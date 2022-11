'As bestas' arrasa en las nominaciones a los Premios Feroz 'Cinco lobitos', de la vizcaína Alauda Ruiz de Azúa, aspira a siete estatuillas en los premios de los informadores de cine, que se entregarán el 28 de enero en Zaragoza

Luis Zahera aspira al Feroz a mejor actor de reparto por su papel en 'As bestas'.

'As bestas' encabeza con diez candidaturas las nominaciones a los Premios Feroz, que entregan los informadores de cine agrupados en AICE y que celebrará su décima edición el próximo 28 de enero en el Auditorio de Zaragoza. La película de Rodrigo Sorogoyen, que ha superado los 200.000 espectadores en los cines españoles y con casi medio millón en Francia, se inspira en un suceso real acaecido en una aldea de Orense. Un matrimonio francés instalado en la Galicia interior para hacer realidad su sueño de una Arcadia ecológica protagonizan este tenso thriller con maneras de western moderno, que reflexiona sobre la xenofobia, el ecologismo y la lucha de clases.

Después de 'As bestas', la película con más nominaciones es 'Cinco lobitos', la ópera prima de la baracaldesa Alauda Ruiz de Azúa, que aspira a siete Premios Feroz. Los desvelos de una madre primeriza, que además de cuidar de su bebé recien nacido tiene que hacerse cargo de sus padres, será sin duda una de las grandes protagonistas de estos galardones, que certifican el boom de directoras que vive el cine español. Así, por primera vez en la historia de los premios cuatro directoras optan al Feroz: Alauda Ruiz de Azúa por 'Cinco lobitos', Carla Simón por 'Alcarràs', Pilar Palomero por 'La maternal' y Carlota Pereda por 'Cerdita'. El único director en este apartado es Rodrigo Sorogoyen por 'As bestas', un filme que ha conseguido ser nominado en todas las categorías: película, dirección, guion, banda sonora, actriz, actor, actor de reparto, tráiler y cartel.

Laia Costa y Ramón Barea también aspiran al Feroz a mejor actriz protagonista y actor de reparto respectivamente.

Los Feroz distinguen entre drama y comedia. Las nominadas a mejor película dramática son 'Alcarràs', 'As bestas', 'Cinco lobitos', 'Modelo 77' y 'Un año, una noche. Como mejor comedia los periodistas, críticos y blogueros de cine se han decantado por 'Competencia oficial', 'El cuarto pasajero', 'Tenéis que venir a verla', 'Vasil' y 'Voy a pasármelo bien'. Las nominadas a actriz protagonista son Anna Castillo por 'Girasoles silvestres', Laia Costa por 'Cinco lobitos', Laura Galán por 'Cerdita', Marina Foïs por 'As bestas' y Carla Quílez por 'La Maternal'. Como mejores actores los elegidos son Karra Elejalde por 'Vasil', Miguel Herrán por 'Modelo 77', Denis Ménochet por 'As bestas', Nahuel Pérez Biscayart por 'Un año, una noche', Nacho Sánchez por 'Mantícora' y Luis Tosar por 'En los márgenes'.

En el apartado de actriz de reparto, los Feroces se los disputarán Adelfa Calvo por 'En los márgenes', Ángela Cervantes por 'La Maternal', Carmen Machi por 'Cerdita', Susi Sánchez por 'Cinco lobitos' y Emma Suárez por 'La consagración de la primavera. Los mejores actores de reparto de este 2022 han sido Diego Anido por 'As bestas', Ramón Barea por 'Cinco lobitos', Jesús Carroza por 'Modelo 77', Oriol Pla por 'Girasoles silvestres' y Luis Zahera por 'As bestas'.

Los Premios Feroz, que homenajearán en su décimo aniversario a Pedro Almodóvar, también premian a las series de televisión. Las nominadas a mejor serie dramática son '¡García!', 'Apagón', 'Intimidad', 'La ruta' y 'Rapa', mientras que en la categoría de comedia la pugna será entre 'Autodefensa', 'Fácil', 'Las de la última fila' y 'No me gusta conducirʼ.