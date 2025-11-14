Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Cerrejón, autor de la banda sonora de 'Los domingos', fotografiado en Madrid. Virginia Carrasco

El culpable de que salgamos de 'Los domingos' tarareando la música

David Cerrejón, mano derecha de Alberto Iglesias durante 20 años, ha firmado los arreglos corales de temas de Nick Cave y Hertzainak en la película de Alauda Ruiz de Azúa

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:37

Comenta

Pocas veces una película despierta un debate social como el provocado por 'Los domingos'. Estrenado el pasado 24 de octubre, el tercer largometraje de Alauda ... Ruiz de Azúa sigue manteniéndose en los puestos más altos de la taquilla (supera los 400.000 espectadores y va camino de los 3 millones de euros). Generando conversaciones. Los espectadores creyentes agradecen el respeto con el que se aborda la llamada de la fe que siente la protagonista, una chica bilbaína de 17 años que provoca un terremoto familiar al anunciar que quiere hacerse monja. Los ateos y los anticlericales se identifican con el personaje de la tía, que se desespera porque su sobrina quiere encerrarse en vida en un convento.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brutal acoso de un menor a otro en el sur de Gran Canaria: «Di más alto que soy el jefe y el puto amo»
  2. 2 Un vuelco en la GC-1 provoca grandes retenciones en sentido sur y el cierre temporal del túnel Adolfo Cañas
  3. 3 Condenada tras acosar a su exnovio en Las Palmas de Gran Canaria: recibió en un día más de 140 llamadas pidiéndole volver
  4. 4 Los padres del menor acosado por otros en el sur de Gran Canaria denuncian los hechos
  5. 5 Educación interviene ante la gravedad del acoso a un menor difundido en un vídeo
  6. 6 Vote aquí para que Tejeda sea el pueblo iluminado por Ferrero Rocher
  7. 7 El renacer de Pejiño para poner líder a la UD Las Palmas
  8. 8 Dos guaguas colisionan en la Avenida Marítima
  9. 9 Caso Valka: el PP pide a Darias que aparte a la concejala Inmaculada Medina tras su imputación
  10. 10 Este es el radar que más conductores caza en Canarias: 25.375 multas en 2024

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El culpable de que salgamos de 'Los domingos' tarareando la música

El culpable de que salgamos de &#039;Los domingos&#039; tarareando la música