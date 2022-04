El PP, única alternativa

A nadie se se le escapa, cuando vienen mal dadas, los españoles miran al PP. Y esto no lo digo yo, ahí está la historia. El partido socialista, cuando gobierna, nunca ha dejado una España mejor y que cada vez que se acerca su salida del gobierno, los datos siempre son los mismos: destrucción empleo, más deuda, previsión de la economía cayendo en picado, desprestigio internacional y despilfarro público. Pero a ellos les trae sin cuidado, son muy conscientes de que la fiesta siempre la paga el PP y de lo que nunca se han dado cuenta, es que el PP no lo paga, el PP lo gestiona, pero por desgracia lo pagan los españoles.

Esta misma semana, el gobierno ha tenido que rebajar un 2,7% la previsión de crecimiento, intentaron mentir a Europa, pero «la policía no es tonta» y no les creyeron. Esto supone que nuestro bienestar se va a ver mermado con carácter inmediato, a pensar de que el gobierno sigue con el mantra de que todo va bien, que salimos más fuertes y que todo es culpa de la pandemia y la guerra. Sería creíble si todos los países europeos estuvieran en las mismas condiciones, pero no es así, España es el país que peor lo va a pasar.

La crisis energética provocada por el encarecimiento de la energía es especialmente preocupante si la transición que se lleva impulsando de forma abrupta en este ámbito por parte del Gobierno central no se corrige. El aprovechamiento de los fondos europeos por parte de España está siendo ineficaz e insuficiente, como revelan los pocos datos conocidos al respecto y denuncia sistemáticamente el tejido productivo y los agentes sociales y económicos. Y en este momento en el que los españoles afrontan los precios más altos de los últimos 40 años, el tamaño y gastos de funcionamiento interno del Gobierno central es el más elevado de nuestra historia.

España debe mejorar su planificación para no seguir dañando las previsiones económicas de nuestro país, que todos los organismos han revisado a la baja. Es una obligación con las familias que ya están viendo comprometido su poder adquisitivo y con las empresas y trabajadores que están viendo afectada seriamente su competitividad.

Jamás el PP ha sido ajeno a los problemas que sufre España y por esa razón, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado al Gobierno un ambicioso plan para que las familias recuperen su bienestar y podamos salir adelante. Un documento sin el logotipo del PP, en donde solo se puede ver el escudo de España, porque esto no va de colores políticos, esto va de la nación española.

Solo en los dos primeros meses de este año se han recaudado 7.500 millones de euros de más, debido a la alta inflación, cuando la previsión del gobierno para todo el año era de 9.000 millones. Como diría Feijóo, «parece razonable que eso repercuta en aliviar la presión fiscal en los ciudadanos». Y en eso es en lo que el líder del Partido Popular ha estado trabajando.

Aboga por una propuesta para España con cuatro líneas básicas que deben incorporarse de manera inmediata: la racionalización del gasto burocrático, el rediseño de los Fondos Europeos; reformas estructurales para incentivar la actividad económica y el crecimiento; y una bajada de impuestos selectiva, inmediata y temporal para hacer frente al incremento masivo de los precios.

Propone bajar el IRPF a las rentas inferiores a los 40.000 euros, defiende una rebaja de la tributación por módulos del régimen simplificado en el IVA y régimen especial en aquellos sectores especialmente afectados, exige acometer una rebaja urgente del IVA sobre el gas natural y la energía eléctrica y pregunta al Gobierno a qué está esperando a hacerlo ya que Europa permite fijarlo el 5% por ciento de manera inmediata y plantea actuar sobre el Impuesto de Sociedades, dando libertad para amortizar inversiones en eficiencia energética o transformación digital.

En Canarias, el presidente del Partido Popular, Manuel Domínguez, ha hecho lo propio y le ha ofrecido a Ángel Víctor Torres, un plan para gobernar, que entre muchas cosas tiene una bajada de impuestos, entre ellos el IGIC del 7% al 5% temporalmente, para que las familias puedan verse beneficiadas y que puedan tener más poder adquisitivo, pero el presidente canario hace caso omiso. No cabe decir que a menos impuestos, menos servicios públicos, porque en las comunidades donde gobierna el PP lo han hecho y el resultado son más ingresos, como ha ocurrido recientemente en Andalucía.

Es posible que ustedes puedan pensar que esto es una propuesta difícil de rechazar, pero así ha sido. El gobierno ha decidido fiarse más de podemos y Otegi, que del Partido Popular. Sánchez ha decidido con quien va el resto de la legislatura, personas que quieren liquidar nuestra Constitución y nuestra buena convivencia.

Es lamentable que el gobierno haya despreciado la propuesta seria del PP y haya aceptado, a cambio de no sé qué, el apoyo de Bildu, a pesar de que hemos tendido la mano con sinceridad hasta el último momento. Sánchez ha preferido el apoyo de Bildu al de un partido de Estado y con experiencia de gestión, como el PP. Auguro que lo sucedido esta semana en el Congreso nos pasará factura a todos los españoles porque el precio que se paga es muy caro.

Todos los canarios y el resto de España, deben saber que el PP ya está preparado para gobernar y saltar al terreno de juego para, por tercera vez, sacar a España de una crisis. Tenemos un candidato a presidir España con veinte años de biografía, con cuatro mayorías absolutas en Galicia y es el responsable de que esa comunidad sea una de las mejores en estado de bienestar. En Canarias, Manuel Domínguez, con tres mayorías absolutas en su municipio, Los Realejos, es el mejor candidato que este archipiélago puede tener, para que Canarias, de una vez por todas se convierta en un referente en toda España, como ya lo es Galicia.

Créanme si les digo que el ticket electoral Feijóo-Domínguez, es lo mejor que le puede pasar a nuestra tierra. Estamos preparados, estamos listos y creo que ha llegado la hora del PP, porque es la hora de que la gente salga adelante y el socialismo quede atrás.