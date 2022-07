Liam Neeson: «Sin 'Venganza' tal vez sería uno de los cientos de miles de actores en el paro»

La última película de acción protagonizada por Liam Neeson (Ballymena, Irlanda del Norte, 1952) llega a los cines este 22 de julio. Dirigida por Martin Campbell, 'La memoria de un asesino' cuenta cómo un sicario comienza a perder su memoria y lucha por sobrevivir mientras cuestiona cada una de sus acciones, desdibujando la línea entre el bien y el mal. Con su nombre convertido en sinónimo del género desde que rodó 'Venganza' en 2008, el actor irlandés asegura sentirse orgulloso de su legado.

-Ha rodado más de quince películas de acción. ¿Qué le lleva a protagonizar otra cinta de este género?

-Soy un actor en activo. Si no aceptara mis oportunidades sería un actor desempleado. Pensé que el personaje de este filme era único. Todos hemos visto películas de acción con sicarios y asesinos, pero este es un tipo legendario por la forma en que ejecuta su trabajo, hasta que nos damos cuenta de que sufre de demencia. Me pareció intrigante la idea de mostrar al antihéroe en pleno declive físico. Por otro lado, me permitió investigar el mundo del alzhéimer y la demencia. Tengo un amigo en casa que sufre de demencia y es muy triste verlo. Este papel es mi homenaje a él.

Vídeo. Tráiler de 'La memoria de un asesino'.

-Dado que hay una conexión personal con el personaje, ¿sintió mucha responsabilidad a la hora de retratar la enfermedad?

-La demencia es terrible. Te va apagando el cuerpo y la mente gradualmente, hasta el punto de que el cerebro deja de enviar señales a la garganta para comer, masticar y, en última instancia, respirar. Es simplemente horrible. Además, en algunos documentales que vi me sorprendieron los cuidados paliativos de profesionales y familiares hacia sus seres queridos. Me pareció terriblemente triste, pero también fascinante desde un punto de vista creativo.

-En la película comparte protagonismo con Monica Bellucci y Guy Pierce. ¿Disfrutó con un elenco tan internacional?

-Fue muy divertido porque todos compartimos historias personales. Monica es maravillosa, una mujer con los pies en la tierra. Guy es un actor que se prepara intensamente para sus personajes. Realmente fue un placer ir a trabajar con ellos y con el director, Martin Campbell. Fue el encargado de reconstruir la franquicia James Bond, así que sabe muy bien cómo rodar películas de acción.

-Ha dicho que le gusta interpretar personajes con fuerza y sensibilidad. ¿Por qué esa combinación despierta su interés?

-De niño veía héroes de acción, por ejemplo, El Llanero Solitario interpretado por Clayton Moore. Me encantaban esos tipos del Oeste siempre fuertes. Pero luego, a medida que envejeces, piensas: eso es un poco aburrido, así no es la gente real. Creo que es importante mostrar la vulnerabilidad de las personas.

-¿Ha visto la cinta belga en la que se inspira este filme?

-Sí. Me la mostraron antes de rodar y me emocionó. Me parece que el alzhéimer es un tema muy interesante.

-¿En qué momento de su vida, de su infancia, supo que quería dedicarse a la interpretación?

-Yo crecí sin cines cerca de mi casa. Las únicas películas a las que tuve acceso en mi infancia fueron las películas del Oeste, y ahí estaban Lee Marvin y Clayton Moore. Decidí hacerme actor después de ver en el cine a Jimmy Stuart, a John Wayne y todas las películas de John Ford.

-El género de acción ha cambiado mucho desde los 80, hoy en día los estudios sienten la presión del público y la taquilla. ¿Se tiende a dirigir las películas desde las oficinas de los ejecutivos?

-Es cierto que han cambiado mucho, sobre todo porque ahora hay quien decide los guiones en una sala de juntas. Pero las películas cambian en los rodajes. Esta es una película de verano que no aspira a ganar premios.

Una imagen de 'La memoria de un asesino'.

-Su presencia física imprime carácter a sus personajes. ¿No le gustaría volver a mostrar la vulnerabilidad de su humanidad como ya ha hecho en el pasado?

-Yo actúo con aquello que la naturaleza me ha dado. Confieso que me atraen los personajes humanos que muestran sentimientos, seres humanos vulnerables. El año pasado rodé 'Una Villa en la Toscana' con mi hijo Michael y no es una película de acción.

-Sus dos nuevas películas hacen una reflexión sobre la muerte. ¿Es usted religioso?

-Diría que soy más espiritual que religioso. Me crié en una familia muy religiosa. Sin embargo, la presión de aquel mundo se me ha ido escapando desde que abandoné mi casa. Ciertamente, no estoy apegado a su formato. No practico el catolicismo y trato de cargar con la culpa. Es un trabajo constante.

-No ha sucedido muchas veces eso de que un actor de teatro y cine, con cierto pedigrí, se convierta a los cincuenta en un héroe de acción, que es lo que pasó con 'Venganza'.

-No se me ocurre nadie al que le haya pasado eso, pero no soy de los que se ponen en un pedestal, ni mucho menos. Sin 'Venganza', tal vez sería uno de esos cientos de miles de actores que hoy se encuentran en el paro.

Liam Neeson y Guy Pierce en el rodaje de La memoria de un asesino'.

-Ha creado un nuevo arco profesional para los actores.

-Soy un tipo con suerte. Así es este negocio.

-Leí una entrevista hace poco que deja de beber y sigue un estricto régimen físico cuando está rodando

-Hago eso de vez en cuando. Limpio el cuerpo de toxinas cada tres años. Durante varios meses, dejo de beber vino, de comer gluten y harinas. Bebo té descafeinado y hago todas esas cosas aburridas que dicen las dietas. Lo curioso es que funciona durante seis meses, luego la podredumbre vuelve a aparecer.

-¿Sigue practicando algo de boxeo?

-No, tengo un muy buen gimnasio y uso la bolsa alguna vez. Dejé de hacer sparring hace años porque los jóvenes me veían y querían darme con fuerza para llamar la atención. Ahora entreno, pero no boxeo.