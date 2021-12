La vejez de los otros

Tenía ganas de ver las últimas de Branagh y Spielberg, 'Belfast' y 'West Side Story', pero ahora tengo más interés por la de Miguel Ángel Muñoz sobre su tata. Como 'Tata mía' ya se lo había pillado Borau, esta se titula '100 días con la Tata'. Su tata de 97 años que lo ha cuidado siempre. Ahora la cuida él. Su primera película como director es sobre esa tata. Nada que ver con la relación de Carmen Maura con Imperio Argentina en 'Tata mía'. «Le tenía que pasar la letra. Cuando se equivocaba echaba la culpa al cámara o al del sonido. Era muy, muy facha. A mí me agotó… A Borau le dije: 'Cuando hagamos el último plano de la película no vuelvo yo a hablar con esta mujer'. Nunca más. Lo que pasa es que cuanto cantaba… Y a veces cantó para mí». Ya saben, la persona y la artista. A Hitler le gustaba mucho 'Nobleza baturra'. No sólo a él. El 24 de noviembre de 1961, durante el estreno en el Liceo de 'Atlántida', obra póstuma de Falla, una señora se acercó a Imperio Argentina, que había acudido al acto como el príncipe Juan Carlos o Dalí. «¡Imperio Argentina! Mi hija decidió cantar cuando la vio a usted en 'Nobleza baturra'». Era la madre de la grandísima Victoria de los Ángeles, que ese día estaba en el escenario.

La tata de MAM no es Imperio Argentina. Es una mujer española de toda la vida. Si Ana Iris escribiera de ella seguro que la criticaban. Aunque no entiendo las críticas. «Sigo teniendo los mismos amigos de mi adolescencia». Pues intolerable. Lo de MAM va sobre envejecer. Coincide con Murakami. El japonés acepta su propio envejecimiento, pero en los demás le parece difícilmente admisible y asimilable. Creo que luego voy a querer ver 'West Side Story'. Y bailar. Y cantar.