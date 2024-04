'Abigail': cerrado hasta el amanecer

La maternidad, no vivida, sufrida o imaginada, es un planteamiento habitual en el cine de terror. Mujeres traumatizadas por la ausencia de descendencia o la falta de cariño de sus retoños. Madres abnegadas, directamente torturadas por una prole poseída. Hay quien da a luz a una criatura impredecible y hay quien adopta a una niña angelical que resulta ser un demonio. Comodines manidos a la hora de hablar de inspiración. 'Abigail' explota este recurso, la procreación dolorosa, con una intriga aparente, dinamitada por la errática campaña promocional del filme. El tráiler despeja una incógnita vital que tarda en irrumpir en escena. Se carga la sorpresa. El misterio salta por los aires antes de sentarnos ante la pantalla, a no ser que consigamos desconectar de esas imágenes de avance, demasiado explícitas, que comparten con algarabía las distribuidoras, y sus acólitos, en las redes sociales. Qué difícil es acudir virgen como espectador a las salas, para degustar un pase que pretende darnos dejarnos en shock con un giro de guion. Hoy en día 'Abierto hasta el amanecer' lo tendría complicado para romper esquemas. Siempre hay algún avezado espectador capaz de predecir lo que va a pasar, pero que te lo cuenten de antemano, sin rubor, al vender el producto mediáticamente, no es de recibo.

A 'Abigail' le pesa más que a otros títulos terroríficos la errónea publicidad que ha precedido a su ingreso en la cartelera, promovida por los responsables de su lanzamiento en el circuito de exhibición. El tráiler destripa un punto de giro esencial que desactiva la el misterio de una propuesta acuchillada por los spoilers en su propia promoción. Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, responsables de la divertida 'Noche de bodas', donde una esposa feliz veía truncado su matrimonio recién estrenado al tener que participar en un ritual familiar extremadamente violento, están al mando de esta pringosa fiesta -hemoglobina no falta-, menos loca de lo esperado, que presenta a un variopinto grupo de criminales que recibe el encargo de secuestrar a una niña a la salida de su clase de baile. La pequeña y dulce bailarina es hija de un ricachón, o eso dicen. No es habitual pedir una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de un alma cautiva en contra de su voluntad. Los captores podrán repartir tan jugosa cantidad después de pasar 24 horas aislados en una mansión con su rehén. El trabajo no parece complicado, hasta que desaparece algún miembro de la banda y todo se complica.

Conociendo el truco (anunciado), como audiencia despierta, 'Abigail', herida por la previsibilidad, no cuenta nada nuevo. Tampoco es obligatorio, si el engranaje funciona en otros aspectos en pos de la diversión. Sin embargo, el humor intermitente no termina de cuajar en un concepto decepcionante que sí fluía en 'Noche de bodas'. La trama avanza mejor cuando no se toma en serio, pero tropieza cuando emplea su tiempo para explicar detalles que no son tan importantes. El show se para cuando debe continuar, frenando el tren de la bruja. Inconsistente, con algunas decisiones de cámara discutibles, que incluyen escenas mal contadas, la verbena final, donde todo vale, se alarga sin necesidad, no hay tensión ni inquieta. El filme llega a entretener a intervalos, gracias a algunos pasajes bien llevados por el pintoresco reparto, en el cual figura el malogrado Angus Cloud, el actor de 'Euphoria', fallecido por una sobredosis. Su indudable carisma se ha apagado antes de tiempo.

'Abigail' es la película póstuma de Cloud. Su personaje no lleva el peso de la acción, recae en Melissa Barrera -vista en 'Scream', donde ya trabajó con los directores-, que no está especialmente inspirada defendiendo el papel de una madre perdida que no se ha ocupado como debiera de su descendencia y proyecta en la niña secuestrada, interpretada con histrionismo necesario por Alisha Weir ('Matilda de Roald Dahl: El musical'), su deseos y anhelos -la cría defiende con energía su rol, sobre todo físicamente-. Dan Stevens ('Godzilla y Kong: El nuevo imperio'), Kathryn Newton ('Este cuerpo me sienta de muerte'), William Catlett ('Una historia muy real'), Kevin Durand ('Lost') y Giancarlo Esposito ('Parish') -últimamente está hasta en la sopa-, completan el casting.