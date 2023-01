Vaya cabeza (de lista) para un caldo de pescado

JAVIER DORESTE/MERI PITA CÁRDENES/CARMEN VALIDO PÉREZ Las Palmas de Gran Canaria Javier Doreste Zamora es teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; Meri Pita Cárdenes es diputada en el Congreso de los Diputados por Las Palmas y Carmen Valido Pérez es exdiputada en el Congreso de los Diputados por Las Palmas Martes, 17 enero 2023, 23:16

Noemí Santana, mandamás oficiosa de Podemos en Canarias por designio directo de Galapagar, ha declarado que no se puede hablar con Reunir Canarias, que Reunir es un partido de tránsfugas movido por intereses personales. No aclara, por supuesto, de qué tránsfugas habla, ni de dónde vienen ni cómo han terminado reuniéndose en Reunir con los que nunca estuvieron en Podemos, ni en Nueva Canarias, ni en ningún otro partido, gente que viene de diferentes luchas y que reclama el protagonismo de esa herramienta que es Reunir hasta el punto de que todAs las personas con cargos representativos, que hemos encontrado en Reunirun espacio de libertad, diálogo y apertura a la sociedad canaria, no vayamos a presentarnos a las elecciones.

Tampoco dice nada nuestra experimentada consejera del Gobierno canario de cuáles serían esos intereses personales que mueven a la gente de Reunir. Es de entender que a la señora Santana le parezca que presentarse a las elecciones, que querer ser representante público de la ciudadanía, sea, para ella, un «interés personal», y quizá por ahí pudiéramos entender las razones por las que la representante de Podemos en Canarias no quiera ni hablar de Reunir, con Reunir o siquiera reunirse con los que pueden discutir su importante posición.

Porque en toda la entrevista no hay otro atisbo de reflexión, no ya política, ni de análisis, sino siquiera del porqué de lo que ha pasado y sigue pasando en su partido. Su entrevista es el egotista canto habitual de esa forma de hacer política que ya puede por fin ignorar definitivamente a los militantes que ya no tiene, la inexistente gestión de los demás cargos de Podemos en el gobierno autónomo, y las explicaciones a una ciudadanía que, por desgracia, harta de escuchar palabras vacías, le ha vuelto la cara a la política en perjuicio de nuestra sociedad.

Y tal vez por ahí empiece a entenderse también por qué otros actores ─ponemos el ejemplo más conocido de Alberto Rodríguez, pero podríamos hablar de innumerables agentes políticos y sociales─ pasan de sus reuniones de confluencia, sus comederos de partidos y sus llamadas al reparto de las migajas de un electorado apenas atónito ante el único requisito que pone la propia convocante: que sea ella misma la que encabece cualquier acuerdo.

Eso sí, pretende que después de tan generosas propuestas y amistosas declaraciones, todo el mundo responsabilice a la gente de Reunir de su fracaso organizativo antes, de su fracaso de gestión ahora y su fracaso electoral mañana. Y se revolcará como cochino en chiquero en los mantras de la división que ya conocemos, como ya conocemos esos discursos recurrentes en Podemos para poner el problema siempre en el otro y nunca en uno mismo.

Como militantes rasos de Reunir y hablando exclusivamente por nuestra propia voz, creemos sin embargo necesario hacer pese a todo un par de aclaraciones, aunque solo sea por demostrar que desde otros partidos es aún posible hablar y expresarse con libertad.

Uno: Algunos dirigentes, cargos electos y militantes de base se han ido de Podemos. Es verdad. Algunos expulsados, la mayoría hartos de que la política real, y no la del cansino argumentario de la formación morada, sea igual o lastimosamente parecida a la de los partidos clásicos, aquellos contra los que un día se construyó Podemos. Esos partidos a lo que llamábamos la casta, los que se entretenían y entretenían a la gente con las etiquetas, que si la izquierda y la derecha, que si los buenos y los malos, que si la situación económica para ocultar que el problema de verdad era ─y sigue siendo─ el hecho de que los que mandan al margen de las elecciones mandan cada vez más, que los que dominan el debate social y la opinión publicada han convertido en asfixiante y trivial el espacio público, que la desigualdad sigue ascendiendo en una carrera sin fin que no solo nos empobrece sino también se apropia de todas las estructuras económicas y sociales de una sociedad en la que las gentes que mueven nuestra tierra están cada vez más arrinconadas por un sistema que las usa y las expulsa sin derecho siquiera a protestar, mientras los políticos de siempre, también ahora los de Podemos, nos hablan de ilusión, de izquierda y de transfuguismo. Sí. Es verdad. Muchas de las personas que luchábamos por la dignidad de nuestra gente vamos a seguir luchando, muchas de esas dirigentes, cargos y militantes de base de Podemos van a seguir luchando por lo que luchaban en Podemos, y lo van a hacer en Reunir Canarias, reunidas con otra mucha gente que no venía de Podemos, sino de las luchas y las confrontaciones con el sistema.

Dos: Tampoco hay que ser el más preclaro analista para darse cuenta de que Podemos Canarias ha fracasado como proyecto político alternativo y transparente. Es dudoso que como marca pueda aún servir como modo de vida al holding que la administra, pero es un hecho que sus políticas y, sobre todo, su forma de hacer política, no se distingue prácticamente de la forma de hacer política de los partidos clásicos canarios. Estomaga especialmente su visión de los derechos sociales más como caridad que como tales derechos. También la cuestión de Chira Soria donde primero se condicionó el apoyo en el pacto del Cabildo al Informe Medioambiental del Gobierno, se siguió votando a favor en la Comisión del Parlamento Autónomo para, finalmente, ante la presión de las bases y el miedo a las elecciones, se dio 'libertad' a 'los militantes' para ir a las manifestaciones, etc. Un comportamiento errático producto del politiqueo de profesionales de la política que ponen su cargo por encima de cualquier ideología o principio, con ese miedo constante a no poder cumplir puntualmente con el pago de las hipotecas contraídas con el sistema al verse rebasadas por una sociedad mucho más despierta de lo que quisieran. Otro ejemplo lo tenemos en el asunto de los trenes en Canarias. En el Congreso de los Diputados se vota a favor de los trenes en las islas, obviando la exigencia de un debate profundo por parte de la gente en Tenerife sobre el proyecto del tren. Y en Gran Canaria, sin hablarlo con nadie, se proclama que el tren es un proyecto estupendo y el de Tenerife es malo. Y no se aclara en qué se diferencia un proyecto del otro, mostrando otra vez el desesperado oportunismo de los que quieren estar en política sin hacer política y molestando lo menos posible a unos y a otros.

Sirva finalmente esta oportunidad para humildemente tratar de compartir lo que durante todo este tiempo hemos aprendido sobre la unidad, incluso antes de encontrarnos en Reunir.

Creemos que lo primero es entender que la unidad no es una sopa de siglas para repartirse los despojos del sufragio de una ciudadanía que esperamos que nos vote ya solo porque no tiene nada mejor que votar. La unidad no es una táctica a la que se llega aguantando hasta la campanada de un ring en el que se dirime a puñetazos puestos y asignaciones presupuestarias, la unidad es un tesoro y un aprendizaje entre diferentes, la unidad hay que cuidarla construyendo complementariedades, debates honestos y ayudas mutuas más allá de las urgencias electorales. Porque si la unidad se construye sobre el reparto de listas, de puestos de salida, de excluir a cuantos vengan a hablar de política y sobre el insulto a los que quieren saber antes de aplaudir si nos unimos para prestar nuestra voz a los de abajo, para defender el interés público y los derechos sociales… o es solo para tener una cuota de poder, un sillón o un sueldillo que ofrecer a los únicos que nos van a aplaudir con entusiasmo. Porque si es así no tendremos unidad, tendremos otra vez un triste refugio electoral para el consabido mal menor que no contenta a nadie. Y la rapiña sobre fondos, subvenciones y puestos seguirá en las instituciones con la única y triste ventaja de que cada vez serán menos los representantes con los que repartir ante el desprecio de la ciudadanía y la sonrisa condescendiente de los poderosos.

Así las cosas, no van a hablar con Reunir porque parece que, para hablar con Reunir, antes de poner los nombres sobre la mesa, se deben definir las líneas de actuación básicas del acuerdo: hablar de Chira Soria, hablar del Tren… hablar también de energías alternativas descentralizadas, de la recuperación del agua como bien público, de los derechos sociales como verdaderos derechos, de la igualdad efectiva de género, de la defensa del medio ambiente… Y todo es un poco más difícil que insultar a quiénes se marcharon de tu partido simplemente porque no se habían inscrito en él con la única intención de aplaudirte, porque querían hacer política en las instituciones.

Al fin y al cabo es verdad que Reunir es, de alguna forma, la herramienta de la gente cansada de esa forma de hacer política que representa Podemos. De los activistas y las asociaciones aburridas de que se las llame solamente a votar y a aplaudir una propaganda hueca, mientras se enfrentan abandonadas al hundimiento de todas las garantías sociales. Cansada de no participar en la elaboración de los programas y cansada de que sea Madrid quién decida quién habla en nombre de Canarias, cuáles son las prioridades de Canarias o qué intereses canarios se deben sacrificar para obtener sabe nadie qué objetivos partidistas en el ancho mundo geopolítico. Para eso existen y así funcionan las sucursales de los partidos políticos en Canarias y en ese ese contexto deben entenderse las declaraciones de Emma Colao, cuando dice que Reunir no pactará con sucursales de obediencia foránea. Es la hartura de tantas y tantas personas que quieren luchar y defender nuestra tierra y nuestros derechos y que una y otra vez se ven cortados, ninguneados y marginados por el funcionamiento de los partidos estatales.

El resto, los miedos, las preocupaciones personales que derivan en acusaciones e insidias personales las vamos a dejar de lado. Si para obtener la bendición de Noemi Santana es imprescindible aceptar antes de sentarse a negociar que ella misma debe encabezarlo todo, presidirlo todo y estar la primera en todas las listas, tenemos que responder que esa bendición no la necesitamos. Y mucho nos tememos que, para su desgracia, no somos la única entre las formaciones políticas y las organizaciones sociales.

La nuestra seguirá tratando de Reunir a la gente que quiere seguir peleando en las calles, en las asociaciones, en las instituciones y en las discusiones del día a día por dar voz a nuestra gente, a sus derechos y a su tierra.

Porque quizá lo más importante de cuanto hemos aprendido al encontrarnos en Reunir con toda esa gente, es que somos muchas, muchas, las personas que seguimos pensando que la forma de hacer las cosas determina las cosas que se acaban haciendo, y que aquí y ahora, en nuestras islas, en nuestras plazas y en nuestras instituciones, construir otra forma de hacer política sigue siendo la principal tarea.