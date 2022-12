Las diez mejores películas de fútbol para los que no nos gusta el fútbol

Con esto del Mundial se han aparcado todas las discusiones y ahora no hay más tema que el fútbol. ¿Todos? Todos no. A muchos (más de los que futboleros piensan) no nos gusta el fútbol. Estas son las 10 películas sobre fútbol para los que no nos gusta el fútbol que se pueden encontrar en las plataformas digitales. Bueno, las 9, porque la 10ª es una concesión a los futboleros.

1 (Khyentse Norbu, 1999). Disponible en Mubi 'La copa'

Protagonizada por Orgyen Tobgyal, Neten Chokling y Jamyang Lodro, una coproducción entre Bután y Australia que pasó por la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes y por la Sección Zabaltegi del de San Sebastián. La frase publicitaria de su lanzamiento decía: «El budismo es una filosofía, el fútbol su religión. En los años 50, el Ejército Rojo invade el Tíbet matando a más de 1.200.000 personas de los 6.000.000 de tibetanos existentes en su época, y destruyendo 10.000 monasterios. Hoy el Tíbet cuenta con más chinos que tibetanos. Por encima del peligro, numerosas familias envían en secreto a sus hijos al extranjero con la esperanza de que reciban una educación budista tradicional.

Inspirada en hechos reales, la película cuenta el día a día de unos monjes que viven en un templo en el exilio, la historia de dos jóvenes tibetanos, Palden y Nyima, que después de haber huido del Tíbet llegan a un monasterio en el norte de la India al pie del Himalaya. Ahí reciben su ordenación y empiezan el aprendizaje de su vida monástica. Rápidamente los dos niños se ven envueltos en una sucesión de eventos poco conformes a la idea de austeridad que generalmente se espera en un monasterio tradicional tibetano. Se celebra la Copa del Mundo de fútbol, la final está cerca y la fiebre sube entre los jóvenes monjes. Orgyen, el compañero de habitación de Palden, un monje de catorce años, golfillo con muchos recursos y fanático del fútbol, lleva a Palden a una fuga nocturna para asistir a la semifinal por televisión en una tienda de al lado. Para ver la final, después de las obligaciones monásticas, intentarán conseguir una antena parabólica y un televisor para disfrutar el gran encuentro. El juego finaliza cuando toda la comunidad aprende una valiosa lección budista: «Si un problema tiene solución ¿para qué preocuparse?. Y si no la tiene, ¿de qué sirve preocuparse?»

La película significó el debut cinematográfico del realizador butaniense Khyentse Norbu. Es un hecho único en la historia del séptimo arte tener un largometraje en lengua tibetana realizado por un eminente Lama de tradición budista tibetana. Para Khyentse Norbu, la autenticidad del contexto y de los personajes era primordial, escogió como lugar principal de rodaje el monasterio de Chokling situado en una zona de refugiados tibetanos al pie del Himalaya. Los actores fueron sido elegidos entre los miembros del monasterio. Ninguno de ellos tenía experiencia de actor y la mayoría no entendía el inglés. El guion y los diálogos fueron escritos por Khyentse Norbu en ingles, así que los actores no lo podían leer antes del rodaje. Cada secuencia tenía que ser abordada en el mismo día de su rodaje: los diálogos debían ser memorizados y la secuencia se repetía una ó dos veces únicamente, siendo resultado de una gran disciplina y del ejercicio monástico de la concentración.

2 (Ken Loach, 2009). Disponible en Prime Video y Flix Olé 'Buscando a Eric'

Protagonizada por Steve Evets, Eric Cantona y Stephanie Bishop. Una feliz y optimista historia en torno al mítico futbolista del Manchester United, el francés Eric Cantona, que firma el británico Ken Loach, que no renuncia tampoco aquí a incluir aquí sus habituales toques de denuncia social. La película posee muchas de las características que definen el cine de este director británico, como las tensiones socio laborales, la confrontación generacional y la afición al fútbol, pero a diferencia del resto de sus dramas, aquí aparece el humor, con el añadido de la presencia del futbolista Eric Cantona, que además es coproductor del filme. El guion lo firma Paul Laverty, habitual autor de los libretos de Loach, a partir de una idea original del propio Cantona.

Eric Bishop, cartero de Manchester, atraviesa una mala época. Su mujer le ha dejado, sus dos hijastros están descontrolados y la casa ya era caótica aún antes de que una hormigonera apareciera en el jardín; su hija le reprocha no estar a la altura y su vida sentimental es un desierto. A pesar de la amistad y el buen humor de sus compañeros carteros, que hacen todo lo posible para devolverle la sonrisa, Eric sigue hundiéndose… Una noche, tras fumarse un porro, Eric se dirige a su ídolo, Eric Cantona, el que fuese jugador estrella del Manchester United, el equipo de su ciudad, que parece observarlo con mirada maliciosa desde el póster de la pared de su habitación y le pregunta qué haría en su lugar el mejor jugador del Manchester United. Y Eric está seguro de que Eric Cantona, el 'Rey', le va a ayudar a retomar las riendas de su vida.

La película es una historia sobre la amistad y sobre la aceptación de uno mismo tal y como se es. Es una fábula contra el individualismo y desarrolla la tesis de que se es más fuerte estando en grupo que permaneciendo solos. Eric Cantoná ya había aparecido anteriormente en una veintena de películas aunque la mayor parte en simples cameos. Su trabajo más consistente había sido, hasta este filme, en la irregular 'La ilusión está en el campo', en donde aparecía junto a su hermano gemelo. La película, coproducción entre Gran Bretaña, Francia, Italia, Bélgica y España, fue seleccionada para el Festival de Cannes, abrió la Seminci de Valladolid y su protagonista Steve Evets fue nominado como mejor actor a los Premios del Cine Europeo.

3 (Paolo Sorrentino, 2021). Disponible en Netfix 'Fue la mano de Dios'

Protagonizada por Filippo Scotti, Toni Servillo y Teresa Saponangelo. Películas sobre Maradona hay muchas, pero esta aunque versa sobre él Maradona no aparece como tal sino que en escasos planos está interpretado por un actor. Escrita y dirigida por el italiano Paolo Sorrentino, es un drama romántico ambientado en los años 80, producido por Netflix, la historia de un chico, Fabietto Schisa admirador de Maradona, en el turbulento Nápoles de los años ochenta.

Nápoles años 80: Fabietto Schisa, de 17 años, no sería más que un torpe adolescente italiano que intenta encontrar su lugar de no ser por una increíble familia que ama la vida y disfruta con las travesuras y entrometiéndose en las complicadas relaciones del prójimo. Pero un par de acontecimientos lo alterarán todo. Por un lado, la llegada triunfal a Nápoles de una leyenda divina del deporte: Maradona, el exitoso ídolo futbolístico argentino que fascina tanto a Fabietto como a toda la conflictiva ciudad y les hace sentir un orgullo que antes parecía imposible. Y por otro, un accidente inconcebible que destrozará la vida de Fabietto y marcará su futuro. Aparentemente salvado por Maradona, tocado por la casualidad o por la mano de Dios, Fabietto lucha con la naturaleza del destino, la confusión de la pérdida y la embriagadora libertad de estar vivo.

La película combina alegres sorpresas, como la llegada del legendario futbolista, con una tragedia igual de imprevista. El destino también interpreta su papel, la alegría y la desdicha se entrelazan y el futuro de Fabietto echa a rodar. Sorrentino vuelve a la ciudad que lo vio nacer para contar su historia más personal: un relato sobre el destino y la familia, los deportes y el cine, el amor y la pérdida en el que la alegría y la tragedia se entrelazan. El filme obtuvo el Gran Premio del Jurado, el Premio al Mejor Actor emergente (Filippo Scotti), y el Premio Pasinetti a la Mejor Película y a la Mejor Actriz (Teresa Saponangelo) en el Festival de Venecia, y en los Premios del Cine Europeo fue nominada a la Mejor Película Europea, a la Mejor Dirección Europea y al Mejor Guion Europeo.

4 (Sergio Cabrera, 1999). Disponible en Flix Olé 'Golpe de estadio'

Protagonizada por Emma Suárez, Raúl Sender, Nicolás Montero y César Mora. Producción mayoritariamente colombiana (que contribuyó mucho al despegue cinematográfico del país latino), en coproducción con España e Italia, bajo la dirección del prestigioso Sergio Cabrera, que une fútbol y guerrilla con bastante humor.

A corta distancia de Buenavista, un pequeño pueblo apasionado del fútbol y situado al sudeste de Colombia, la guerrilla y el ejército mantienen continuos enfrentamientos hasta que en una de las refriegas toda la zona queda sin cobertura de televisión. En plena preselección para el Campeonato Mundial de Fútbol, la necesidad de seguir por televisión los partidos de la selección colombiana no sólo provocará una tregua, sino que hermanará a guerrilleros y soldados en un único objetivo común, poder ver a la selección por televisión.

La película, que fue nominada al Goya a la mejor película de habla hispana y seleccionada para el Festival de La Habana, donde César Mora fue premiado como mejor actor, es una feroz sátira sobre como, a finales del siglo XX el ejército y la guerrilla deseaban que las cosas siguieran como estaban en las selvas colombianas.

5 (Carlos Sorín, 2006). Disponible en Filmin 'El camino de San Diego'

Protagonizada por Ignacio Benítez, Carlos Wagner La Bella, Paola Rotela y Silvina Fontelles. Película minimalista argentina, en la mejor línea de su director Carlos Sorín, que de nuevo gira en torno a Maradora sin que aparezca el fallecido futbolista salvo en alguna imagen de archivo.

Tati, un joven de la provincia de Misiones, es un fan loco de Maradona, como la mayoría de los argentinos. A pesar de haber perdido su trabajo y de que su situación económica sea dramática, Tati no pierde su espíritu jovial. Cuando la televisión informa del internamiento de Maradona en la clínica Suizo Argentina de Buenos Aires por un problema cardíaco, Tati decide viajar a la capital para hacerle entrega personalmente de una talla esculpida en madera. Atraviesa el monte a pie cargando la escultura envuelta en papel de periódico y un bolso con otras tallas que espera vender. Una vez en la ruta, conoce a Warguinho, comenzando así su periplo, rico en sorpresas y encuentros.

La película, que obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de San Sebastián, es una 'road movie' que está ambientada en 2004, en los momentos en que Diego Maradona fue internado por graves problemas cardíacos, y miles de personas se movilizaron hasta el hospital en el que estaba siendo atendido, para pedir por su salud y expresarle su afecto. Una película de alto contenido social, sobre la idolatría al futbolista Diego Armando Maradona en la Argentina de la época, entre la gente más común.

6 (Tob Hopper, 2009). Disponible en alquiler en Rakuten TV y Apple TV 'The Damned United'

Protagonizada por Colm Meaney, Henry Goodman, David Roper y Timothy Spall. Película dirigida por Tom Hooper, producida por BBC Films y basada en la novela 'The Damned Utd', de David Peace. Una comedia ambientada entre los años 60 y 70 en Inglaterra, que cuenta en clave de humor negro la polémica historia de los fatales 44 días de un entrenador de un equipo de fútbol, un examen de las razones que llevaron al fracaso al joven dinámico y polémico entrenador Brian Cloug, un hombre fascinante, un hombre de extremos, cuando se hizo cargo en 1974 del equipo campeón del momento, el Leeds United.

Brian Clough es el entrenador del equipo de fútbol campeón del momento, el Leeds United. Previamente entrenado por su amargo rival Don Revie, y a pesar de haber sido el período de más éxito del club en toda su historia, el Leeds se percibe por muchos como la representación de un nuevo estilo de fútbol, cínico y agresivo. Un estilo que no soporta el aún flamante y lleno de principios Brian Clough, que ha logrado éxitos sorprendentes como entrenador del Hartlepool y del Derby County construyendo junto a su leal ayudante Peter Taylor, equipos con visión propia. Aceptar el trabajo del Leeds sin Taylor a su lado, con un vestuario lleno de lo que, en su mente, continúan siendo los chicos de Don, conduce a una inesperada reflexión acerca de la brillantez y beligerancia de Clough a lo largo de esos 44 días.

La película profundiza en la mala relación entre Brian Clough y Don Revie, que se origina cuando el equipo de Clough que en esos años permanece en los últimos puestos de la Segunda División, recibe en la temporada 1967/68 al Leeds United, líder de la liga inglesa. Clough se ilusiona con su visita porque le ve como una persona afín, pero pese a sus esfuerzos por agradarle, no se siente correspondido porque Revie no le llegó a saludar. El equipo fue derrotado por 0:2. Una película sobre fútbol en la que, por encima del deporte, prevalece el humor negro.

7 (Jesse Dylan, 2005) Disponible en alquiler en Apple TV 'Un entrenador genial'

Protagonizada por Will Ferrell, Robert Duvall y Mike Ditka. Una comedia que se salva gracias trabajo de sus intérpretes, Will Ferrell y Robert Duvall, muy por encima del decepcionante y poco original guion, que trata de las complicadas relaciones paterno filiales a través de tres generaciones de una misma familia, con el fondo de un equipo de fútbol infantil y su nuevo entrenador: Un tipo vulgar, víctima toda su vida de la naturaleza competitiva de su padre, asume las funciones de entrenador de un equipo de fútbol infantil. Dirige Jesse Dylan ('American Pie: ¡Menuda Boda!' o 'Buen Rollito'), cuya fama le viene como realizador de vidoclips.

Phil Weston es un hombre corriente, afable y familiar, que nunca ha mostrado el más mínimo interés por el deporte y la vida sana. Por ello, Phil ha tenido que soportar durante toda su vida el rechazo de su padre, Buck, un hombre extremadamente competitivo. Todo cambia cuando su hijo pequeño, Sam, decide unirse al equipo de fútbol de su escuela, donde su entrenador le sienta en el banquillo semana tras semana. Phil decide entonces hacerse cargo del equipo, a pesar de no haber jugado al fútbol en su vida, convirtiéndose en un maníaco del deporte. Cuando el campeonato enfrenta al equipo desvalido de Phil contra el perturbado equipo entrenado por su propio y dominante padre (Robert Duvall), se inicia el juego más escandaloso de la temporada.

La traducción de su título original, 'Kicking & Screaming', 'Pateando y gritando', define mejor el tema de la película que su título castellano, 'Un entrenador genial', en la que los viejos rencores vuelven a surgir, por lo que que padre y abuelo recurrirán a todos los métodos a su alcance para hacerse con la victoria.

8 (David Marqués 2011) disponible en HBO Max 'En fuera de juego'

Protagonizada por Fernando Tejero, Diego Peretti, Chino Darín y Hugo Silva. Una comedia de perdedores, coproducida entre Argentina y España, que se mueve en el mundo de la picaresca existente en torno a los fichajes de nuevos futbolistas por parte de los clubs. En el filme, que supuso el debut como actor cinematográfico de Chino Darín, aparecen diferentes futbolistas y periodistas deportivos en diferentes cameos.

Diego, un médico argentino que ha crecido odiando el fútbol, deporte que le ha traumatizado desde que era un pibe, recibe de su tío, representante de futbolistas, recién operado en un hospital, que le hace un chantaje emocional, obligándole a viajar a España, haciéndose pasar por representante de Gustavo César, un joven futbolista de 18 años al que representa, ya que un ojeador le ha visto jugar y el Real Madrid parece interesado en ficharle. Su misión será dejar las cosas claras. Pero en España se encuentra con Javi, un representante de jugadores de ínfima categoría en equipos de aficionados y vendedor de artículos deportivos, como porterías hinchables para centros comerciales, que sueña con dar un gran pelotazo, que no entiende como se le resiste tanto, al que el padre de Gustavo César también le firmó un contrato para que le representara. No tardará mucho tiempo en que ambos tipos, dos genuinos pícaros, cada uno a su modo, que intentan sacar tajada de los contratos millonarios, se unan para negociar la venta del muchacho al Real Madrid. Pero no serán los únicos. Así, mientras que obligados por las circunstancias se ven obligados a compartir la representación de Gustavo César, Javi y Diego inician un camino lleno de giros, sorpresas, mentiras, picaresca y estrategias varias, que cambiará para siempre sus vidas, otros tiburones del negocio futbolístico ya se están también moviendo en las sombras.

Estamos sobre todo ante una típica comedia de pícaros, con los tejemanejes del negocio del fútbol como común denominador. La trama entrelaza el negocio del fútbol, con todo el dinero y los intereses que mueve, con dos historias de amor que se desarrollan en ese ambiente.

9 (Danny Cannon, 2005). Disponible en Disney+ '¡Gool!

Protagonizada por Kuno Becker, Stephen Dillane y Alessandro Nivola. Primera entrega de una trilogía, se hizo con la colaboración de la FIFA, por lo que en la película aparecen equipos reales, aunque el tema central es el de como cualquiera puede alcanzar el éxito en el fútbol.

Una producción estadounidense sobre un joven mexicano, experto jugador de fútbol, hijo de un jardinero mexicano que vive en Los Ángeles. Santiago trabaja de cocinero en un restaurante chino y ayuda con el negocio de la jardinería a su padre. Su mayor sueño es jugar al fútbol profesional. Debido a su pobreza y el hecho de que él juega exclusivamente para un club formado por los hispanoamericanos de un lavadero de coches local, siente que sus posibilidades de ser futbolista profesional son escasas. Santiago es observado por Glen Foy, un exjugador del club británico del Newcastle United que trabaja como mecánico de coches, pero que aún tiene lazos con su antiguo equipo. Glen consigue una cita para llevar a Santiago a una prueba con el Newcastle United, pero Santiago no tiene dinero para viajar a Inglaterra, por lo que debe ahorrar dinero. Ya en Inglaterra Glen acoge calurosamente a Santiago en su casa y se lo lleva a que lo vean los directivos de su equipo, Pero Glen no está familiarizado con el estilo inglés. Después de un mes un ataque de asma que le impide correr, su entrenador lo deja en el banquillo y Glen opta por irse. Sin embargo un compañero se entera de lo que ha pasado y hace que Santiago se lo explique al gerente. El gestor permite que Santiago se quede, siempre que reciba el tratamiento para el asma. Entra en el primer equipo como suplente y logra debutar en un decisivo partido frente al Liverpool F.C.

Una película repleta de futbolistas famosos que hacen múltiples cameos, que tuvo el suficiente éxito como para que la Disney hiciese dos secuelas convirtiendo la historia de Santiago en una trilogía.

10 (John Huston, 1981). Disponible en Apple TV. 'Evasión o victoria'

Protagonizada por Michael Caine, Silvester Stallone y Max von Sydow. Es la película más famosa sobre fútbol, documentales al margen, la que más puede gustar a los aficionados al fútbol, pero también una de las más flojas de John Huston, director de títulos memorables: 'El halcón maltés', 'El tesoro de Sierra Madre', 'La jungla de asfalto', 'La reina de África', 'Vidas rebeldes', 'El juez de la horca', 'El honor de los Prizzi'.... Rodada íntegramente en Budapest simulado la Alemania nazi, vinculó una historia de fugas con un espectáculo deportivo de masas, en este caso un partido entre un equipo alemán y una selección de prisiones aliados en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el hecho de que Huston fuese estadounidense (y por lo tanto no conociese mucho de fútbol) hizo que durante el juego muchas escenas estén fuera de cuadro o que en algunas fases del partido, las tomas no sean las mejores para apreciar el juego.

Mientras visita un campo de concentración de prisioneros aliados durante la II Guerra Mundial, el mayor alemán Karl Von Steiner, ve un partido de fútbol que están disputando los presos. A Steiner, que fue jugador antes de la guerra, al ver la calidad de algunos jugadores se le ocurre la idea de organizar un encuentro amistoso entre un equipo de prisioneros y otro de alemanes. Decidido a llevar adelante su iniciativa, reta al capitán inglés John Colby, un jugador de fútbol profesional que ha visto truncada su carrera al acudir a la guerra y ser hecho prisionero, pero que aún mantiene viva la esperanza de volver a este deporte cuando la contienda finalice. Para la ocasión, Colby tendrá que reunir a varios jugadores para competir contra el equipo germano. Los prisioneros aliados en un principio se niegan, pero comprenden que puede ser una ocasión única para evadirse y terminan por aceptar el reto, al tiempo que crean un comité de evasión. El equipo aliado se va formando con algunos jugadores del campo de concentración y otros profesionales procedentes de otros campos. Debido al cariz que adquiere el evento, lo que iba a ser un simple partido amistoso desemboca en un partido de categoría superior que se celebrará en un estadio de París. Los alemanes están convencidos de su superioridad y de su victoria, por lo que el encuentro será explotado al máximo por la maquinaria de propaganda nazi para demostrar, una vez más, la superioridad de la raza aria. El partido se celebra bajo fuertes medidas de seguridad y al descanso, momento en el que los prisioneros piensan fugarse, se llega con victoria de los alemanes.

Toda la película es un preludio para el gran partido del final, pero no por ello faltan elementos dramáticos. En la parte interpretativa destaca el «duelo» entre Max Von Sydow, militar que disfruta con el fútbol y que desea fomentar el espíritu deportivo entre sus soldados, pero que es obligado a convertir el partido en un acto propagandístico por sus superiores, y Michael Caine, futbolista retirado que acepta el partido como un reto deportivo, con el objetivo de salvar la vida a algunos prisioneros de los campos de concentración de Europa del Este.