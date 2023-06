'El fantástico caso del golem' siembra el desconcierto en el espectador

'El fantástico caso del Golem', presentada en el festival de Málaga, hoguera de las vanidades del cine español, fue la película inaugural del reciente FANT, evento dedicado al cine fantástico y de terror en Bilbao que merece mayor audiencia. El pistoletazo de salida del certamen llenó la sala del Teatro Campos, sede que cedió el testigo a los cines Golem durante el resto de la programación, donde el público mengua, como las invitaciones gratuitas, baja el postureo y los políticos no necesitan hacer acto de presencia para la foto de rigor. En este ambiente, un llenazo que ojalá se extendiera más allá de la inauguración y clausura, la propuesta de Burnin' Percebes, nombre bajo el cual se esconden los jóvenes cineastas Nando Martínez y Juan González, no dejó indiferente a la platea, un dato objetivo a destacar. Cinéfilos, cinéfagos, público ocasional y amantes de «lo gratis», intercambiaron sus impresiones a la salida del pase. Sin medias tintas. O la amas o te desconcierta. O la odias o te fascina. Aplausos o silencio. Más de un espectador se rasgó las vestiduras, indignado ante el absurdo espectáculo mientras los fans del invento remarcaban su sonrisa, reforzando su condición de cerebro espabilado, sin prejuicios o puesto a la última. Hoy en día todo es una mierda o una obra maestra. El arte, como la vida misma, es una cuestión de extremos.

Nando y Juan llevan tiempo colaborando con creadores que esgrimen con orgullo el carnet del post-humor, como los Venga Monjas, David Pareja o Miguel Noguera. Debutaron en el formato largo con 'Searching for Meritxell', donde se explayaba ante la cámara la mismísima Rigoberta Bandini antes de abrazar la fama, y se asomaron al circuito comercial post-pandemia con 'La reina de los lagartos', otra comedia desconcertante que arrojó luz sobre sus intenciones. 'El fantástico caso del Golem' es el proyecto más comercial del dueto, la primera producción con un presupuesto holgado y un casting coral nacional de primera que incluye a Brays Efe, Luis Tosar, Anna Castillo, Bruna Cusí o Roberto Álamo. También colabora Javier Botet, nuestro Lon Chaney, rostro y cuerpo bajo el maquillaje de recientes iconos del cine de terror, como la niña Medeiros de 'Rec', que esgrime un notabilísimo talento para hacer reír. La cinta comienza con una charla entre dos personajes en una azotea que no oculta su condición de plató. Así es prácticamente todo el filme, rodado en un puñado de escenarios construidos con mimo en el interior de una nave industrial. Alguna secuencia en exteriores, sin alardes técnicos, confirma las intenciones formales de una dirección que huye de efectismos y se preocupa por el tono y la emoción, enarbolando un sentido del humor excéntrico, en el cual se puede entrar o no. De hecho, la acción coge vuelo cuando desde la terraza del edificio cae uno de los individuos en plena conversación airada y se rompe como si fuera de porcelana al golpear contra el asfalto, señal inequívoca de que estamos ante algo sorprendente.

Burnin' Percebes son conscientes, en todo momento, de que no hacen un cine convencional, pero tampoco resulta críptico u opaco. Experimentan con el conjunto, no solo con la estética o la narrativa, nada está por encima de nada y las interpretaciones devienen pilares fundamentales de un relato con volantazos surrealistas que, lejos de incomodar, despierta los sentidos. El Golem del título es la excusa perfecta para hablar, con una sonrisa que a veces se congela, de las cosas de la vida, de la madurez, los problemas del algoritmo y las herencias familiares. Es una victoria que una película como 'El fantástico caso del Golem' se haga realidad y visite la cartelera. Quienes reniegan del cine español, generalmente por ideología o desconocimiento, se pierden un rico abanico de sensibilidades donde entran propuestas tan deliciosamente libres como esta obra pergeñada por un par de mentes inquietas que disfrutan con lo que hacen y lo transmiten a quien se deja. De hecho, todo el reparto el filme parece compartir este entusiasmo creativo que enfatiza una voz personal que dará mucho de qué hablar en un panorama audiovisual que, afortunadamente, se abre a desvaríos como el presente.