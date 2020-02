Un despropósito en cascada muy difícil de digerir

Gran Canaria no tendrá maratón este año 2020 tras diez ediciones consecutivas. Esta noticia, publicada en CANARIAS7 el pasado 12 de diciembre bajo el titular: «El Gran Canaria Maratón no se celebrará el próximo año 2020» y en cuyo subtítulo rezaba: «La undécima edición se organizará finalmente en enero de 2021» ya no sorprende y asombra a nadie, pero merece un repaso a unos acontecimientos inverosímiles, donde alguien intentó desde un primer momento matar al mensajero y al final quedó con sus vergüenzas al aire.

Muchos se preguntan qué ha pasado para que el Gran Canaria Maratón no se celebre en 2020 y por qué el nuevo consejero de Deportes, Norberto Francisco Castellano, alargase un chicle que todos sabían que se iba a romper. El consejero se encontró nada más llegar con varios asuntos candentes y el Gran Canaria Maratón era uno de ellos.

Empezó a escuchar opiniones desde dentro del Instituto Insular de Deportes y su principal asesor, en aquellos primeros días, le indicó que era prácticamente imposible celebrar la edición 2020 en enero porque no había capacidad de maniobra para convocar un concurso público que adjudicase su organización. Las fechas pasaban y nada se sabía. Hasta que el 31 de octubre, el consejero Norberto Francisco Castellano emite un comunicado. «El Gran Canaria Maratón 2020 se desplazará, en su decimoprimera edición, al día 15 de noviembre».

El 1 de noviembre, CANARIAS7 publica que «el Gran Canaria Maratón 2020 coincidirá con el Maratón de Tenerife». La primera reacción desde la consejería de Deportes, y del entorno de aquellos días, fue matar al mensajero. Con llamaditas infantiles, que no llegaron a ninguna parte, se intentó desprestigiar la información, pero pronto se dieron cuenta del desaguisado que habían montado. Esta coincidencia de fechas motivó movimientos en el Partido Socialista canario y el consejero de Deportes tuvo que hablar en varias ocasiones con Elena Mateo, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Fueron días movidos. Se intentó capear el temporal y hubo varias alternativas. Una fue decirle a Aridany Romero, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que la LPA Night Run 2020 la adelantase a octubre y que sería el medio maratón de Gran Canaria, mientras que se intentaba alcanzar un acuerdo con Tenerife para que las dos partes cedieran y no provocaran el lío al que estaban sometidas.

Las fechas fueron pasando y era tal el galimatías que ya no sabían a qué atenerse. En esos días algunos puentes de confianza empezaron a romperse. Enmedio de este absoluto despropósito se presenta sobre la mesa el maratón de la Liga de Fútbol Profesional, manido desde dentro del IID con la empresa catalana Seagull Sportive SL. Una experiencia piloto de la Liga que el Cabildo le pone la alfombra roja y 75.000 euros de la consejería de Deportes de golpe.

El 4 de diciembre, Aridany Romero se reúne con Norberto Francisco Castellano, en presencia de otra persona del gobierno insular, como se publicó el pasado viernes en CANARIAS7. La tercera persona era Miguel Ángel Pérez, vicepresidente del Cabildo y secretario insular del PSOE. Ahí acuerdan, visto lo visto, que la LPA Night Run sea el 14 de noviembre y que el Gran Canaria Maratón celebre la undécima edición en enero de 2021. Y todos felices. El 10 de diciembre, la LPA Night Run anuncia que su edición 2020 se celebra el día 14, por lo que ya dejaban claro que no habría maratón. Pero, sin que nadie aún sepa a quién se encomendó, si a Dios o al diablo, Norberto Francisco Castellano emite el pasado jueves un comunicado en el que dice: «El IID recuerda que la fecha de celebración prevista para la Gran Canaria Maratón 2020 es el 15 de noviembre», vuelve a matar al mensajero y advierte que «no tiene una comunicación oficial de la LPA Night Run que anuncie sus intenciones y que justifique un cambio de fecha a un día antes de la fecha programada en 2020 para la Gran Canaria Maratón, algo que sorprende a esta institución dado que es una prueba que habitualmente cuenta con el patrocinio del IID».

Esta nota provoca en el PSOE alarma, indignación y sorpresa. Y el concejal Aridany Romero, en CANARIAS7, deja todo muy clarito. Romero despluma a su compañero de partido y pone sobre la mesa asuntos evidentes, incluso añadiendo que el tono empleado por el consejero era «impropio» y que «quebraba» la relación institucional. Norberto Francisco Castellano agacha la cabeza. Se mete en un laberinto sin que nadie sepa aún por qué y de la noche a la mañana dice que el maratón será en 2021, cuando eso se lo había dicho hace meses a muchas personas. Jajaja. Huye hacia adelante y ahora intentará tapar su mala gestión escudándose en el maratón de LaLiga de mayo. Lo que sí ha hecho Norberto Francisco es cargarse el maratón tras diez años consecutivos.