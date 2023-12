'Fallen Leaves': Los enamorados tristes de Kaurismaki

Sabes que estás viendo una película de Aki Kaurismaki porque sus personajes hablan poco y beben mucho. Acostumbran a pertenecer al estrato de los más desfavorecidos, como la pareja protagonista de 'Fallen Leaves', en cines desde el 27 de diciembre, un operario de la industria siderúrgica alcohólico y una solitaria reponedora de supermercado. El director finlandés suele elegir a actores hieráticos para encarnar a imanes de desdicha. La planificación es seca, estricta. Los diálogos son mínimos, se huye del sentimentalismo y, pese a la tristeza, flota un humor absurdo e impasible que logra que el drama se contemple con una sonrisa.

Tráiler de 'Fallen Leaves'.

Ganadora del Premio del Jurado en Cannes y candidata a los Oscar por Finlandia, 'Fallen Leaves' (Hojas que caen) completa la 'trilogía proletaria' compuesta por 'Sombras en el paraíso', 'Ariel' y 'La chica de la fábrica de cerillas'. En apenas una hora y veinte minutos, Kaurismaki une y desune a dos parias que quedan prendados el uno del otro, aunque el destino se empeñe en alejarlos. Él pierde un trabajo tras otro por culpa del vodka; ella vio morir a su padre y a su hermano por la bebida y no quiere volver a cruzarse con un borracho en su vida.

Los protagonistas de 'Fallen Leaves' viven en una época actual sin 'smartphones'. La acción transcurre en impersonales obras y supermercados con la frialdad del neón. En los bares y karaokes todos tienen cara de palo y suenan tangos y baladas en finlandés de épocas pretéritas. Kaurismaki sabe que la crítica le adora, y por eso trufa el filme de guiños cinéfilos, como los carteles de películas en las tascas, chistes a costa de Bresson y Godard después de ver una peli de zombis en la sala Ritz de Helsinki ('Los muertos no mueren', de Jim Jarmusch) o la aparición de una perrilla que la protagonista bautiza Chaplin.

La protagonista bautiza Chaplin a una perrilla callejera.

Es precisamente la sencillez y emoción del autor de 'Candilejas' y 'Tiempos modernos' la que busca el finlandés, que pese a la aparente linealidad de la historia se las arregla para introducir apuntes políticos: la dignidad y el orgullo de clase obrera y la guerra en Ucrania, presente siempre en los noticiarios que se escuchan por la radio.

Quien no conozca el cine de Kaurismaki flipará con estos dos enamorados que ni se hablan ni se besan. Quienes ya compartan el minimalismo del director de 'Nubes pasajeras' no se verán sorprendidos por el laconismo de estos amantes que ni siquiera saben su nombre y no tienen dónde caerse muertos.

Melancolía y amargura en una atípica comedia romántica que, por ponerle un pero, no añade nada nuevo a la filmografía del poeta de los encuadres fijos y de las almas solitarias que viven en los márgenes.