Un mismo rasero

Lo que parece simple suele ser complicado. A estas alturas de la pandemia, a nadie se le debe escapar que la única fórmula individual eficaz para frenar nuevos rebrotes de coronavirus es mediante la prevención y la cordura. Son dos palabras simples, de fácil entendimiento. Pero a la vista de la realidad que nos rodea, su ejecución es compleja.

El pasado sábado, mientras paseaba por Triana para hacer unas compras rápidas, me llegaron al móvil dos Whastapp. Se trataba de unas capturas de Twitter –red social a la que no pertenezco ni ganas que tengo– en la que se criticaban, en apariencia con razón, unas imágenes de un partido de fútbol del play off de ascenso a Segunda B, entre el Marino y el Tamaraceite. El origen de la polémica es que se veía que entre los espectadores no se respetaba la distancia de metro y medio y la mayor parte de los mismos llevaba puesta la mascarilla a su manera, con la nariz al aire. Otras fotografías sobre el mismo partido lo desmentían.

La casualidad quiso que unos minutos después de recibir estos mensajes me topé con un gestor cultural de la capital grancanaria. Me comentó que está a la espera de que Salud Pública le confirme qué condiciones de aforo y seguridad se exigirán en septiembre y octubre a los recintos escénicos y musicales para poner en marcha el proyecto artístico que gestiona. Sus explicaciones no incluían crítica alguna hacia la gestión sanitaria, sino comprensión, porque es consciente de lo complicada y peligrosa que es la situación debido a la Covid-19 y sabedor de que la prevención, la seguridad y la cordura son la prioridad.

Más allá de si en el partido mencionado se respetó o no el protocolo –los asistentes sabrán y sobre sus conciencias quedarán las consecuencias si no siguió a rajatabla el mismo–, lo llamativo es que las autoridades que regulan las actividades con público no utilizan la mismo rasero con todos. El fútbol siempre es la avanzadilla, cuando ya se sabe que si algo mueve a las masas en este país –con el peligro que las aglomeraciones implican en las circunstancias actuales– es ese deporte. La cultura, por su parte, está en la cola. Y eso que desde que los recintos escénicos y musicales han vuelto a la actividad, con aforos muy reducidos y controlados, no han generado ni un contagio.