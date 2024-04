Marlon Brando, el actor del siglo

Oskar Belategui Bilbao Lunes, 1 de abril 2024 | Actualizado 02/04/2024 06:00h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

«Si no hubiera sido actor, a menudo pienso que me habría convertido en un estafador y habría acabado en la cárcel», escribe Marlon Brando en 'Las canciones que mi madre me enseñó', su autobiografía de 1994. Ningún otro nombre en la historia del cine ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión