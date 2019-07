Lo vendían ellos mismos como una utopía, en un gesto del cinismo que siempre les ha caracterizado. Extendieron la idea de que era imposible, porque su presencia al frente de la nave era para toda la vida. Pero no. Ni era una utopía ni Coalición Canaria era imbatible. Solo hacían falta tres cosas, como se ha demostrado, para que al fin abandonaran, al menos por un tiempo (esperemos que sea muy, muy largo... por no decir que eterno), la poltrona autonmica. Que unas cuantas fuerzas políticas escucharan por fin a la mayoría de la población, que éstas perdieran el miedo y comprendieran que los dirigentes de ATI-CC no son ni dioses ni inmortales, y que jugaran con las mismas armas que el adversario, sin admitir prisioneros en las distintas batallas, como ellos han hecho siempre.

Lo que se le avecina al Ejecutivo que encabeza Ángel Víctor Torres es un reto mayúsculo. Se abre ante sus pies un camino que estará repleto de minas, de trampas y sorpresas, porque la herencia que les deja el partido del investigado por el caso Grúas y el preso Miguel Zerolo es un regalo envenenado con cicuta. Se toparán con una administración que no está enferma, sino gangrenada. Deben ser conscientes (estoy seguro que los saben de sobra) de que la buena cara que ha puesto en público tras su derrota ATI-CC es pura fachada. Llevan semanas afilando los cuchillos. Su oposición, ya lo verán, será como las dos campañas que padecimos durante la pasada primavera, al límite de lo permitido, muy lejos de lo que dicta la moral y la ética.

El pacto de las flores anunció cambios profundos en la forma de hacer política. Confiemos en que no sean palabras vacías, sino hechos. Aunque para que se vean los brotes verdes habrá que tener paciencia. Las prisas son malas consejeras y lo primero que tendrán que hacer es analizar el desaguisado con el que se encontrarán en las distintas consejerías y salvar el año como buenamente se pueda. Todos sabemos que vivir una era peor que la de los últimos cuatro años bajo el mandato de Clavijo sí que es casi una utopía.

Además, ya se perciben esos nuevos aires de hacer política. El mejor ejemplo lo tenemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, renacido gracias a la jugada maestra de la socialista Patricia Hernández para desbancar a Bermúdez. Tuvo la destreza administrativa necesaria para solventar con rapidez el desaguisado de los comedores escolares de verano que dejó como herencia la consejería de Educación del anterior Gobierno de Canarias. Incluso, logró lo que también parecía una utopía, explicarle al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cómo hacerlo.