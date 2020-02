Una foto para un nuevo paripé

Lo adelantado en diciembre de 2019 lo hizo oficial Norberto Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, el pasado viernes 7 de febrero, tras un vodevil impresentable. Gran Canaria no tendrá maratón en el año 2020. Debido a la dejadez de antaño y a la inoperancia actual, tras diez años ininterrumpidos, la isla no tendrá su prueba fetiche, esa a la que definían de los «récords». Como si fuese un argumento de película de Hitchcock, el maratón lo pasan de enero a noviembre, se publica que éste coincide con el de Tenerife y se lía -matando al mensajero-, luego la LPA Night Run pone su fecha un día antes de lo anunciado por el Cabildo y, de forma inesperada, un buen día el consejero se lía la manta a la cabeza y saca un comunicado que provoca un cisma en su partido político -PSOE-, lo que acaba con una bajada de pantalones del consejero liquidando el esperpento con una nueva foto -ya perdí la cuenta- junto al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para decir que Gran Canaria no tendría maratón en 2020 y que éste se volverá a celebrar en enero de 2021.

Se da carpetazo a la historia con una simple nota y aquí paz y en el cielo gloria. El consejero ha sido incapaz de convocar una rueda de prensa para explicar ante la opinión pública qué ha pasado. Todo se resume en cuatro líneas y la foto de rigor. Nadie asume el descalabro de esta prueba atlética politizada al cien por cien. Tenerife celebrará su maratón el 15 de noviembre, el mismo día que había puesto Gran Canaria -este dato va como recordatorio para algún listillo que en aquellas fechas se dedicó a realizar llamaditas de teléfono algo infantiles-. El 14 de noviembre se disputará la LPA Night Run y ahora la excusa con la que el político de turno intenta salir adelante es que en mayo se celebrará un maratón en la isla, el de la Liga de Fútbol Profesional. Habrá fotos sin tino, y si no tiempo al tiempo. Con exfutbolistas, etc. ¿Pero cuántos aficionados de otros clubes vendrán desde la Península?

Este maratón de LaLiga traerá cola. Como por arte de birlibirloque, lo que iba a ser un maratón, individual y por equipos, y un medio maratón, se complementó con una carrera del abuelo y una de estudiantes. ¿Le suenan los proyectos? Un copia y pega. El Instituto Insular de Deportes gestionó esta carrera con Seagull Sportive SL y se añadió la Young Race -a imagen y semejanza de la Carrera de Institutos- y la Abuel@ton -idea semejante a Pasos por la vida-. En las últimas semanas se ha producido alguna llamada que ha dejado a más de uno con la boca abierta, incluyendo la que efectuaron a una fundación con mucho arraigo en la isla. Se acerca otra vendida de moto.