George Lucas recibirá la Palma de Honor en Cannes

George Lucas, el creador de 'Star Wars' e 'Indiana Jones', recibirá la Palma de Oro de Honor en el próximo Festival de Cannes, que se celebrará del 14 al 25 de mayo de este año. Los organizadores del certamen quieren rendir tributo a la «inmensa figura» de Lucas como realizador, productor y guionista, cuyas sagas han hecho felices a generaciones de cinéfilos y devotos de las aventuras espaciales. «El Festival de Cannes siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón», dijo agradecido Lucas en una nota de prensa.

La ceremonia en que se le concederá a Lucas el premio tendrá lugar el 25 de mayo próximo, durante clausura de la 77 edición del festival. «Responsable de sagas como 'Star Wars' o 'Indiana Jones', George Lucas ha dado para siempre al éxito de taquilla sus cartas de nobleza, y a los espectadores de todo el mundo un placer inigualado», subraya la organización del festival.

El Festival de Cannes compara a Lucas con el escritor J.R.R. Tolkien, autor del 'Señor de los Anillos'. Como el novelista y profesor británico, el director y productor es el creador de todo «un universo, con su geografía, sus poblaciones, sus idiomas, sus valores morales e incluso sus vehículos». La organización se ufana de «rendir homenaje a una de las mayores personalidades del cine contemporáneo, un hombre con una carrera extraordinaria que une gran entretenimiento e innovación, mitología y modernidad, y cinefilia y tecnología».

En agradecimiento al festival, Lucas aseguró este martes sentirse muy satisfecho por la distinción de Cannes, un lugar que ha frecuentado en numerosas ocasiones. «Me siento realmente honrado con este reconocimiento especial que significa mucho para mí», apuntó.

Coppola, su mentor

Cannes subraya que en su primera creación, THX-1138', producida con ayuda de Francis Ford Coppola, Lucas plasmó algunos obsesiones que luego se han repetido a lo largo de su filmografía, como la ciencia-ficción, la lucha contra el destino y la uniformidad o los valores cambiantes sobre el debate entre el bien y el mal. Con 'American Graffiti' (1973), alumbró una «oda a la juventud estadounidense», producción que de paso impulsó la carrera Harrison Ford.

Gracias a los nueve episodios de la saga 'Star Wars', incluido cuatro de ellos realizados por él mismo, George Lucas ha erigido un imperio en Hollywood. 'Star Wars' (1977), la película que inaugura la saga, ahora llamada 'Episodio IV: Una nueva esperanza, «se convirtió en un auténtico fenómeno sociocultural mundial, que se perpetúa a día de hoy», alega el el certamen. Con Light & Magic, su empresa de efectos efectos visuales, se ha convertido en un adelantado de las nuevas tecnologías aplicadas al séptimo arte.

Ahora que Lucasfilm, su productora, está en manos de Disney, George Lucas es el el dueño de una de las carteras más abultadas de Hollywood. Toda una paradoja para un hombre que en la universidad se decantó por el cine experimental. Su biógrafo, Brian Jay Jones, asegura que fue Lucas el primero a quien se le ocurrió la idea de rodar 'Apocalypse Now', aunque fue su mentor, Francis Ford Copola, quien filmó la cinta.

El cineasta, poseedor de un talento visionario, fundó sus propias empresas de sonido, informática y efectos digitales. En virtud de ese olfato anticipatorio nacieron Pixar y el sistema THX, gracias al cual las salas de cine mejoraron su sonido. Eso sí, trabajar con él no es fácil. Arrastra una leyenda de tener una temperamento difícil a la hora de aceptar consejos y de ser poco dado a delegar en la escritura de sus guiones, algo en lo que no es, según su propia confesión, su fuerte. Eso no obsta para que haya sido una máquina de fabricar dinero. 'Star Wars' no es la primera franquicia de éxito de la historia del cine, pero sí una de las más rentables y probablemente la que más dinero haya recaudado en la historia. Ese fineza para los negocios se aprecia en el arte de la explotación comercial de sus películas. LucasFilms, las que fue su productora, llegó a registrar cientos de patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Todo un genio 'merchandising'.