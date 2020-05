V (Bis). Turismo: ¿miedo a volar?

No temas las dificultades: lo mejor surge de ellas» (Rita Levi-Montalcini (1909-2012). Neuróloga italiana y Premio Nobel de Medicina en 1986 compartido con Stanley Cohen).

Si la señora Levi-Montalcini acertó con esta frase, estamos de enhorabuena. Lo mejor no, lo óptimo, surgirá de esta pandemia, que no es una dificultad más, sino una verdadera catástrofe sanitaria, social y económica.

Prometí a los lectores de mi anterior capítulo: Turismo: kilómetro 0, dentro de esta serie de artículos que he encuadrado en el título de Equilibrio en tiempo de virus, una segunda parte referida a Turismo, de ideas, sugerencias o reflexiones, como ustedes quieran llamarlas, con las que trato de aportar algo en estos días de zozobra.

Y para retomar el tema, les recuerdo las ideas que traté en el anterior artículo, desarrollándolas en esta nueva entrega.

Primera idea: los canarios, y desde luego los grancanarios, nos estamos dando ahora más cuenta de la importancia que tiene el turismo como actividad motora de la economía, y en consecuencia de nuestro nivel de vida. Por eso, por ejemplo, no tiene mucho sentido que el Cabildo Insular de Gran Canaria solo destine 13 millones de euros al turismo en su Presupuesto anual, un escaso 1,2% del Presupuesto insular, a un sector que aporta directa o indirectamente más del 60% de la economía insular.

Segunda idea: la segunda reflexión era que debemos dejar a un lado –desechar, o al menos aparcar de momento– las ideas de transformación o cambio radical de nuestro modelo turístico. Esto encierra siempre un intento –loable -, de mejorar las cosas, pero también una demostración de intervención en un mercado, el turístico, de por sí suficientemente dinámico y supeditado en consecuencia a la iniciativa privada. Ahora no podemos incidir en mensajes de miedo a volar, de emergencia climática, de tasa turística, de limitar el número de visitantes y otras similares. Al contrario, ahora hay que recuperar mercados, y luchar durísimamente con nuestros competidores directos - países mediterráneos sobre todo – que también, legítimamente, van a dar la batalla en los países emisores para ganar una partida en que va a escasear – ojalá no por mucho tiempo -, el miedo, no tanto a volar, sino sobre todo a contaminarse con el virus. La garantía sanitaria se muestra aquí esencial, y desgraciadamente España, en su conjunto, es un país, enmarcado por no haber hecho una buena gestión de la pandemia. Por eso sería conveniente un ritmo propio de desconfinamiento en Canarias, o tal vez por islas, pero atendiendo de verdad a las cifras reales de contagios y fallecimientos.

Tercera idea: También planteé que es conveniente crear en Canarias un gran Centro de estudio y reflexión sobre el turismo y otros ámbitos de la actividad económica y social, pero con una potente acción exterior. Si en España tiene sentido una política de promoción externa por parte de algunas Comunidades Autónomas (Cataluña es el caso exagerado de pretensión independentista en imagen externa), Canarias tiene más sentido que ninguna por su condición RUP (Región Ultraperiférica de Europa), por su Régimen Económico Fiscal (REF) y su ventana fiscal (qué poco hemosexplotado ser un destino atractivo de compra – Vatfree (exento de IVA (21%) -, aunque no lo beneficia si seguimos subiendo nuestro IVA particular (IGIC). Un territorio Covid19-Free (libre del virus) y TaxFree (libre de impuestos) más barato y atractivo, son bazas para exponer en los foros internacionales, en los países de origen, con diálogo permanente fuera de Canarias, una especie de Embajada canaria volante, con un equipo preparado, formado, con idiomas y muy profesional. Unas relaciones externas auténticas y fuertes. Sin exageración de gastos, pero con visión ambiciosa de lo que hay que hacer.

En estos días proliferan los planes, las propuestas, las ideas. En este sector del turismo y en otros también muy importantes, por ejemplo, nuestro Puerto de la Luz y de Las Palmas merece –y así lo haré– un artículo especial; también otros ámbitos de nuestra actividad, de nuestra vida, como la cultura o el deporte. Áreas en que el Cabildo de Gran Canaria debería ser mucho más activo y protagonista.

De esas sugerencias, yo extraigo la conclusión de que se proponen medidas interesantes, pero insuficientes para enmarcarlas en lo que denomino Política Turística. Sin duda están bien. Por ejemplo el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), que cuenta con un diputado regional de mi partido, Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna Cabrera, ha elaborado un Plan para el futuro social y económico para Canarias, que es muy completo y que tiene unas propuestas interesantes, y en concreto en el tema del turismo, desde la exención de tasas aéreas, fondos de rescate de rutas, seguros sobre cancelación de reservas, hasta planes de modernización del destino Canarias, mejora de las infraestructuras turísticas, etc. Claro que sí. Esas y otras medidas serán necesarias impulsarlas. Y a no tardar.

En cambio me parece pobre y tardía la propuesta que hace el actual grupo de Gobierno del Cabildo Insular de Gran Canaria (NC-PSOE-Podemos) en materia de turismo, propuesta a los 21 municipios de la isla con 33 medidas dentro de un Programa o Planque titula Primeras medidas para reforzar los servicios públicos, potenciar la atención a los más vulnerables e incentivar la economía grancanaria. Pues bien, una sola de esas 33 medidas o propuestas, se refieren al turismo, la número 8, y dice así: «creación de un fondo para la reactivación de la imagen de Gran Canaria como destino turístico cuando finalice la crisis sanitaria. 3 millones de euros».

¿A que suena pobre? Y además, no se dice que sean 3 millones de euros más, por lo que sospecho que son parte de los mismos 13 millones que ya estaban presupuestados para el Patronato de Turismo de Gran Canaria, para este año, por ejemplo en ferias turísticas que no se han celebrado (ejemplo ITB Berlín) y en promoción que no se ha realizado. O sea, que no son 3 millones más, sino los mismos ya presupuestados. Sin duda, insuficientes.

Yo no me conformo con esa política pobre y timorata. Se excluyó desde 2016 la política que yo, como presidente del Cabildo de Gran Canaria, inicié en 2012 de promocionar de manera singular a nuestra isla, Gran Canaria, al menos en Fitur (Feria Internacional de Turismo en Madrid), para dar a conocer mejor nuestras singularidades y nuestra isla en el mercado español. Ahora que nuestra esperanza más inmediata está en el turismo nacional, creo deberían algunos lamentar no haber seguido esa senda que inicié.

El destino Canarias se vincula más en la península a Tenerife, e incluso a Lanzarote, que a Gran Canaria, de ahí a que a nuestra isla vengan menos peninsulares, y con ello tendremos de nuevo menos empuje turístico que otras islas y desgraciadamente algunos conformándose con que Gran Canaria siga siendo segundona; y es que hay que pelear si no queremos aceptar el papel de vencido sin lucha. También observo con preocupación enorme que no se estén produciendo movimientos que considero imprescindibles hacia los mercados nórdicos y alemán, en que Gran Canaria era mas fuerte, y sí al parecer solo al británico, donde también esta isla es menos conocida y valorada.

Ya sé que se me va a criticar de nuevo de «pleitista» e «insularista». Ya estoy acostumbrado a que me ataquen algunos por defender hasta el nombre de Gran Canaria, que algunos se empeñan en borrar del mapa.

Concluyo: y para que quede claro. En esta crisis, lo primero es la salud. Es cierto que España es por resultados de fallecidos por proporción a la población y a las cifras declaradas por otros por ejemplo China, está peor de imagen sanitaria. Las medidas del Gobierno de España son en par te improv i sadas y son consecuencia de una mala y tardía gestión de la pandemia. En todo caso hay que ser prudentes en el desconfinamiento, pero también flexibles, compatible siempre con la precaución. En todo caso, Equilibrio en tiempo de virus, título desde el principio de mis artículos.

Lo más importante es hacer test y garantizar asistencia a los que contraigan la enfermedad, de aquí o de fuera. Con ello minimizaremos riesgos y podremos recuperar la imagen turística que nos es imprescindible.

No puedo terminar este artículo sin coincidir con la inmensa mayoría de los representantes de los sectores turísticos de Gran Canaria: la desescalada prevista por el Gobierno de España para este sector y el de la restauración sólo garantiza la ruina para algunos; mejor no abrir que hacerlo con pérdidas garantizadas. Ya se verá, sobre todo en pequeñas y medianas empresas y autónomos en general cuantos podrán sobrevivir a este crisis.

Continuará...