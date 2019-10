Torres y Morales, en la penumbra

Creo que Ángel Víctor Torres es buena gente. Que es una persona bienintencionada. Y eso, en este mundo tan loco que ya nadie entiende, tiene un valor. Por mucho que pueda resultar un inconveniente en la vida interna tan perra de los partidos. Empecemos por ahí. Creo también que Antonio Morales tiene principios que defiende con blindaje estoico, digno de un guerrero samurái. Que, sin embargo, con una pizca de flexibilidad, podría incluso alcanzar otras cotas que, todo sea dicho, tampoco acaba de ansiar porque su perfil no es jaleado por la pulsión de la inmisericorde ambición. Hasta aquí las reseñas de las creencias. Ayer Torres protagonizó la apertura de los encuentros en CANARIAS7. Llámenlo conferencia o charla, fue ameno. Pero el verdadero interés fue ese aparte que finalizado el acto protagonizaron Torres y Morales al final del salón de conferencias cuando el resto disfrutaba ya del desayuno de media mañana y los corrillos se entretenían. Hasta donde yo sé no hubo un micrófono alrededor ni un servicio de espionaje que transcribiera lo que ambos comentaron.

Lo que sí sé es que aquella conversación entre Torres y Morales iba en serio, y tan en serio. No eran dos enamorados haciendo manitas. Ni siquiera un confesionario donde uno al otro se purificaba su sentimiento de culpa y sus supuestos pecados. Eran dos políticos, uno presidente del Gobierno de Canarias y el otro del Cabildo de Gran Canaria, casi nada, impulsados por la urgencia política que atraviesa el país y el archipiélago. Sobre los dos sobrevolaron términos claves como el de las elecciones generales del 10N, la moción de censura y la crisis del Ejecutivo. Que para lo que lleva de tiempo el actual Gabinete ya es mucho, demasiadas batallitas. Esto acaba de estrenarse y el escenario promete, vaya que si promete.

Aún es pronto para asegurar que a Torres se le esté poniendo cara de Jerónimo Saavedra y a Román Rodríguez, ausente en la cita, de Manuel Hermoso. Tampoco sabemos si 2020 será 1993. Aunque el Club Deportivo Tenerife parece que ha comenzado bien la temporada sin emular aquellos años noventa cuando se codeaba entre los grandes de la Primera División. Y justo la Unión Deportiva Las Palmas arranca mal el campeonato sin alcanzar aquel mismo periodo noventero metido en el pozo de la categoría de bronce. Pero las inquietudes y alarmas existen desde que el nacionalismo canario ha entendido que, de alguna u otra forma, como sea, no puede seguir por separado. ¿Cuál es la fórmula a emplear? Ya se verá. Pero el recelo ya habita en el resto de socios del denominado Pacto de las Flores. Puede que si el PSOE hubiese sido más generoso, Nueva Canarias no se hubiera visto obligada a tener que concurrir el 10N junto a CC. Pero los antecedentes en Gran Canaria de competición electoral entre el PSOE y Nueva Canarias son los que son. Y, poco a poco, una cosa lleva a la otra. Bien mirado, se otea que alguna que otra estrategia que pudo diseñar un círculo reducido en la primavera y verano del año en curso a cuenta de arrinconar a Nueva Canarias, puede ahora desembocar en que el tiro salga por la culata. De inicio, Torres y Morales no hubieran representado ayer el intervalo de desahogo y de complicidad. Y, por supuesto, la noticia hoy sería otra.