'Campeonex', una película «más de personas que de personajes»

En 2018, 'Campeones' fue todo éxito para la taquilla española. La cinta de Javier Fesser, que superó los 20 millones de euros de recaudación solo en nuestro país y se llevó tres goyas, entre ellos el de mejor película y mejor actor revelación para Jesús Vidal, contaba la historia de un experimentado entrenador que, de buenas a primeras, se veía obligado a entrenar a un equipo de baloncesto conformado por personas con discapacidad intelectual. Aquella comedia fresca e irreverente fue incluso seleccionada para representar a España en los Oscar, aunque quedó fuera de la pugna final.

Cinco años después, su secuela está a punto de ver la luz. 'Campeonex' se estrena el 18 de agosto y esta mañana Fesser y su equipo presentaban la película en un hotel de Madrid. En esta ocasión será una joven e inexperta entrenadora, a la que da vida Elisa Hipólito, quien lleve las riendas del equipo que acabará apuntándose a una competición de atletismo y finalmente se adentrará en un concurso de e-Sports.

Reconoce Fesser que la primera entrega cambió la mirada que los espectadores tenían hacia las personas con discapacidad. «El cine es muy potente y es una herramienta muy eficaz para meterte en la piel del otro, para empatizar», explicaba, pero al mismo tiempo deja claro que la película fue fruto «del trabajo previo que durante muchísimos años han hecho muchísimas personas por la inclusión, por la igualdad y por una sociedad más justa que nos incluya a todos». Un ejemplo de ese cambio es el que aporta uno de sus productores, Luis Manso: «Alberto Nieto, que da vida a Benito, nos decía que el cambio más grande es que antes de la película él notaba que muchas veces las personas con las que se cruzaba en la calle apartaban la mirada, porque el desconocimiento genera miedo, y a raíz de la película cruzan la calle para pedirse fotos con él». Nieto lo corrobora sonriente.

El largometraje vuelve a unir en la familia -y tiene sentido la palabra familia porque, terminado ya el rodaje hace meses, los abrazos entre los actores no han dejado de sucederse- de los campeones a Jesús Vidal, José de Luna, Sergio Olmos, Gloria Ramos, Fran Fuentes, Jesús Lago, Alberto Nieto, Stefan López y Roberto Chinchilla e incorpora al equipo a actores como Elisa Hipólito, Jelen García, Claudia Fesser, hija de Javier Fesser, Ángel Medina o el 'youtuber' Brianeitor, el gran descubrimiento de la nueva entrega.

Árriba, Fran Fuentes y Elisa Hipólito se abrazan durante la rueda de prensa. Debajo, Javier Fesser interviene, junto a Brianeitor y Sergio Olmos, y Gloria Ramos posa ante las cámaras.

Con más de dos millones de seguidores en TikTok, la atrofia muscular degenerativa que padece no le ha impedido convertirse en uno de los más importantes 'streamers' del momento y en uno de los mejores jugadores de 'Fall Guys', por eso tiene sentido que sea su personaje el que oriente al resto en la competición virtual que domina el largometraje.

Pese a que Fesser tenía muy claro que los deportes electrónicos iban a estar en la cinta, Brianeitor entró casi al final del proceso, así que a partir de su llegada «se reescribió el guion, como ocurrió con el resto de campeones en la anterior película, para utilizar todo lo que Brian era capaz de expresar desde su realidad». En este sentido, Brian y el resto del equipo «nos han regalado toda su verdad en una película que más que personajes tiene personas porque nos han hecho el regalo de ser ellas mismas y de mostrarnos cómo miran, sienten, padecen y ríen».

Por su parte, Brian, elogiado por todos sus compañeros, cree que su papel puede servir «para que la gente vea que el mundo de los videojuegos no solo es jugar a una maquinita y ya está. Puede ser un trabajo, un hobby, la liberación para muchas personas con discapacidad. Yo con los videojuegos me divertía porque no podía jugar con la pelota y veo las redes sociales y la tecnología como algo imprescindible».

Admite que llegó a Madrid a una semana o dos del rodaje y «sin saber nada» porque el guion se estaba reescribiendo. «Tenía mucha inseguridad por no saber actuar y de no servir para el papel pero gracias a la ayuda de Javi y de las 'coach' he aprendido muchísimo. Gracias a ellos y a mi actitud de no rendirme, lo he podido conseguir. Él -señala divertido mirando a Fesser- dice que lo he hecho bien. No sé yo, la verdad». Pero Fesser lo confirma: «Es un inmenso actor, que nos ha dado una interpretación llena de matices, emoción y amor».

Una secuencia claustrofóbica y una flatulencia

Vidal, ganador del Goya por su forma de encarnar a Marín, da el pistoletazo de salida a las anécdotas del rodaje. Para él, y para muchos de sus compañeros, la más llamativa es la vivida en una secuencia que se filmó en el interior de una furgoneta en la que casi todos los campeones llevaban los rostros tapados por medias. «El espacio era realmente pequeño y fue un momento muy claustrofóbico, pero también muy divertido, de comunión y comunidad, que creo que refleja mucho el sentido de la película», afirma el actor. Brianeitor, sin embargo, se queda con «el pedo» que se tiró José de Luna cuando llegaba a meta en una de las divertidas secuencias de la competición.

Ampliar El elenco actoral casi al completo.

Todos niegan que la fama se les haya subido a la cabeza. Bueno, todos menos Gloria Ramos, la peculiar Collantes en la película, que dice que se le ha subido «bastante», pero que es que claro trabaja en una tienda de ropa deportiva y cada vez que la ven le preguntan si es la de 'Campeones'. Por cierto que Ángel Medina, uno de los nuevos miembros de la familia, dejó claro que llama a Gloria «cuando alguien se mete conmigo». Y es que la Collantes es de armas tomar, tanto dentro como fuera de la ficción. A su lado, tan parco en palabras se muestra Fran Fuentes, Paquito en la historia, que el propio Fesser dice que «menos mal que han rodado en digital, porque si rodáramos en celuloide esto saldría muy caro».