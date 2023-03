'El guateque': todo lo que puede empeorar, empeora

La colaboración entre el director Blake Edwards y el mítico cómico Peter Sellers forma parte de la leyenda del cine, con resultados tan hilarantes como la serie de películas de 'La pantera rosa'. Pero al margen del mítico personaje del inspector Closeau, hay una película cumbre de la comedia que fue la cumbre entre ambos: 'El guateque', su proyecto conjunto más emblemático y delirante, una película surrealista, desternillante, inolvidable. De principio a fin, el guion de Edwards, elaborado en colaboración con Frank y Tom Waldman, está plagado de las situaciones más absurdas, en las que se encadena un gag tras otro hasta la desconcertante culminación. Constantes malentendidos y meteduras de pata con los que rinden homenaje a los clásicos del humor del cine mudo. El guion partía de una serie de situaciones concretas que los actores contribuyeron a enriquecer durante el desarrollo del rodaje llenándolo de gags auténticamente surrealistas. Hoy se puede ver en Netflix y en alquiler en Amazon, Apple TV y Rakuten TV.

La película estaba protagonizada, además de por Peter Sellers, por Marge Champion, Claudine Longet, Jean Carson, Natalia Borisova y Steve Franken, estaba escrita por Blake Edwards, Frank Waldman y Tom Waldman, según un argumento de Blake Edwards, y se improvisó mucho durante el rodaje, ya que el guión constaba solo de 56 páginas sin apenas diálogos. En ella, cuando el patoso actor Brundi V. Bakshi (Peter Sellers), un hindú contratado como extra en una costosa producción de Hollywood en el desierto, hace gala de todo tipo de torpezas e inexperiencia durante el rodaje de la misma, dando lugar a numerosos desastres y retrasos, hasta conseguir hacer saltar por los aires un costoso decorado, el director ordena a un ejecutivo de los estudios que incluya al actor en la lista negra. No obstante, debido al un error de una secretaria, Bakshi acaba con su nombre en la lista A y consigue una invitación para la fiesta de postín que ofrece en su casa el productor del filme, uno de los grandes del negocio.

La presencia de Bakshi en el elegante guateque cinematográfico, origina una serie interminable de peripecias, provocando, con la mejor intención, una auténtica hecatombe, desde perder uno de sus zapatos, que es servido con los aperitivos, hasta provocar un baño general en la piscina de la casa. La llegada de los hijos del productor, una pandilla de hippies con un elefante, complica aún más la situación, a la que tampoco es ajena uno de los camareros (Steve Franken) que ha bebido más de la cuenta. Finalmente Bakshi es reconocido por uno de los ayudantes de producción y expulsado violentamente de la fiesta. Pero este hombre, que intenta ser amable y educado, aunque resulte ser un auténtico gafe, guarda un buen recuerdo del guateque. Ha conocido a Michele (Claudine Longet), una aspirante a actriz que, aburrida y decepcionada de su amante, que la ha llevado al party, también huye del divertido lugar.

Algunas secuencias inolvidables

La trama de 'El guateque' es de esas en las que todo lo que puede empeorar, empeora. Posee secuencias inolvidables. Además de la citada del zapato, está la del pollo asado en la diadema de una de las comensales, el caos del cuarto de baño o la invasión de espuma, por no citar al camarero empinando el codo, imprescindible colaborador en el caos general. Pese a las apariencias, Sellers y Edward nunca se llevaron bien. Una relación que fue empeorando progresivamente hasta dejarse de hablar en sus últimos trabajos. Muy deudora del slapstick de las películas mudas (aquí también la mayoría de los gags son visuales, sin diálogos), 'El guateque' se desarrolla casi en su totalidad (excepto el inicio y el final) en la mansión de un rico productor de cine. La propia mansión llena de lujos y avances visuales y sonoros, interactúa de forma dominante con y sobre los personajes, y funciona además como otro importante personaje de la película.

La película fue la primera que el británico Peter Sellers rodó en Hollywood (las previas de 'La Pantera Rosa' las había rodado en Gran Bretaña), y la improvisación del rodaje condujo a que Sellers y Edward revisaran su trabajo inmediatamente después del rodaje de cada escena. Edwards fue pionero en tener un sistema de televisión con reproducción instantánea acoplado a una cámara, siendo uno de los primeros directores en usar esta técnica tan común hoy en día. Sellers, que era conocido como el actor de las mil caras por su capacidad para transformase (recuérdense sus trabajos en 'Teléfono rojo ¿volamos hacia Moscú?' o 'Lolita'), recurrió aquí a un personaje hindú que conocía bien pues ya le había cogido el punto en 'La millonaria', de 1960 (junto a Sophía Loren) y en 'Dos frescos en órbita', de 1962. Así supo estar siempre muy contenido con un personaje que tendía siempre a la sobre actuación.

Bajo el carnaval de carcajadas, en 'El guateque' subyace una crítica a los poderosos de Hollywood que tan bien conocía Edwards, a sus fiestas desmadradas y a indiferencia frente a los débiles. Tras esta película, Sellers y Edwards estuvieron un tiempo sin hablarse y pasaron varios años hasta que volvieron a trabajar juntos. Algo que no afectó en absoluto a la calidad de la película.

Primeros papeles en televisión

Hay que destacar también que Steve Franken, el camarero más famoso de la historia del cine, era el hijo de un agente de prensa de Hollywood. Sus primeros papeles fueron en series de televisión como 'The Many Loves of Dobie Gillis', 'El Teniente' y algunos episodios de 'Embrujada'. En 'El guateque' fue coautor las escenas en que aparece borracho sirviendo la mesa o cruzando por la piscina con la bandeja y son ya clásicos de la comedia norteamericana. Franken volvería a trabajar de nuevo junto a Peter Sellers en 1980, en 'El diabólico plan del Dr. Fu Manchú'. También Fay McKenzie, como la esposa del magnate cinematográfico dueño de la casa y organizadora de la fiesta que ve hundida por culpa del hindú, Herb Ellis que da vida al director de la película que malogra Hrundi, Denny Miller como una estrella de westers de serie B llamado 'Wyoming Bill' Kelso, muy admirado por Hrundi, invitado a la fiesta y cuyo único interés allí está en ligarse a la bella Conchita, o J. Edward McKinley el magnate cinematográfico... todos personajes maravillosamente ajustados a sus respectivos personajes.

La película se rodó en una enorme y lujosa mansión situada en el 9271 de Robin Drive, en Los Ángeles, en 1967. Su estreno en Los Angeles tuvo lugar el 4 de abril de 1968. A España llegaría el 27 de enero de 1969, conociendo una reposición limitada el 4 de noviembre de 2011. 'El guateque' es una de esas extraordinarias películas que cuantas más veces se ve, uno se sigue riendo como la primera vez.