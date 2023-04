'Argentina, 1985' y 'Noticia de un secuestro', ganadoras de los Premios Platino

Fue la noche de 'Argentina, 1985' y 'Noticia de un secuestro'. La película dirigida por Santiago Mitre, un emocionante filme judicial que sigue los pasos que dio el fiscal Julio César Strassera cuando en 1985 sentó en el banquillo a los jefes de la sangrienta dictadura militar argentina, se hizo con cinco galardones: mejor película, mejor guion para el propio Mitre y Mariano Llinás, mejor Platino de Cine y Educación, mejor dirección de arte y mejor interpretación masculina para Ricardo Darín, que al recoger el galardón destacó «la increíble humanidad» de Strassera, antes de proclamar «¡nunca más!».

Por su parte, 'Noticia de un secuestro', la miniserie colombiana que adapta el relato de Gabriel García Márquez, también de la mano de Amazon, se hizo con cuatro de los seis galardones en liza, entre ellos el de mejor serie, mejor creador para Andrés Wood y Rodrigo García, mejor interpretación femenina para Cristina Umaña y mejor interpretación femenina de reparto para Magida Issa.

'As bestas', el thriller rural con maneras de wéstern de Rodrigo Sorogoyen, que ya ha sido vista en nuestro país por más de un millón de espectadores y ha superado los 6,9 millones de euros de recaudación, fue la otra gran ganadora de la noche. Inspirada en un suceso real ocurrido en una aldea de Orense, la película que cuenta la historia de un matrimonio francés que se instala en la Galicia interior para hacer realidad su sueño de vivir de la tierra, se hizo con cuatro platinos. A saber, el de mejor dirección, mejor dirección de montaje, mejor dirección de sonido y mejor interpretación masculina de reparto para Luis Zahera, un galardón que en su versión femenina también fue para otra española, Susi Sánchez, por su trabajo en 'Cinco lobitos'.

«Quizá sea la última noche que podamos celebrar 'Cinco lobitos' y lo que ha supuesto, con tantas alegrías y satisfacciones», dijo al subir al escenario del Palacio Municipal de Madrid en Ifema, donde tuvo lugar la gala, antes de dar las gracias a la vida «porque me sigue permitiendo hacer lo que más me gusta que es actuar». Y es que la noche deparaba un premio más para la ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa, y uno importante, el de mejor interpretación femenina para Laia Costa, la madre primeriza que, además de cuidar de su bebé recien nacido, tiene que hacerse cargo de sus padres. «Es muy bonito estar esta noche aquí para los lobitos. Es un día de fin de fiesta y no me puedo imaginar un final tan precioso», celebró.

Laia Costa, Ricardo Darín y Susi Sánchez.

También se llevó dos platinos 'Utama', de Alejandro Loayza Grisi, a mejor fotografía y mejor música original. Y, por primera vez, los Platino entregaban un premio a la mejor comedia iberoamerinaca de ficción, que fue a parar a 'Competencia oficial', el largometraje dirigido por Gastón Duprat y Mariano Cohn, que coloca a Penélope Cruz como una directora de cine que se las hace pasar canutas a Antonio Banderas y Óscar Martínez.

Por otra parte, el premio a la mejor opera prima de ficción fue para '1976', el de mejor película de animación para 'Águila y Jaguar: los guerreros legendarios', y el de mejor película documental para 'El caso Padilla'. En el apartado de series, Guillermo Francella ganó el premio a mejor interpretación masculina por su trabajo en 'El encargado', mientras Alejandro Awada se alzó con el de mejor interpretación masculina en reparto por 'Iosi, el espía arrepentido'.

«Supe pedir ayuda»

Uno que ya se sabía era el Premio de Honor, que recibió un Benicio del Toro visiblemente nervioso sobre el escenario. Contó que la fiebre como actor le llegó cuando tenía 18 años y estudiaba en la Universidad de San Diego. «Se convirtió en un sueño, pero los sueños vienen acompañados de dudas y cuando las dudas son más grandes, más grandes son los sueños», explicó. Aquello le llevó a Hollywood, donde el rechazo fue la tónica en las audiciones. Le preguntaron si estaba dispuesto a cambiar de nombre y a agrandarse un poco los ojos con cirugía plástica, «y las dudas se hicieron más grandes», relató. Al mismo tiempo, decía, las dudas «no venían solo de parte del sistema». «Mis amigos me preguntaban si no me molestaba que me encasillaran. Lo que estaban diciendo, sin decirlo, es que los buenos papeles no van para los latinos y, en parte, tenían razón. En la mayoría de historias no se profundiza en esos personajes y no faltan los estereotipos. Hoy todavía existe ese problema», indicó. Del Toro se esforzó por «buscar la humanidad y la complejidad» a esos personajes.

Ampliar Benicio del Toro. Afp

Y aunque dejó claro que los latinos «no son iguales ni algo monolítico», también hizo hincapié en que «compartimos más de lo que nos divide». Explicó que tal vez ha llegado donde ha llegado «porque supe pedir ayuda» y aseguró sentirse «muy honrado» por un premio que han recibido otros actores antes como el propio Darín, Raphael, Carmen Maura, Antonio Banderas o Edward James Olmos.

Víctor Elías, director de la orquesta

Los galardones se han entregado en Ifema Palacio Municipal de Madrid, en una gala que ha estado conducida por la actriz española Paz Vega, la colombiana Carolina Gaitán y el actor mexicano Omar Chaparro.

La gala también ha contado con numerosas actuaciones musicales, destacando las de Sebastián Yatra y Blanca Paloma, si bien han interpretado clásicos populares de las regiones iberoamericanas otros cantantes y actores como Adrián Lastra, Lucrecia, Michel Brown, Mane de La Parra o Clara Alvarado, entre otros. Por cierto, que la orquesta estuvo dirigida por Víctor Elías, que jugó con el público, aunque no hubiera estado mal algún chiste sobre 'Los Serrano', ya que se cumplía el vigésimo aniversario de la serie e interpretaba a Guille.

Por parte de las autoridades, han acudido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otras.

Esta décima edición premios de la industria audiovisual iberoamericana, organizados por EGEDA con FIPCA, han recibido los votos de un jurado internacional formado por 159 profesionales, más los votos de la comunidad de cineastas de habla hispana y portuguesa preseleccionados en las nueve ediciones anteriores de los Platino, así como la prensa internacional especializada.