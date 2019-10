¡Vacaguaré!

Existen pocas comunidades en ese país de países que es España que necesiten un partido nacionalista como lo necesita Canarias. Uno que aunque sea por razones autonomistas sea capaz de discutir en Madrid las verdaderas necesidades de esta región ultraperiférica.

Ese partido que también contribuya a hacer país en la región. Que, ahora mismo, ni existe ni se le espera. Los hay que se arrogan la titularidad de las siete estrellas verdes, como si un trapo de tela sirviera por sí mismo para defender esta identidad a menudo ultrajada. Ese partido que no va a nacer de la unión contranatura que acaban de rubricar Coalición Canaria y Nueva Canarias. Luis Campos, coordinador territorial de NC, confesaba el otro día que su partido no comparte el «modelo de país» de CC, lo que hace todavía más sencillo interpretar que esa unión, que reedita la de 2011, no persigue nada más que lograr el escaño que no fueron capaces de amarrar en solitario en junio.