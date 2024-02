'Anatomía de una caída' triunfa en la gala de los César más femenina y feminista

La película de 'Anatomía de una caída' de la francesa Justine Triet triunfó este viernes en la gala más femenina y feminista de los premios César, al lograr seis galardones, entre ellos, a mejor película, mejor dirección y mejor actriz para la alemana Sandra Hüller.

«Ser la segunda mujer de la historia de los César en recibir ese premio (a mejor dirección) en 49 años no es poco. Es un poco flipante y genial a la vez, da esperanza para el futuro», dijo Justine Triet, que dedicó su galardón a «todas las mujeres… a aquellas que triunfan y a aquellas que fracasan, a aquellas que han herido y que se liberan hablando y aquellas que no lo logran». Antes que ella solo otra mujer había logrado el César a mejor directora. Fue Tonie Marshall en 2000.

«Anatomía de una caída» – ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes, de dos Golden Globes y de un Bafta- está nominada a cinco Oscar, pero, curiosamente, no compite en la categoría de mejor película extranjera en Hollywood, ya que Francia no la eligió para representarla.

El filme de ciencia ficción «El reino animal» de Thomas Cailley, con doce nominaciones, y «Anatomía de una caída», con once, partían como favoritas en la ceremonia de entrega de los premios César, los Oscars del cine francés. «El reino animal», al final, consiguió cinco estatuillas, pero fueron premios menores.

La canadiense Monia Chokri dio la sorpresa al lograr al premio a mejor película extranjera con su filme feminista «Simple comme Sylvain» (La naturaleza del amor), derrotando a Christopher Nolan, al alemán Wim Wenders, al italiano Marco Bellocchio y al finlandés Aki Kaurismäki. «I'm so sorry, Mr. Nolan» (lo siento mucho Mr. Nolan), dijo Chorkri al director de «Oppenheimer», presente en la gala.

La denuncia de Judith Godrèche

La cineasta murciana Gala Hernández López ganó el César a mejor cortometraje documental con «La Mécanique des fluides». «Muchísimas gracias», dijo en español esta joven directora feminista al recibir la estatuilla en la mítica Sala Olympia de París.

Uno de los momentos más fuertes de la ceremonia fue el esperado discurso de la actriz francesa Judith Godrèche. Tras 30 años de silencio, la actriz había denunciado ante la justicia, unos días antes de la ceremonia, a los realizadores franceses Benoît Jacquot y Jacques Doillon por violación de menor cuando ella debutaba en el cine. Godrèche tenía 14 años y Jacquot 39 años cuando comenzaron una relación que duró seis años.

Godrèche, que fue ovacionada en pie por sus compañeros antes y después del discurso, instó a «la curiosa familia» del cine francés a denunciar «en voz alta» las violencias sexistas y sexuales en el sector. «Desde hace tiempo hablo, pero no me escucháis», criticó a sus compañeros de profesión, para después denunciar «el tráfico ilícito de jovencitas» en el mundo del cine.

«No encarnemos a heroínas en la pantalla para que en la vida real acabemos escondidas en el bosque. No encarnemos héroes revolucionarios o humanistas para acabar despertándonos por la mañana sabiendo que un realizador ha abusado de una joven actriz y no decir nada», pidió la actriz, directora y guionista de la serie autobiográfica «Icon of French cinema», siete años después del inicio del movimiento Me Too en Estados Unidos.

El actor franco-belga Arieh Worthalter se llevó el César a mejor actor por su magnífica actuación en «El caso Goldman». Este filme cuenta el segundo juicio del militante de extrema izquierda Pierre Goldman, acusado de cuatro atracos a mano armada y de haber matado a dos farmacéuticos.

Worthalter y la directora tunecina Kaouther Ben Hania (ganadora del César a mejor documental por «Les filles d'Olfa»), coincidieron en hacer un llamamiento a un alto al fuego en Gaza en sus discursos de agradecimiento.

Otros premios

El César a la mejor actriz secundaria fue para Adéle Exarchopoulos por «Je verrais toujours vos visages», un filme sobre la justicia restaurativa. Swann Arlaud, que no estuvo en la ceremonia, logró el galardón a mejor actor secundario por su papel de abogado defensor en «Anatomía de una caída».

El César para la mejor opera prima fue para «Chien de casse», dirigido por Jean-Baptiste Durand. El protagonista de este filme, Raphaël Quenard, se llevó el César a mejor actor revelación.

La actriz y directora francesa Agnès Jaoui y el realizador británico-estadounidense Christopher Nolan recibieron un César de Honor. Jaoui, que ha conseguido siete César a lo largo de su carrera, es la artista francesa más recompensada del cine galo.

«Un sueño convertido en realidad», dijo Nolan, que recibió su César de honor de la manos de la actriz Marion Cotillard, con quien ha trabajado en los filmes «Inception» y «Dark Knight Rises». Nolan, sin embargo, no logró llevarse a casa el premio a mejor película extranjera.

El sindicato CGT Spectacle y el colectivo 50/50 se manifestaron delante del sala Olympia contra «las violencias y los silencios» y para mostrar su «apoyo a la actriz Judith Godrèche y a todas las actrices que tienen la valentía de exponer en público los casos de violencia» en el mundo del cine francés.