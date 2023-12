Muere el actor Tom Wilkinson, uno de los secundarios británicos más conocido

R. C.

El actor británico Thomas Geoffrey Wilkinson Jr. , más conocido como Tom Wilkinson, falleció este sábado de forma repentina a los 75 años. Era uno de los rostros más identificativos del cine y la televisión británica en las últimas décadas, además de un profesional muy valorado en la profesión donde se forjó un nombre de peso como intérprete secundario e incluso algún protagonista.

Entre las películas más famosas donde participó destacan 'Full Monty' –donde hizo el papel de Gerald, que repetió en la reciente serie televisiva del mismo nombre, precisamente en su última interpretación-, 'Shakespeare in Love' (1998) o 'El exótico Hotel Marigold' (2011). No obstante, una de sus actuaciones más destacadas la tuvo en una película de terror (más psicológico que físico) titulada 'El exorcismo de Emily Rose' (2005), donde interpretaba al padre Richard Moore. Basada en una historia real, este sacerdote fue juzgado por la muerte de una joven en Estados Unidos, miembro de una familia profundamente religiosa y que creía estar poseída por el demonio.

Tom Wilkinson (derecha), en un fotograma de la película 'Full Monty'. Alamy

Willinson murió en su casa este sábado junto a su esposa, la también actriz Diana Hardcastle, y sus dos hijas, Alice y Mollie. La noticia fue confirmada a través de un comunicado por su agente y recogida por la cadena británica BBC. «Con gran pesar la familia de Tom Wilkinson anuncia que ha fallecido súbitamente. Su esposa y familia estaban con él. La familia pide privacidad para este momento», escribía, informa Europa Press.

Licenciado por la Universidad de Kent y formado después en el mundo de la interpretación asistiendo a las clases de de la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art, sus primeras apariciones en filmes y series comenzaron a mediados de los 70. Sin embargo, no fue hasta 1991, ya entrado en los cuarenta, cuando hizo su primer papel importante en la serie televisiva 'Principal sospechoso' junto a Helen Mirren, que interpretaba a una inspectora de Policía. Dos años después se le podía ver en películas británicas de peso como 'En el nombre del padre' (1993), 'Priest' (1994) o 'Wilde' (1997).

Más de un centenar de películas

En su larga trayectoria figuran 130 películas y producciones de televisión con títulos conocidos por el gran público como 'Sentido y sensibilidad' o 'Belle', en los que interpreta papeles dramáticos, o bien 'Hora Punta' o 'RocknRolla', en las que es el villano de la historia. No obstante, el gran reconocimiento le llegó con su papel en 'Full Monty' (1997).

A raíz de esto, apareció en películas como 'Los demonios de la noche' (1996), 'Shakespeare in Love' (1998), 'Cabalga con el diablo' (1999) y 'El patriota' (2000). Entre sus filmes destacan también 'In the Bedroom' (2002) -película que le supuso su primera nominación al Óscar-, 'La joven de la perla' (2003), 'El exorcismo de Emily Rose' (2005), 'Batman Begins' (2005), 'Michael Clayton' (2007) -por la que recibió su segunda nominación al Óscar-, 'Burke & Hare' (2010), 'El escritor' (2010), 'El rastro del delito' (2013), 'Negación' (2016) y 'Muerto en una semana' (2018).

Wilkinson recoge el premio que obtuvo por su papel en la seriew 'John Adams',

Entre los reconocimientos profesionales que recibió durante su dilatada carrera destacan el premio Bafta por su interpretación en 'Full Monty'. En total, contaba con seis nominaciones a los Bafta, así como dos nominaciones a los premios Oscar por 'Michael Clayton' y 'En la habitación'.

Además, ganó un premio Emmy por interpretar a Benjamin Franklin en la miniserie 'John Adams'. También recibió otra nominación por interpretar al padre de John F. Kennedy en 'Los Kennedy'.