Un tiempo perdido

Llegan tiempos entretenidos, con elecciones a la vuelta de la esquina, en la que se hablará de lo humano e inhumano, ¿y del deporte? Gran Canaria tiene un enorme potencial, pero últimamente se ha llegado a un camino en el que prima el sinsentido. El Cabildo creó en su día el Instituto Insular de Deportes cuyo objetivo, tal y como reza en el artículo 3 de sus estatutos, «es consolidar, promocionar y desarrollar el deporte y la cultura física de los habitantes de la isla de Gran Canaria, sin perjuicio de que, algunas veces, sus instalaciones sean utilizadas para otras actividades de tipo cultural, social o artístico siempre que no interfieran o perjudiquen la práctica del deporte». Pero con el paso de los años el IID se ha convertido en la puerta a la que todos tocan para conseguir una subvención y del deporte base ni hablamos. La única novedad, en el actual mandato, es la creación de Gran Canaria Isla Europea del Deporte, unas siglas que iniciaron su camino con la idea de potenciar una serie de eventos relevantes de la isla y proyectarlos a nivel internacional. Aquellas palabras iniciales que ilusionaron a más de uno han quedado en agua de borrajas, ya que hoy en día dentro de ese paraguas entra todo. Sí, todo.

Se crea una oficina para el control de esos eventos, pero su única finalidad es acudir a las distintas presentaciones con el roll-up correspondiente y la publicidad alusiva a Isla Europea para que el consejero o el gerente se hagan la foto correspondiente y además atosigar a algunos organizadores con correos electrónicos exigiéndoles una serie de condiciones alusivas a la ubicación de su imagen. ¿Pero qué hay detrás? No hay ni página web. Qué proyecto está en marcha proyectando la imagen de la isla y no cuida ni ese apartado. El tiempo pasa. Ya todos se rinden. Ayuntamientos y organizadores callan y esperan por el dinero prometido. Por cierto, aún no se han abonado las subvenciones del pasado año.

Año a año se programan eventos sinsentido, con un alto presupuesto, que tal y como llegan se van por más que intenten vender una moto que no se la compra nadie -Copa de Europa de lanzamientos, World Padel Tour, etc-. Los eventos tienen que pasar un informe a la oficina de Grandes Eventos, en el que se indica el número de inscritos -casi nadie los corrobora- y las nacionalidades -a voleo-. El fin, entrar en la rueda de la subvención.

Es tiempo para reflexionar de cara al futuro, pero hay que coger el toro por los cuernos y tomar el mando con firmeza. El deporte no debe ser una quimera.