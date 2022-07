'El agente invisible': una de acción tan espectacular como trillada

«Hay que recordar también que poder ir al cine es algo elitista. Es jodidamente caro. Así que esta idea que se creó, a la que nos aferramos, de que el cine es un espacio sagrado, es falsa. Y rechaza la idea de permitir que cualquiera entre». No es una casualidad que los hermanos Anthony y Joseph V. Russo, responsables de 'Vengadores: Infinity War' y 'Vengadores: Endgame', hayan despachado a los periodistas con estas declaraciones a lo largo de la semana. Al fin y al cabo, su último largometraje, 'El agente invisible', es un proyecto producido por y para la todopoderosa Netflix. No se les hubiese ocurrido hacer un comentario semejante cuando promocionaban alguna de sus cintas ambientadas en el Universo Marvel, pero quien paga manda.

En 'El agente invisible' los hermanos Russo cuentan la historia de Seis (Ryan Gosling), un tipo que se encuentra en la cárcel por unos hechos que desconocemos y al que la CIA le ofrece un trato: lo sacarán de prisión, si pueden entrenarlo para convertirlo en el arma perfecta y se compromete a ejecutar los encargos que le pidan. Nada nuevo bajo el sol. Cuando la película comienza, Seis tiene como misión acabar con la vida de un peligroso hombre que, al parecer, está vendiendo secretos de Estado. Ya vemos entonces que aunque es una máquina, Seis no es un mero ejecutor porque en cuanto una pequeña se cruza con el objetivo, nuestro protagonista detiene la misión y busca otra forma de cumplir con el trato. Cuando finalmente se encara con el, después de una pelea realmente memorable, con cuchilladas, puñetazos y patadas contundentes, descubre que la persona a la que ha asestado el último golpe es Cuatro, un agente de la división para la que él mismo trabaja. Antes de morir, le entrega un colgante, en cuyo interior hay un misterioso USB, y le plantea una duda: ¿Qué creen que harán con él cuando ya no les sirva?

A partir de ahí comienza una persecución que llevará a nuestro protagonista por buena parte del globo terráqueo, como mandan los cánones del género, mientras trata de desentrañar los contenidos que atesora el dichoso USB, razón última por la que la agencia va detrás de él. En el camino, forjará alianzas como la que le une a Dani Miranda, otra agente a la que da vida Ana de Armas, o a Fitzroy (Billy Bob Thorton), un viejo amigo al que recurrirá para tratar de desaparecer del mapa, pero un chantaje lo pondrá todo patas arriba. Frente a él tendrá a Lloyd Hansen (Chris Evans), un excolega suyo en la agencia, metido ahora a mercenario, al que envían a cazarlo.

Chris Evans como el sociópata Lloyd Hansen.

No hay muchas más sorpresas en 'El agente invisible', una película tan espectacular en algunas de sus secuencias como trillada, con un argumento simple, sin recovecos, y personajes más bien planos. La cinta centra todo su potencial en la exhibición de músculo y pirotecnia de variada envergadura, secuencias de acción bien planteadas, que no siempre se resuelven correctamente. La del avión, por ejemplo, resulta torpona y sus efectos especiales no están muy allá; en cambio, la persecución al tranvía en Viena, resulta deliciosa, aunque su final conlleve un CGI bastante bochornoso.

Muy poco humor

Quizá lo más doloroso de toda la propuesta es que apenas hay humor en ella -aunque que a Gosling le llamen Ken, ahora que sabemos que está rodando una película donde da vida al muñeco de Barbie, no lo vimos venir-. Casi todo el peso de la 'comedia' recae en un Chris Evans en estado de gracia, un sociópata que se pirra por una buena tortura y que deja claro que el actor es mucho más que un cuerpazo, aunque cuando tiene que lucirlo lo luce -los enfrentamientos cuerpo a cuerpo gozan de coreografías muy bien pensadas-. Por su parte, Gosling convence como héroe de acción. Su falta de expresividad va como anillo a un papel simple

Entretenida, sin más, el espectador que disfrute con el género verá colmado su interés con esta película que, por tener, tiene hasta una trampilla por la que cae nuestro antihéroe. No descartamos, eso sí, que a las pocas horas haya olvidado todo lo que acontece en ella.

Vídeo. El tráiler de la película.