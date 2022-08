'Un héroe samurái: la leyenda de Hank': Kung fu can

Ya es sabido que a los estudios de animación les gusta competir, absurdamente, generando contenido con similares puntos de partida, a veces coincidiendo en el tiempo. Fue sonada la producción en paralelo y el estreno el mismo año de 'Bichos' y 'Antz', compartiendo temática, pero hay más ejemplos, como 'El espantatiburones' y 'Buscando a Nemo' o 'La ruta hacia El Dorado' y 'El emperador y sus locuras'. En la pugna, no gana necesariamente la mejor apuesta. 'Un héroe samurái: la leyenda de Hank' no se pelea en la cartelera con otra entrega de la saga 'Kung Fu Panda', la comparación es evidente e inevitable, pero justo esta temporada la todopoderosa Netflix ha estrenado dos series de animación que también van por ahí: 'Kung Fu Panda: El guerrero Dragón', de manera directa, y 'Conejo samurái: las crónicas de Usagi', basada en el delicioso cómic de Stan Sakai. Contenido entretenido, con notables puntos en común que también señalan a un éxito de antaño, 'Hong Kong Phooey'. La setentera serie de dibujos animados de Hanna-Barbera, protagonizada por un superhéroe perruno experto en artes marciales, recuerda sobremanera al filme que nos ocupa, cuyo mayor atractivo para el público adulto es su inspiración en 'Sillas de montar calientes', la disparatada película dirigida por el mítico Mel Brooks en 1974, cambiando el Oeste por Japón. Ojo al dato.

Vídeo. El tráiler de la película.

'Un héroe samurái: la leyenda de Hank' presenta a un can entrañable con una obsesión, convertirse en samurái. El sabueso protagonista va a parar a un pueblo habitado por gatos donde se topa con un mentor felino bastante peculiar que le ayuda en su camino. Michael Cera, Samuel L. Jackson y Ricky Gervais ponen voces a los personajes en la versión original. Carlos Latre participa en el doblaje al castellano de una propuesta que lanza un claro mensaje en contra del racismo (un perro intentando integrarse en un mundo de gatos). Otra fábula más con animales comportándose como humanos, con un sentido del humor intermitente y algunos gags conseguidos, aunque el resultado final no da lugar a sorpresas. Cumple con su cometido, en época estival, aunque cabe preguntarse porque no logran estrenarse en el circuito de exhibición convencional, es decir, en pantalla grande, filmes notablemente superiores en el campo de la animación como la reciente 'El monstruo marino', disponible directamente en Netflix (no se la pierdan).

«La historia de Hank nos recuerda que no hay que descartar a nadie porque sea diferente», comenta Cera, que presta su voz al protagonista. «Las diferencias nos hacen maravillosos; deberíamos aceptarlas de todo corazón. Ese es un mensaje intemporal». «Hank nunca se rinde», añade el director y productor Rob Minkoff. «Ha decidido que su propósito en la vida es convertirse en un samurái, así que se adentra en este mundo completamente extraño, Kakamucho, ocupado por gatos, para cumplir el sueño de su vida. Hank es todo pundonor y entrega, pero no es consciente de sus limitaciones, que no son pocas. Así que en su esfuerzo por convertirse en samurái tiene que superar grandes dificultades. Al final, como cualquier héroe que se precie, está dispuesto a convertirse en la mejor versión de sí mismo».