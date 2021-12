Solo durante las medidas más restrictivas de la pandemia no pudimos movernos entre provincias (aunque lo hiciéramos con salvoconductos laborales). Pensaba en Solyenitsin diciéndole a Íñigo que en la URSS uno no podía vivir donde quisiera. Ir donde quisiera. En España no nos lo prohibían, por mucha dictadura que tuviéramos. Luego llegó Benet a querer mandar a Solyenitsin de nuevo al gulag. Cuando me hablan de patriarcados y cosas que les faltan a las mujeres en España me tengo que reír. Aunque me río menos cuando leo que en Afganistán las mujeres no pueden viajar más de 72 kilómetros si no las acompaña un hombre. Un familiar cercano, claro, no un novio. Afganistán está muy lejos y nos importa un pimiento. Oh, ah, qué escándalo. A otra cosa.

Parece como si las jóvenes feministas irenenianas (y sí esto suena a Miliki) no hubieran podido abrir una cuenta en el banco ellas solas. Las de mi generación, sí. También hemos podido viajar solas. Un día fuimos al cine solas. Otro día viajamos (por placer) solas. Otro día fuimos a ese restaurante al que queríamos ir. Solas. En mi caso, al Four Seasons que todavía frecuentaba Philip Johnson. Incluso un día fuimos a un crucero solas (lo tremendo era el día de tu cumpleaños con todos cantándote cumpleaños feliz mientras tú, sola en tu mesa de todas las noches, recibías una tarta muerta de vergüenza: sabían el día que naciste porque tenían tu pasaporte).

Viajar sola, o lo demás, no es subversivo, digno de elogio o un signo de mi individualidad, como la chaqueta de piel de serpiente de Nicolas Cage en 'Corazón salvaje'. Es algo que puedo hacer porque me da la gana. Como comerme una bolsa de ganchitos en la calle sin llevar cubierta la cabeza.