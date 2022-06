«Hago películas tratando de mostrar la evolución de la sociedad»

Este viernes llega a la cartelera 'Lightyear', la última película de Pixar, que regresa así a las salas de proyección de las que ha estado alejado más de dos años. 'Soul', 'Luca' y 'RED' se estrenaron directamente en Disney+, lo que sembró cierto malestar entre los responsables del estudio, que regresan a los cines con una metapelícula acerca de Buzz Lightyear. No, la cinta que ha dirigido Angus MacLane no cuenta la historia del amigo de Woody en 'Toy Story' sino que, rizando el rizo, cuenta los orígenes del personaje de ficción que inspiró la creación del juguete. En otras palabras, la película favorita de Andy, el dueño del juguete.

La cinta cuenta lo que le ocurre al legendario guardián espacial tras quedar atrapado, junto a su tripulación, en un planeta hostil a millones de años luz de la Tierra. Buzz intentará encontrar la manera de volver a casa a través del espacio y el tiempo y para lograrlo contará con un grupo de ambiciosos reclutas y con Sox, su encantador gato robot. Angus MacLane, el cineasta a cargo del filme, creció soñando con las películas de la saga origina y, además de varios cortos, en Pixar codirigió. 'Buscando a Dory'. La cinta, sin quererlo, se ha convertido en objeto de una polémica internacional al ser prohibida en más de una docena de países por incluir un nuevo personaje 'queer' y el primer beso entre dos personas del mismo sexo.

–¿Qué le llevó a dirigir este filme?

–Desde niño he estado fascinado con el espacio porque la saga de 'La guerra de las galaxias' era mi favorita. Me acuerdo que solo pintaba dibujos relacionados con este clásico de la ciencia ficción. Luego, en 1995, vi 'Toy Story' y el juguete Buzz Lightyear se convirtió en uno de mis favoritos. Digamos que estoy volviendo a la infancia con esta película.

–En esta película Buzz Lightyear no es un juguete, sino un ser humano. ¿Por qué tomaron esa decisión?

–Estamos ante el verdadero Buzz Lightyear. Quería desarrollar algo personal, algo verdadero. El personaje es real porque uno de los rasgos característicos de Buzz es su antagonismo y eso nos ha dado mucho juego en esta narración. Digamos que jugamos con el tiempo y el espacio. En esta película jugamos con la nostalgia por el pasado, mientras saltamos directamente hacia el futuro. Es la historia del pez fuera del agua, de un hombre atrapado en el futuro que es incapaz de reconocerse y que se ve obligado a corregir errores de juventud.

–Un beso entre dos mujeres ha creado una gran polémica y ha provocado que la película no pueda verse en varios países. ¿Cómo afrenta las críticas a esas escenas?

–Era algo esperado. Sí. Tenemos un beso. Siempre hemos tenido una pareja formada por dos mujeres. Siempre han sido parte de la película. Ser capaz de retratar el beso era importante para nosotros. Es un momento conmovedor. Ellas ayudan a Buzz a entender lo que significa una relación. Siempre ha sido nuestra intención darle a la audiencia algo que realmente pueda disfrutar. Y creo que en términos del tema de la película, espero que cuando la gente la haya visto sienta que ha disfrutado. Nosotros queremos estar presentes en el momento actual de la sociedad.

–Con los problemas surgidos alrededor del filme ¿ha podido hablar sin tapujos de la historia que quería contar en 'Lightyear'?

–La historia que quería contar era la de un personaje obsesionado con el trabajo que se ve obligado a separarse de su familia y no se da cuenta, hasta que es demasiado tarde, que se ha quedado solo. Luego, tendrá una segunda oportunidad y tomará otras decisiones. Hemos hecho una película responsable con la sociedad, donde el personaje hace un sacrificio personal, creyendo ser noble. Como director, hago películas tratando de mostrar la evolución de la sociedad y, sobre todo, para entretener al público. Yo me identifico con el personaje porque he vivido volcado en mi trabajo durante mucho tiempo y, durante la pandemia, me di cuenta de que hay que vivir en el presente y no siempre pensando en el reconocimiento o en el futuro. Hay que conectar con las personas.

–Este es su primer largometraje como director en solitario. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

–Bueno, creo que fue muy útil haber hecho algunas películas como codirector y haber dirigido varios cortometrajes porque siempre es un desafío hacer un largometraje. Una película, en cualquier lugar, es muy difícil, pero en Pixar te enfrentas con problemas diferentes por la calidad de sus producciones. Creo que el resultado es fabuloso y todo el equipo que ha trabajado en el filme merece ser aplaudido porque nos hemos comunicado muy bien entre todos.

–¿Qué espera que logre la película?

–Quiero que la audiencia salga del cine diciendo: ha sido increíble. La verdad, quiero que todo el mundo se sienta niño viendo la película y se divierta porque para eso la hemos hecho. He intentado llenar de nostalgia y humor una narración a la que he dedicado varios años de mi vida.