Frank Sinatra y Paul Henreid en Never So Few -se rumoreó que en este rodaje tuvo un affaire con Sinatra- y también rodó La ley con el francés Yves Montand. En 1961 hizo Desnuda frente al mundo, con Anthony Franciosa y Ernest Borgnine, y uno de los más populares filmes, Cuando llegue septiembre (Tuya en septiembre), con Rock Hudson, por el cual ganó el Henrietta Award, premio especial de los Globos de Oro. En 1965 volvió a colaborar con Rock Hudson en Strange Bedfellows (Habitación para dos). En 1962 encarnó a Paulina Bonaparte en Venus imperial (junto a Stephen Boyd), papel con el cual ganó su segundo premio David de Donatello. En 1964 rodó con Sean Connery el thriller Woman of Straw (La mujer de paja), y en 1966 trabajó con Alec Guinness en el filme Hotel Paradiso. En este mismo año interpretó a una prostituta en el filme Cervantes, sobre el famoso escritor español, donde trabajó junto a Horst Buchholz, José Ferrer, Paco Rabal y Fernando Rey bajo dirección de Vincent Sherman.

En 1968, acompañada por Shelley Winters, Phil Silvers y Telly Savalas, Gina representó el papel principal en Buona Sera, Señora Campbell, película cuyo argumento inspiraría décadas después el musical Mamma Mia! Con este filme ganó su tercer David de Donatello.

Aunque tuvo un gran éxito en Hollywood, Gina nunca fue candidata a los Oscar, pero buena prueba de su popularidad es que fue elegida para entregar a Billy Wilder el premio a la mejor dirección por la película The Apartment en la 33.ª Ceremonia de los Oscar, en 1961.

A principios de los años 70, su carrera fílmica perdió pujanza hizo sólo algunas apariciones, en producciones por lo general menores. Estrechó contactos con el cine español: en 1971 rodó un spaghetti western de Eugenio Martín, 'El hombre de Río Malo', y en 1973 'No encontré rosas para mi madre', de Rovira-Beleta.

Avanzada la década redujo su actividad en el cine mientras retomaba su faceta como escultura y fotógrafa. Entre otras, tomó instantáneas de Paul Newman, Audrey Hepburn, Salvador Dalí y llegó a tener una entrevista en exclusiva con Fidel Castro. Fue en el año 1984 cuando Gina Lollobrigida retornó triunfalmente a las pantallas de televisión de Estados Unidos formando parte de algunos capítulos de 'Falcon Crest' en el papel de Francesca Gioberti.

Hizo algunas apariciones menores en los años 90 y en 1996 ganó un premio David de Donatello especial en reconocimiento a su carrera. Diez años después ganaría otro, en conmemoración al primero que había obtenido cincuenta años antes, en la primera edición de los premios.

Del cine a la política

Retirada del cine desde 1997, dos años después hizo su incursión en la política, pero no salió bien parada en las elecciones al Parlamento Europeo ya que no logró ninguno de los 87 asientos asignados a Italia.

En febrero de 2018, a los 90 años, la actriz fue reconocida con una icónica estrella a su nombre en el Paseo de la fama de Hollywood.

En octubre de 2006 a la edad de 79 años, Gina anunció a la revista ¡Hola! el romance con el empresario español Francisco Javier Rigau,​ de 45 años, y su intención de casarse a finales de ese año. Un enlace que se suspendió y la relación se rompió, según ellos porque acoso de la prensa. Más tarde ella desveló una presumible estafa: Rigau había escenificado, ayudado por una impostora caracterizada como Gina, una boda civil en Barcelona.​ Con tan rocambolesco plan Rigau pretendería ganarse la condición de heredero de la actriz. Según explican varios medios de comunicación, años antes Rigau había conseguido que Lollobrigida firmase unos papeles que formalizaban la boda o al menos unos poderes para heredar. El 9 de mayo de 2014, la actriz acudió a testificar a un juzgado de Barcelona, donde reiteró que en ningún momento ha formalizado una unión matrimonial con Rigau y exigió que se efectuasen pruebas caligráficas.

En 2021, su hijo comenzó una guerra por su fortuna al alegar que su madre «carecía de plenas facultades» para llevar su ingente patrimonio. ​En agosto de 2022, a sus 95 años, anunció presentarse a las elecciones Italianas por un partido antisistema​ y euroescéptico. La actriz buscaba un escaño en el Senado en las elecciones del 25 de septiembre, asegurando estar cansada de los políticos que solo discuten y no llegan a nada y explicando que Gandhi es su inspiración.​