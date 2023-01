Baldwin será acusado de homicidio involuntario por la muerte de Halyna Hutchins

La pesadilla para Alec Baldwin parece no haber terminado. La Fiscalía de Santa Fe, en Nuevo México, anunció este jueves que acusará al actor de 64 años, y a otros miembros del equipo, de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de 'Rust', un wéstern ambientado en el siglo XIX, producido y protagonizado por Baldwin. Hutchins falleció el 21 octubre de 2021, cuando el intérprete ensayaba una escena frente a la cámara. Baldwin empuñaba un revolver Colt 45 que recibió al grito de 'arma fría', que en el argot significa que la pistola no está cargada. Cuando accionó el gatillo, salió disparada una bala que hirió al director de la película, Joel Souza, y acabó con la vida de la camarógrafa, de 42 años.

«Después de una revisión exhaustiva de la evidencia y las leyes del estado de Nuevo México, he determinado que hay evidencia suficiente para presentar cargos penales contra Alec Baldwin y otros miembros del equipo de filmación de 'Rust'», anunció la fiscal de distrito Mary Carmack-Altwies. «En mi turno, nadie está por encima de la ley y todos merecen justicia», añadió. Baldwin y la armera del equipo, Hannah Gutiérrez Reed serán acusados de dos cargos de homicidio involuntario. Según la ley de Nuevo México, el homicidio involuntario es un delito grave de cuarto grado y se castiga con hasta 18 meses de cárcel y una multa de 5.000 dólares.

Por su parte, el primer asistente de director, David Halls, que fue quien entregó el revolver al actor, ha firmado un acuerdo de culpabilidad de los cargos de uso negligente de un arma mortal, según apuntó la Fiscalía en un comunicado.

La acusación de la Fiscalía llega apenas tres meses después de que Alec Baldwin alcanzara un acuerdo con Matthew Hutchins, viudo de la cineasta, con la que tenía un hijo de nueve años, que le demandó a él y a otros miembros del equipo por negligencia y homicidio involuntario. El pacto permitía que el rodaje de la película continuara, con Hutchins como productor ejecutivo, y que la demanda, que afirmaba que «Baldwin y otros acusados fracasaron al hacer las revisiones de seguridad y cumplir con las reglas sobre el manejo de armas reales, lo que tuvo consecuencias fatales», fuera retirada.

A día de hoy no está del todo claro lo que sucedió en 21 de octubre del pasado año. Por un lado, Halls reconoció en su declaración jurada que antes de gritar 'arma fría' no había revisado el arma porque pensó que contenía balas de mentira y no se detuvo a revisar el cargador. Por el otro, Baldwin siempre sostuvo que no había disparado. «Yo no apreté el gatillo... Nunca apuntaría a alguien con un arma y dispararía, nunca», afirmó tajante en una entrevista a la cadena ABC. Según explicó el actor, el arma, un Colt 45, se le disparó cuando soltó el martillo. Sin embargo, el FBI está seguro de que Baldwin apretó el gatillo porque el revólver estaba «en buen estado». Así lo expuso en un informe policial en el que calificó la muerte de Hutchins de accidente, ya que en sus pesquisas no halló «ninguna prueba convincente de que el arma fuera cargada con munición real de forma intencionada».

La de Matthew Hutchins no ha sido la única querella que ha enfrentado el actor por este caso. En noviembre, Serge Svetnoy, encargado de iluminación en el rodaje, presentó una demanda acusando al equipo de negligencia y falta de profesionalidad. «Nunca debieron tener balas de verdad en el set», dijo su letrado al anunciar la querella ante los medios de comunicación. Además, una supervisora de guion también emprendió acciones legales. Las imágenes de un devastado Baldwin, gritando 'no' y tapándose la boca cuando supo que Halyna había fallecido, dieron la vuelta al mundo. Un día después de la trágica muerte, el actor rompió su silencio en Twitter para expresar su «conmoción y tristeza» por lo ocurrido. «Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna», escribió Baldwin.

La grabación de 'Rust' se iba a reanudar este mismo mes con todos los actores principales originales.