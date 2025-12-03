Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 4 de diciembre de 2025
Cartel promocional de la película 'Gravedad cero'. Prime

Odisea espacial

Crítica de televisión ·

He aquí una película estrenada directamente en Prime Video, insólita y apasionante: 'Gravedad cero'

Boquerini

Boquerini

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:24

Comenta

He aquí una película estrenada directamente en Prime Video, insólita y apasionante: 'Gravedad cero'. Empiezo con estos calificativos porque lo que sigue les puede desanimar, ... y no me lo perdonaría. 'Gravedad cero' es una película de supervivencia con un único actor que interpreta a un astronauta que, intentando arreglar una estación espacial en órbita a la Tierra, una tormenta de protones solares provoca un grave riego para su vida, debiendo volver a toda prisa a la estación.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»
  2. 2 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave
  3. 3 Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: la consejera de Turismo de Canarias denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
  4. 4 Canarias pone fecha de fin a la prealerta y la Aemet advierte sobre las primeras horas del puente de diciembre
  5. 5 Un pequeño municipio de 1.000 habitantes duplica los vecinos extranjeros y se sitúa a la cabeza de Canarias
  6. 6 El presunto pederasta Kenneth V. V. ingresa en Juan Grande protegido y con protocolo antisuicidio
  7. 7 El alcalde y el vicealcalde de Santa Lucía, investigados por presunta malversación en el Ateneo
  8. 8 Instalan una pasarela elevada de 75 metros sin avisar en Las Palmas de Gran Canaria por Navidad
  9. 9 Muere Mingole, un eco del pasado de La Isleta
  10. 10 El actor británico Jude Law rueda en Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Odisea espacial

Odisea espacial