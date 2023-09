Con la L: 'Luna nueva': Comedia vertiginosa en estado puro

Todo empezó con una genial obra de teatro de Ben Hetch y Charles McArthur escrita en 1928: 'The Front Page', una comedia en la que un reportero ve la oportunidad de su vida cuando un acusado de asesinato escapa de la horca. En 1931 el director la llevó por primera vez a la pantalla con el título de 'Un gran reportaje', con Adolphe Menjou, Pat O'Brien, Mary Brian y Edward Everett Horton. Fue un enorme éxito y la obra de Hetch y McArthur es llevada a la radio y posteriormente a la incipiente televisión estadounidense. Pero Howard Hawks descubre que ahí hay una gran comedia y en 1940 se hace con los derechos y hace 'Luna nueva', le cambia el sexo a uno de los protagonistas y se convierte en una de las 10 mejores comedias de la historia. Pero la obra de Ben Hearch y Charles MacArtur sigue dando mucho juego. En 1974 será Billy Wilder el que se vuelva a fijar en ella, y recuperando el libreto original convierte a sus dos actores de cabecera, Jack Lemmon y Walter Matthau en los protagonistas absolutos. Y aun llegará otra adaptación a la gran pantalla en 1988, 'Interferencias', que cambia el mundo periodístico por el de la televisión, con Kathleen Turner, Burt Reynolds y Christopher Reeve, bajo la dirección de Ted Kotcheff. De las cuatro adaptaciones parece existir unanimidad en que 'Luna nueva' es la mejor. Esta disponible en Filmin, Film Box y Classix, y en alquiler en Apple TV y Amazon.

Fue todo un acierto que Hawks cambiara el sexo de un de los personajes, cambiando al periodista protagonista por una periodista, lo que le permitió combinar comedia romántica con el humor negro, las cargas de profundidad y la acidez de la obra original.. En España fue lanzada con la frase «El más cómico romance enlazado con la más extraordinaria aventura», que definía perfectamente la esencia de la película.

En 1939, mientras rodaba 'Solo los ángeles tienen alas', Howard Hawks plantea hacer una nueva versión de 'The Front Page' a Harry Cohn, uno de los jefes de Columbia Pictures. Cary Grant fue elegido casi de inmediato para la película, pero Cohn inicialmente tenía la intención de que Grant interpretara al reportero, con el comentarista de radio Walter Winchell como editor del diario. Hawks tenía la intención de hacer una adaptación sencilla de 'The Front Page', con el editor y el reportero siendo hombres, como en la obra de teatro. Pero durante las audiciones, la secretaria de Howard Hawks, una mujer, leyó las líneas del reportero y Hawks le gustó la forma en que sonaba el diálogo proveniente de una mujer, lo que resultó en que el guion se reescribiera para convertir al periodista en una mujer, ex esposa del periódico y este pasó pasó a ser interpretado por Cary Grant. Aunque Hawks consideró que el diálogo de 'The Front Page' era «el mejor diálogo moderno que se había escrito», más de la mitad fue reemplazado por lo que Hawks creía que eran mejores líneas. La otra mitad del diálogo original se mantuvo igual, al igual que los nombres de todos los personajes, con dos excepciones: el prometido de la periodista, recibió el nombre de Bruce Baldwin, y el nombre del mensajero que traía el perdón del gobernador fue cambiado de Pincus a Pettibone.

Dificultades para elegir reparto

Hawks tuvo dificultades para elegir el reparto. Si bien la elección de Cary Grant estaba desde el inicio, la elección de Hildy fue un proceso más largo. Al principio, Hawks quería a Carole Lombard, pero el coste de contratarla en su nuevo estatus de gran estrella resultó ser demasiado alto y Columbia no podía pagarla. Se les ofreció el personaje consecutivamente a Jean Arthur, Katharine Hepburn, Claudette Colbert, Margaret Sullavan, Ginger Rogers e Irene Dunne, pero todas lo rechazaron. Dunne lo rechazó porque sintió que el papel era demasiado pequeño y necesitaba expandirse. Jean Arthur fue apartada del estudio cuando ella se negó a aceptarlo. Se consideró también a Joan Crawford sin resultado positivo. Hawks recurrió en última instancia a Rosalind Russell, que acababa de terminar 'The Women' (1939). Russell se molestó cuando descubrió en un artículo del New York Times que Cohn estaba «enganchado» con ella después de intentar elegir a muchas otras actrices.

Por fin tras varias vueltas, el guion en el participaron Charles Lederer y, sin acreditar, Ben Hecht, quedó así: Walter Burns (Cary Grant), el tramposo editor de The Morning Post, se entera de que su ex esposa y ex reportera estrella, Hildegard 'Hildy' Johnson (Rosalind Rusell), está a punto de casarse con un agente de seguros llamado Bruce Baldwin (Ralph Bellamy) y establecerse como ama de casa en Albany. Walter, decidido a sabotear estos planes, convence a una renuente Hildy para que cubra una última historia: la próxima ejecución de Earl Williams (John Qualen), un tímido y apocado tenedor de libros condenado por asesinar a un policía. Hildy acepta con la condición de que Walter compre una póliza de seguro de vida de 100.000 dólares a Bruce para que pueda recibir una comisión de mil. Mientras tanto, soborna al alcaide para que la deje entrevistar a Williams en la cárcel. Williams dice que le disparó al oficial de policía por accidente. Walter hace todo lo posible para evitar que Hildy se vaya, primero acusa a Bruce de robar un reloj y obliga a Hildy a sacarlo de la cárcel bajo fianza. Exasperada, Hildy renuncia, pero cuando Williams escapa, sus instintos periodísticos toman el control. Walter vuelve a incriminar a Bruce y lo envían de inmediato a la cárcel. Hildy se da cuenta de que Walter está detrás de los chanchullos, pero prioriza su vocación periodística y decide cubrir la historia de Williams, que se intensifica rápidamente, antes que rescatar a Bruce de nuevo.

Ampliar Imagen de 'Luna nueva'. RC

Williams se cuela en la sala de prensa desierta y sostiene a Hildy a punta de pistola; el atractivo de una gran primicia resulta demasiado tentador para que ella se resista. La novia de Williams, Mollie Malloy (Helen Mack), viene a buscarlo. Cuando los otros reporteros regresan, Hildy esconde al fugitivo en un escritorio de tapa corrediza. La Sra. Baldwin (Alma Kruger), la futura suegra de Hildy, entra y la regaña por la forma en que trata a Bruce. Al ser acosada por los reporteros por el paradero de Williams, Mollie salta por la ventana para escapar. Los reporteros salen corriendo, salvando a Williams de ser encontrado. Walter llega y hace que un trabajador secuestre a la Sra. Baldwin. Bruce entra en la sala de prensa, telegrafía a Albany para pedir su fianza y pregunta por el paradero de su madre. Hildy está tan ocupada escribiendo la historia que apenas se da cuenta; Bruce se da cuenta de que su causa es inútil y se va. Mientras tanto, el alcaide corrupto y el sheriff necesitan la publicidad de la ejecución para mantener sus trabajos en las próximas elecciones, por lo que cuando un mensajero les trae un indulto del gobernador, intentan sobornar al hombre para que se vaya y regrese más tarde, después de que haya terminado. Demasiado tarde.

Después de descubrir a Williams en el escritorio, el sheriff esposa a Walter e Hildy. Sin embargo, el mensajero regresa con el indulto, justo a tiempo para salvar a Williams de la horca. Walter usa las declaraciones del mensajero para chantajear al alcaide y al sheriff para que lo liberen a él y a Hildy. Esta recibe una llamada de Bruce, nuevamente en la cárcel debido al dinero falso que Hildy le transfirió sin saberlo, de Walter. Hildy se derrumba y le admite a Walter que tenía miedo de que él la dejara casarse con Bruce sin luchar. Después de rescatar a Bruce de la cárcel nuevamente, Walter le pide a Hildy que se vuelva a casar con él y promete llevarla a la luna de miel que nunca tuvieron en las Cataratas del Niágara. Entonces Walter se entera de que hay una huelga en Albany, que está de camino a las Cataratas del Niágara. Hildy accede a la luna de miel en Albany y acepta que Walter nunca cambiará.

Repetición de tomas

La película, que en un principio tenía el título provisional de 'The Bigger They Are', se llama finalmente como la obra teatral, 'The Front Page', y en España tomó el título de 'Luna nueva'. El rodaje dio comienzo el 27 de septiembre de 1939 en los estudios de la Columbia, con algunas tomas adicionales a cargo de una segunda unidad en Columbia Ranch, y finalizó el 21 de noviembre, siete días después de lo previsto. Hawks dio a los actores la libertad de improvisar algunas de sus líneas y acciones, como hizo con sus otras comedias. Debido a las numerosas escenas de grupo, fueron necesarias repetir muchas tomas. Además, Hawks agregó algunos personajes secundarios para equilibrar a los personajes principales. Inusualmente para su época, la película apenas contiene música, excepto en el final de la película. Hawks consiguió una de las mejores comedias de la historia, de gran brillantez, en la que los personajes hablan tan deprisa que se pisan los diálogos unos a otros. Tanto Cary Grant como Rosalind Russell bordaron literalmente sus respectivos personajes. La película es un demoledor retrato del periodismo sensacionalista en donde todo cabe por lograr una noticia y adelantarse a los competidores, además de una feroz crítica contra los políticos demagogos, una demoledora denuncia de la corrupción, la injusticia, la deshumanización y la corrupción, una comedia en estado puro narrada a un ritmo vertiginoso.

Su estreno se adelantó varias semanas a lo inicialmente previsto, produciéndose en una gala en el Radio City Hall de Nueva York el 11 de enero. 1940, y en el resto de Estados Unidos una semana después. A España llegó el 27 de octubre de 1943 a Barcelona y el 3 de enero de 1944 a Madrid. Sorprendentemente 'Luna nueva' no ganó ningún Oscar y ni siquiera fue nominada, quedando como una de las grandes injusticias de estos galardones. Pero la película, que conocería numerosas reposiciones, es hoy uno de los títulos preservados por el Congreso de los Estados Unidos.