Dime qué sientes y te diré qué película ver

La alegría tal vez esté sobrevalorada. A fin de cuentas, la vida real tiene luces y sombras, y muchos de los mejores momentos ante la pantalla los pasamos en un punto ligeramente tristón, confortablemente nostálgico. Si fuera llueve y estamos abrazados en un sofá entre mantas, mejor que mejor.

BEAUTIFUL GIRLS Año: 1996 Duración: 113 min. País: Estados Unidos Dirección: Ted Demme Reparto: Timothy Hutton, Uma Thurman, Matt Dillon, Natalie Portman, Mira Sorvino...

Nunca Audrey Hepburn estuvo más 'glamourosa' pero acaso también más vulnerable. El mundo es un lugar áspero en el que cada cual debe buscar su forma de sobrevivir, su momento de perfección, su evasión, aunque sea tomar un vaso de café con cruasán ante los escaparates de la joyería Tiffany's. Ronroneen bajo la manta mientras escuchan la aterciopelada balada 'Moon River' y acarician a ese inolvidable gato…

BEAUTIFUL GIRLS Año: 2015 Duración: 92 min. País: Austria Dirección: Dominik Hartl Reparto: Jana McKinnon, Marlon Boess, Giacomo Pilotti, Lilian Klebow, Susi Stach, Johanna Egger, Bernhard Grimm...

¿Se puede tener treinta años y sentir nostalgia de cuando tenías veinte? Sin duda. De hecho, es lo que les pasa a los protagonistas de esta agridulce película de reencuentro de un grupo de amigos, en una pequeña y nevada población. La vida avanza sin control, aunque algunos aún se sientan como si siguieran en el instituto. Siempre quedará la amistad y cantar juntos 'Sweet Caroline'. Si aún quieren ponerse más nostálgicos, recuerden que Ted Demme se nos murió muy pronto, sin llegar a los cuarenta, en 2002.

TÚ Y YO Año: 1957 Duración: 119 min. País: Estados Unidos Dirección: Leo McCarey Reparto: Cary Grant, Deborah Kerr, Richard Denning, Neva Patterson, Cathleen Nesbitt, Robert Q. Lewis..

No seamos injustos. Durante gran parte de su metraje, 'Tú y yo' no es melancólica ni triste. Al contrario, es una elegante comedia romántica, con unos perfectos y maduros Cary Grant y Deborah Kerr gozando del aguijón del amor, de la alegría inmensa de conectar con alguien. Pero luego ella corre emocionada hacia esa cita en el Empire State Building…, y pasa lo que pasa…, y el fatalismo inunda este 'affair' para recordar.

Sí, queremos ver buenas comedias románticas. La revista 'Cinemanía' acaba de elegir como las mejores de todos los tiempos 'Annie Hall', 'Atrapado en el tiempo', 'La fiera de mi niña'. 'El apartamento', 'Una cuestión de tiempo' e 'Historias de Filadelfia'. Nosotros les sugerimos estas tres, con todo nuestro corazón.

LOVE ACTUALLY Año: 2003 Duración: 128 min. País: Reino Unido Dirección: Richard Curtis Reparto: Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley...

Aquí tenemos el 'megamix' de la comedia romántica. Hay otras películas que cruzan varias tramas pero resulta que en esta, con toque británico, casi todas las historias tienen su encanto. ¿Con cuál quedarse, con la del primer ministro (Hugh Grant) y su empleada, la del niño corriendo tras su chica por el aeropuerto, la de esa pequeña infidelidad que hace sentirse a Emma Thompson «ridícula», la de la portuguesa que no entiende al escritor (Colin Firth)? Amor y Navidad, un ponche irresistible.

LA BODA DE MI MEJOR AMIGO Año: 1997 Duración: 105 min. País: Estados Unidos Dirección: P.J. Hogan Reparto: Julia Roberts, Dermot Mulrooney, Cameron Diaz, Rupert Everett, Philio Bosco, Rachel Griffiths...

Ese momento en que van en un 'bateau mouche' y ella, Julia Roberts, por fin va a decirle a su mejor amigo (Delmot Mulroney) que no se case, que sin saberlo ella siempre le ha querido. Pero el barco pasa bajo un puente, bajo la sombra hay un momento de duda… y ya no es el momento. Cameron Díaz y Rupert Everett completan el reparto perfecto de esta comedia romántica de enredo, adorable «forever and ever…».

LA FIERA DE MI NIÑA Año: 1938 Duración: 102 min. País: Estados Unidos Dirección: Howard Hawks Reparto: Katharine Hepburn, Cary Grant, Charles Ruggles, May Robson, Walter Catlett, Barry Fitzgerald...

El amor puede ser un dulce encuentro o una locura que de pronto desbarata tu vida. Es lo que hace la caprichosa y millonaria Katharine Hepburn con el apocado paleontólogo Cary Grant. Nunca una película de amor tuvo un ritmo tan frenético ni nunca la clavícula intercostal de un brontosaurio resultó tan romántica. ¿Será posible que siempre acabemos riendo y cantando a un tigre «Todo te lo puedo dar menos el amor, baby»?

Aunque, como todas las emociones, tenga la virtud de servirnos para adaptarnos a nuestra realidad, el asco es de las más negativas. En principio, no es lo que uno suele buscar en una película, pero cierto es que existen largometrajes capaces de provocar sensaciones cercanas a la arcada. Los lectores más sensibles pueden y deben saltarse este apartado.

HOLOCAUSTO CANÍBAL Año: 1980 Duración: 98 min. País: Italia Dirección: Ruggero Deodato Reparto: Robert Kerman, Francesca Ciardi, Luca Barbareschi, Salvatore Basile, Perry Pikanen..

Tomarla como precedente de todo un género, 'el 'gore', acaso no sea excusa suficiente para aguantar esta escabrosísima coproducción italo-colombiana que en su tiempo jugó al morbo de que acaso algunos de sus pasajes no eran ficticios sino realidad de la buena (más bien, de la mala). Fue prohibida en Italia y Reino Unido. Por supuesto, es un asco: animales decapitados, violaciones, canibalismo y, como fin de fiesta, empalamiento. Ultraviolencia al estilo de los años 80.

LA GRAN COMILONA Año: 1973 Duración: 125 min. País: Francia Dirección: Marco Ferreri Reparto: Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, Michel Piccoli, Andrea Ferreol, Solange Blondeau...

En realidad, su provocación se ha quedado trasnochada y asco, lo que se dice asco, apenas da. Otra cosa es el planteamiento de 'La grande bouffe' sea duro, esa reunión de personajes que se encierran durante un fin de semana dispuestos a comer y comer hasta morir. El resultado es un festival del exceso, con sobredosis de platos, de vulgaridad, de diálogos deslavazados, de libertinaje, de erotismo demodé, de flatulencias.

PINK FLAMINGOS Año: 1972 Duración: 95 min. País: Estados Unidos Dirección: John Waters Reparto: Divine, David Lochary, Mink Stole, Danny Mills, Mary Vivian Pearce, Edith Massey, Susan Walsh...

Si no uno de sus capítulos más gloriosos, sí es parte de la historia del cine. En el último plano de esta cinta 'trash', la 'drag queen' Divine se cruza por la calle con un señor que pasea su perro. El can hace caquita en la acera, Divine se agacha, la coge con la mano, se la lleva a la boca y, oh, no, se la mete dentro con cara de placer. No hay montaje ni truco. Dicen que fue una improvisación de ella, que John Waters dejó como cierre a una película que es como un alocado catálogo de perversiones.

Un arte tan complejo y completo como la música, cuando tiene un papel central en el cine, eleva la evasión a otra dimensión. El disfrute es doble o se multiplica más allá. Seleccionamos unas poquitas de las muchas películas en las que hay que utilizar los oídos tanto o más que los ojos.

ALTA FIDELIDAD Año: 2000 Duración: 107 min. País: Estados Unidos Dirección: Stephen Frears Reparto: John Cusack, Jack Black, Joelle Carter, Iben Hjejle, Tim Robbins, Lili Taylor, Lisa Bonet, Sara Gilbert...

El propietario de una tienda de discos (vinilos, por supuesto) en decadencia (John Cusack) charla con sus empleados (Jack Black y Todd Louiso) de la vida, el amor y, sobre todo, la música. Las listas de discos preferidos jalonan esta adaptación de libro de Nick Hornby. Buenas recomendaciones y mejor música pop-rock.

AMADEUS Año: 1984 Duración: 158 min. País: Estados Unidos Dirección: Milos Forman Reparto: Tom Hulce, F.Murray Abraham, Elizabeth Berridge, Simon Callow, Roy Dotrice, Christine Ebersole, Jeffrey Jones...

Con sus ocho oscars, ha quedado como uno de los grandes largometrajes en torno a la música clásica. Desde luego, contagia todo el torrente de energía creadora de Mozart, al tiempo que ayudó a descubrir al gran público parte de su biografía y la figura de Salieri, el músico oscurecido por el genio de la risa tonta.

WEST SIDE STORY Año: 1961 Duración: 151 min. País: Estados Unidos Dirección: Robert Wise Reparto: Natalie Wood, Richard Beymer, George Chakiris, Rita Moreno, Russ Tamblyn, Simon Oakland...

Podríamos haber elegido la efervescencia de 'Cantando bajo la lluvia', pero puestos a destacar un musical no podemos dejar de rendirnos ante la genial partitura de Leonard Bernstein, las coreografías de Jerome Robbins y ese momento mágico en que música, baile y cine son una misma cosa para contarnos un drama actual. Olvídense de la copia de Spielberg y vuelvan a respirar saltando entre 'jets' y 'sharks'.

Hay buenas películas que un final inadecuado estropea. Y hay otras cuyo 'the end' mejora y hasta da otro sentido a lo visto hasta ese momento. Recibir una sorpresa casi siempre es agradable y estimula nuestra imaginación. Recomendamos aquí algunas de esas propuestas que, como 'Psicosis', 'Sospechosos habituales' o 'El club de la lucha', nos regalan un giro inesperado en su resolución.

EL SEXTO SENTIDO Año: 1999 Duración: 107 min. País: Estados Unidos Dirección: M. Night Shyamalan Reparto: Haley Joel Osment, Bruce Willis, Toni Collette, Olivia Willians, Trevor Morgan, Donnie Wahlberg

Conforme pasa el tiempo y más espectadores han visto esta intrigante pieza, más difícil resulta verla con la mente en blanco y sin saber qué es lo que «en ocasiones» le pasa al sensible niño Cole Sear (Haley Joel Osment). En todo caso, la tengamos ya vista o nos hayan chafado la sorpresa, la propuesta de M. Night Shyamalan ha quedado como ejemplo de película que estamos interpretando con unas claves hasta que nos las desbaratan al final.

TESTIGO DE CARGO Año: 1957 Duración: 114 min. País: Estados Unidos Dirección: Billy Wilder Reparto: Tyrone Power, Marlene Dietrich, Charles Laughton, Elsa Lanchester, John Williams, Una O'Connor, Henry Daniell...

Siempre es una gozada ver un buen clásico en blanco y negro. Más aún si lo dirige Billy Wilder y resulta que a los carismáticos Marlene Dietrich y Tyrone Power se los come la fascinante pareja formada por el abogado en silla de ruedas encarnado por Charles Laughton y su enfermera Elsa Lanchester. Si nos la perdimos o la tenemos muy olvidada, nos asombrará descubrir quién se la ha estado metiendo doblada a quién.

EL SECRETO DE SUS OJOS Año: 2009 Duración: 129 min. País: Argentina Dirección: Juan José Campanella Reparto: Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago, Javier Godino, Guillermo Francella, José Luis Gioia

Según FilmAffinity es la mejor película argentina de todos los tiempos, y no les vamos a decir que no. Desde luego, es un deleite la química entre Ricardo Darín y Soledad Villamil, su descripción del mundo de los juzgados, el plano secuencia en el estadio de fútbol… Pero es que, además, cuando todo parece haber acabado, ¡sorpresa, sorpresa!

Desde que el Cine es Cine la gente ha cocinado y comido delante de una cámara, en la pantalla (no olviden los suculentos zapatos 'al dente' de Chaplin en La quimera del oro , 1925) y los manjares han representado peligro (El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante) u orgía goyesca (Tristana)

RATATOUILLE Año: 2007 Duración: 110 min. País: Estados Unidos Dirección: Brad Bird Reparto: Animación

Con todos los respetos debidos (o no) a las secciones culinario-cinematográficas de los festivales de Donostia y Berlín, no hay mejor película gastronómica que esta magnífica, suculenta, divertida y osada animación de Pixar ambientada en el París más cordon bleu. Con todos los respetos debidos(o no) a los más altos chefs y a las damas estrelladas, nadie está a la altura de Remy, la rata parisina capaz de preparar manjares sin igual. Con todos los respetos debidos ( o no) a los más altos representantes de la crítica de fogones y barras de sushi, no hay quien pueda con el personaje de Anton Ego, a quien en la versión orginal puso voz… ¡Peter O' Toole!

EL FESTÍN DE BABETTE Año: 1987 Duración: 102 min. País: Dinamarca Dirección: Gabriel Axel Reparto: Stéphane Audran, Jean-Phillippe Lafont, Gudmar Wivesson, Jarl Kulle, Brigitte Federspierl...

Lo reconocen hasta las enciclopedias digitales y la Inteligencia Artificial más gourmet y gourmand, esta maravillosa e inolvidable película que como Ratatouille recibió un merecidísimo premio Oscar, ofrece uno de los menús cinematográficos más suculentos de la Historia (mayúsculas). Algunos sabemos recitarlo de memoria: Sopa de Tortuga, Blinis Demidoff, Codornices en Sarcófago y Baba al Ron. ¿Vinos y Champagne para acompañar esos platos? Amontillado, Veuve Cliquot, 1860 y también un Borgoña Clos Vougeot. Al final de la gran cena, en la que los recios luteranos comprenderán que Dios se complace, igualmente, en la exquisitez, la autora del relato original, la gran sibarita y amante que fue Karen Blixen, propone un café recién molido y un destilado Vieux Marc Fine Champagne.

TOMATES VERDES FRITOS Año: 1991 Duración: 129 min. País: Estados Unidos Dirección: Jon Avnet Reparto: Kathy Bates, Jessica Tandy, Mary Stuart Masterson, Mary.Louise Parker, Chris O'Donnell, Cicely Tyson...

La novela en la que se basa esta deliciosa tragicomedia interpretada a lo grande por fieras cinematográficas del calibre de Mary-Louise Parker, Mary Stuart Masterson, Kathy Bates y Jessica Tandy iba más lejos y rompía más amarres alrededor de la historia de amistad de las dos protagonistas, historia que una de ellas cuenta muchos muchos años después. Pero fue su autora, Fannie Flagg quien en colaboración con Carol Sobieski la convirtió en un más comedido pero igualmente delicioso y mortal guión de cine. La crítica ninguneó la película hasta que advirtió que permanecía en cartel semana tras semana. La receta: Se cortan los tomates en rodajas; se sazonan con sal y pimienta, se recubren con harina de maíz y se fríen ligeramente en grasa de tocino hasta que se doren.

1, 2, y 3… Vie nen a por ti; 4,5 y 6 … ¡cierra la puerta! 7,8,9… nunca podrás volver a dormirte. Las buenas películas de terror dan miedo. Porque si no, no serían buenas. Ni siquiera serían de terror

EL EXORCISTA Año: 1973 Duración: 121 min. País: Estados Unidos Dirección: William Friedkin Reparto: Linda Blair, Max von Sydnow, Ellen Burstyn, Jason Miller, Lee J. Cobb, Kitty Winn...

Y la mejor película de terror, la que sigue provocando un miedo tan atroz como reconfortante sólo comparable, tal vez, al que uno siente al ver La profecía (¿recuerdan a Damien, el niño con el 666 tatuado en su cabeza?) es esta inconmensurable adaptación de la novela de Peter Blatty, cuya icónica imagen, la del sacerdote silueteado en negro bajo la luz de una farola está inspirada en el cuadro L´Empire de Lumières de Magritte y cuyos efectos especiales sonoros son, en la pavorosa realidad más allá del cine, los gritos inmundos de cerdos llevados al matadero.

El exorcista es un film canónico, diabólico, atemporal y terrible. Mil veces imitado y jamás igualado. Ni superado.

BELLADONA OF SADNESS Año: 1973 Duración: 100 min. País: Japón Dirección: Eiichi Yamamoto Reparto: Animación

Bellísima obra maldita que los más osados encontrarán en la plataforma Filmin. Basándose con absoluta libertad en el relato La Sorcière de Michelet, un gran animador (Yamamoto) y un grandísimo pintor (Kuni Fukai) crearon una obra de arte de alta intensidad pictórica (acuarelas de suaves tonos en las que llora el agua), erótica y fílmica.

Prohibida 70 veces 7 en 70 países 7 tiene un punto de psicodelia de los 70 apasionante y clama por el poder no de la bruja sino de la hechicera. Su imagen (Jeanne, una campesina elevada al rango de sacerdotisa del Diablo) es el estandarte de la exposición Iconos del Cine Fantástico Japonés, oculta en la Casa de Cultura Okendo de Donostia.

LA MONJA II Año: 2023 Duración: 110 min. País: Estados Unidos Dirección: Michael Chaves Reparto: Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Storm Reid, Bonnie Aarons, Anna Popplewell...

Su antecesora, La Monja I, que también provocaba maléficos espasmos de placer prohibido a los aficionados al género, está disponible en HBO pero esta segunda entrega, aún en salas, es todavía más terrible yal mismo tiempo más rebelde e iconoclasta. En esta ocasión (por segunda vez en la Historia del Cine y sin menospreciar a la hermana Van Helsing del Drácula de Netflix) quien exorciza al Señor de los Infiernos es una mujer, la Hermana Irene. ¡Aleluya!

A veces el espectador adulto siente la nostalgia de cuando era nuño y todas las películas eran maravilla de maravillas, una puerta hacia todo Más Allá.

CUENTA CONMIGO Año: 1986 Duración: 86 min. País: Estados Unidos Dirección: Rob Reiner Reparto: Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O'Connell, Kiefer Sutherland, Casey Siemaszko

Es una de esas películas que provoca inmediatamente y sin antídoto posible una sobredosis de nostalgia ochentera, solo comparable quizás y tal vez con la que sacude a muchos cuando retornan a Verano Azul (1981). Y no es solo porque entre los chavales que forman la cuadrilla protagonista esté River Phoenix, cuyo recuerdo se alarga hasta nuestros días y ni siquiera su hermano Joaquim 'Joker' Phoenix puede consolarnos de su pérdida. No solo porque se basa en un relato de Stephen King. No, no de terror. De los otros, de esos que sucediendo como suceden en la América Profundan cuentan miedos y alegrías interplanetarias. De esos que hablan de camaradería, de cómo hacerse mayor y de cómo los críos son siempre más resilientes que los mayores.

SPIDER-MAN: CRUZANDO EL MULTIVERSO Año: 2023 Duración: 140 min. País: Estados Unidos Dirección: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson Reparto: Animación

Por supuesto, todos hemos sido, somos y seremos Andy, el chaval de Toy Story que jugaba con el sheriff Woody hasta que alguin le regaló el supergaláctico Buzz Lightyear pero pasan los años y las generaciones y películas de la magnitud técnica, estética y ética como este prodigio de la animación que da una antepenúltima, penúltima, última y futura vuelta de tuerca a las historias de superhéroes, nos hacen pensar en cuánto nos pareceríamos ahora al protagonista Miguel Morales si fuéramos adolescentes en esa segunda década del siglo XXI; nativos digitales, grafiteros, confusos, confundidos y picados por una araña radioactiva.

Esa sensación sin igual de estar atrapado con los protagonistas de tu película favorita en, precisamente, el interior de tu película favorita.

ATRAPADO EN EL TIEMPO Año: 1993 Duración: 101 min. País: Estados Unidos Dirección: Harold Ramis Reparto: Bill Murray, Andie MacDowell, Chris Elliot, Stephen Toblowsky, Angela Paton...

Por supuesto. La película que siempre encabeza la lista de títulos donde el protagonista y los espectadores comparten la desasosegante sensación de que ayer fue hoy y hoy es ayer y mañana será el hoy que a su vez fue ayer, es este clásico de los 90 , los 2000 y los 2020 interpretado por Bill Murray y Andie McDowell; este filme donde su director se reservó el papel de neurólogo y que provocó que incluso sin saber inglés todo el mundo empezara a emplear la expresión 'día de la marmota' para indicar que se sentía inmerso en un bucle espacio-temporal. Su guion, perfecto, consiguió pleno de premios y aunque parezca (porque lo es) una espléndida comedia, esconde una complejidad apasionante.

FELIZ DÍA DE TU MUERTE Año: 2017 Duración: 96 min. País: Estados Unidos Dirección: Christopher Landon Reparto: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken, Jason Bayle...

Tranquilidad, a pesar del título no es de miedo miedoso ni de espanto espantoso por más que su protagonista muera asesinada una y otra vez (siempre el día de su cumpleaños) por un personaje siniestro con máscara de bebé. En realidad, es una sabrosísima e ingeniosa comedia porque Theresa tiene que ingeniárselas, con ayuda de un guion bien plantado y una cámara muy bien llevada, para morir y seguir viva de continuo y de paso descubrir, si posible, quién es su maldito asesino(a).

Viajes con mi tía. Las ventajas de viajar en tren. Viaje a Daarjeling. El último viaje del Demeter. Viaje a la luna. Viaje fantástico… Todas las películas que ya desde su título proponen un viaje, o unas Vacaciones en Roma o te anuncian Ultima salida, Brooklyn, merecen volverse a ver.

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS Año: 1956 Duración: 167 min. País: Estados Unidos Dirección: Michael Anderson Reparto: David Niven, Mario Moreno 'Cantinflas', Charles Boyer, Robert Newton, Ronald Colman, Marlene Dietrich...

Los clásicos primero. Por siempre jamás. La versión canónica. La de la década de los 50. La del reparto espectacular, David Niven, Cantinflas, Charles Boyer y, por siempre, Marlene Dietrich. Aunque con bandera de conveniencia estadounidense, luce profunda y falsamente británica y europea. Está dirigida por alguien con muchísimo oficio, producida por uno de los maridos de Elizabeth Taylor, Michael Todd y rodada ( en parte) en, pásmense, ¡Chinchón! Se sorprenderán al ver aparecer en pantalla no ya a Frank Sinatra, no ya a Luis Miguel Dominguín (juguetes ambos y entonces en la vida real de Ava Gardner) sino al mismísimo Buster Keaton. Se recomienda verla teniendo sobre una mesa cercana el fantástico libro de Cortázar La vuelta al día en 80 mundos.