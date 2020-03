Todo un limbo político

Una cosa es la estabilidad de antaño, que no volverá, y otra bien distinta es que ni siquiera concurran las certezas paradójicas mínimas estiladas en el multipartidismo y en un Gobierno de coalición; el primero (por cierto, de izquierdas, no es casualidad) desde la Segunda República. Es decir, no hay legislatura viable hasta que se aclare el panorama catalán que depende esencialmente de las elecciones venideras de las que aún desconocemos la fecha. Hasta entonces, y en función del desenlace, ni hay Ejecutivo ni hay oposición a efectos prácticos. Los días, las semanas y los meses de la vida pública transcurren en una especie de limbo del que todos desean salir, aunque sea perdiendo en aras de acabar con la agonía de la incertidumbre, pero nadie sabe cómo hacerlo. Es así, porque no está en manos de nadie salvo de Quim Torra y de Carles Puigdemont y ambos están fuera de la órbita del tablero político ceñido a Madrid.

Es un querer y no poder. Está en juego el recorrido del sistema de partidos y las reglas del marco político de la Transición, casi nada, pero se mantiene en suspenso porque hasta que no haya luz verde a los Presupuestos Generales del Estado, la diatriba política diaria no pasa del brindis al sol.

Ahora tenemos comicios vascos y gallegos, justo en un mes. Hasta entonces nadie moverá nada. Sus resultados pueden servir como indicador de lo que está por venir. Sin embargo, las elecciones catalanas seguirán siendo decisivas. Y ahora la pregunta es evidente: ¿qué ocurrirá en Madrid si los resultados no encajan con el plan de diálogo que prevé La Moncloa? ¿Convocará Pedro Sánchez nuevas elecciones o directamente dimitirá? Para nada. Por lo que el limbo actual sería todavía más inentendible.

Sánchez se juega todo a una carta: que ERC logre tomar el timón de la Generalitat. Si acierta, cuando menos van a pasar varios meses con el desgaste que conlleva la espera y luego vendrá la factura política a pagar para que ERC vuelva al redil constitucional, siempre y cuando el PP no prosiga en su judicialización de la política territorial.

Pongámonos en el lado opuesto: ERC necesita de alguna u otra forma de JxCat porque el tripartito ansiado desde Madrid no suma o por la razón doméstica que sea, que las supuestas divisiones en el independentismo que ahora vociferan, llegado el momento, no eran las que se decía. Volvemos todos a la casilla de salida. El limbo persiste. Y la confusión será enorme.

Realmente, ¿qué recorrido tiene ser investido presidente del Gobierno de manera tan apurada si después no puedes emprender la acción gubernamental que deseas? Es un ejercicio teórico porque a nadie se le escapa que a Ferraz, como es natural, no le interesaba una tercera cita con las urnas donde hubiera perdido más escaños y votos. Pero si el sudoku catalán no se resuelve, un riesgo que existe, habremos perdido meses y meses para volver a empezar. Eso sí, con una acumulación de desgaste mayor a izquierda y derecha donde solo Vox se frota las manos a tenor de las encuestas.