'Con canas y a lo loco': ser viejoven

La cartelera trae bajo el brazo 'Con canas y a lo loco', una comedia con tintes fantásticos que da una vuelta a la idea del clásico intercambio de cuerpos que pone a una adolescente en el físico de un adulto, y viceversa, aquí una treintañera que sueña con tener más de sesenta años y dedicarse a descansar y hacer lo que le de la gana. La cinta de culto 'Ponte en mi lugar (Freaky Friday)' y otros títulos en la misma línea, como 'Viceversa' o 'De tal astilla, tal palo' -ojo a 'Este cuerpo me sienta de muerte', donde un asesino psicópata posee el cuerpo de una adolescente-, están en el punto de mira de esta propuesta cuyo mayor reclamo es el reparto principal, con la veterana Diane Keaton a la cabeza. Cuando la protagonista se convierte en una mujer con 65 primaveras tras un extraño suceso nada es como imaginaba, dando pie a numerosas situaciones de enredo. La vejez no es puro relax. La viejoven protagonista se cree que los 70 son los nuevos 30, pero nada más alejado de la realidad. Completan el casting Elizabeth Lail ('Érase una vez'), Dustin Milligan ('Un pequeño favor'), Simon Rex ('Red Rocket'), Taylour Paige ('Zola') y Loretta Devine ('Anatomía de Grey'). Dirige la también actriz Katie Aselton, responsable de 'The Freebie' y 'Black Rock'. Un dato llamativo, firman el guión Madeline Walter y Paul Welsh, creadores de algunos episodios de la desternillante sitcom 'Blooklyn Nine – Nine'.

