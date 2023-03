«Los humanos creemos erróneamente que podemos controlar la naturaleza»

En septiembre de 1985, las autoridades de Tennessee descubrieron el cuerpo de Andrew Carter Thornton II, un exoficial de narcóticos convertido en traficante de drogas que había muerto al caer de un avión. Las bolsas llenas de cocaína que transportaba al país tardaron más en recuperarse.

Cuando se encontró la carga ilícita en el Bosque Nacional Chattahoochee-Oconee, en Georgia, gran parte ya había sido ingerida por un desafortunado oso negro de 79 kilos, encontrado muerto a causa de una sobredosis masiva. De esta historia real de avaricia, estupidez y el irreflexivo abuso de la naturaleza por parte de la humanidad surge la pregunta y la película 'Oso vicioso': ¿qué pasaría si el animal, en lugar morir, se hubiera dedicado a matar movido por el hambre, no solo de carne humana, sino también de cocaína?

La cinta es un homenaje al terror cómico de los años 80. Dirigida por Elizabeth Banks, la película es también el último trabajo cinematográfico de Ray Liotta, quien inhaló cantidades masivas de coca en 'Uno de los nuestros' y aquí interpreta a un despiadado narcotraficante. Banks dirige esta comedia de terror atrevida y audaz que parece haber cautivado al público antes de estrenarse.

-Vaya título. ¿Se le ocurrió a usted?

-Cuando leí el guion, le pedí al jefe de Universal Studios que no lo cambiara. Me dijo que sí y me dio la confianza de que iban a quedarse con el título, a pesar de que le encontraba algunas limitaciones, pero para mí es realmente único y decidí incorporar la comedia dentro de una película de terror. Este tipo de películas invita a la gente a ir al cine. El horror y la sangre provocan entusiasmo.

-Sin duda, la paternidad es un tema central de la película.

-Esa es una de las cosas que me atrajo de la historia. Soy madre y me identifico con la idea de dar mi mejor versión a mis hijos. La naturaleza simboliza la maternidad; nosotros, los humanos, con nuestra arrogancia, creemos erróneamente que podemos controlar la naturaleza, y no es así.

-No es nada tímida a la hora de mostrar violencia y sangre.

-Me encanta el gore, me parece una forma de tratar el trauma con humor. La realidad directa de un trauma no me interesa. Prefiero el exceso hasta el escándalo porque es más divertido.

-¿Qué le llevó a tomar la decisión de dirigir esta película?

-Cuando leí el guion, lo primero que hice fue meterme en internet y leer la historia real. Descubrí que el oso consumió una enorme cantidad de cocaína, tuvo una sobredosis y murió. Me entristeció que ese oso se convirtiera en daño colateral de la guerra contra las drogas. Fue una injusticia más, pero esta vez contra la naturaleza. Por eso le he dedicado esta película que es la historia de redención de ese oso. Este oso es inocente. Él solo quiere más cocaína.

Divorcio y duelo

-¿Cómo elige un guion con tantos que le ofrecen?

-Primero soy actriz. Cuando leo guiones, estoy leyendo los personajes y sus conflictos. El guion de Jimmy Warden estaba cargado de personajes y conflictos (ríe). Todos y cada uno de los personajes tenían algo interesante que contar. Lo que necesitaba, como realizadora, era conectar a estos personajes con sus dramas de la vida real. La madre que intenta entender a su hija después del divorcio. Un padre en duelo por la pérdida de su esposa. Y luego descubrimos que también tenemos una mamá oso en la película. Eso, para mí, fue una estocada. El oso es la conexión, el corazón, de todas las otras historias.

-'Oso vicioso' es un homenaje a los 80. ¿Cuál es su estilo favorito de aquella época?

-Una de las perlas que he dejado en la cinta es que Dee Dee (personaje interpretado por Brooklyn Prince) tiene en su habitación un póster de Madonna. Obviamente me fascina Madonna. Crecí con ella. Madonna en el cartel lleva una camisa blanca y un mono negro. Tiene todas sus pulseras de goma, toda esa imagen de mediados de los 80. Y Dee Dee usa ese atuendo durante toda la película.

-Este es el último largometraje de Ray Liotta, que falleció el año pasado con muchas películas y actuaciones de televisión grabadas. ¿Qué ha sentido al verlo en pantalla?

-Es emocionante recordarlo. Ha sido genial verlo aparecer en escena. Él tuvo la oportunidad de ver esas secuencias, aunque no pudo ver el filme terminado.

-¿El oso adicto a la cocaína es una metáfora?

-No hay mayor metáfora para el caos que nos rodea que un oso drogado con cocaína. Este guion era único. Me ha ofrecido la oportunidad de rodar en un género que no había considerado antes, pero si hay algo que caracteriza a mis películas es que siempre voy a incluir humor en todas ellas.