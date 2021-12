Sustanciosa

Es fácil repartir licencias de tonto. A un político o a cualquiera que se ponga a hablar o escribir en público. Convertidos en justiciables, lo aceptamos y ya. A Hitchens le podía parecer una bicharraca Teresa de Calcuta y lo escribió. A otras les puede parecer atractivo Adam Driver. No hay por qué tener razón. No es condición para opinar.

En 1923, Eugenio Xammar entrevistó a Hitler, aunque Lluís Permanyer lo dude. Pero, como recuerda Juan Eslava Galán en su 'Enciclopedia nazi', escribió: «Herido y encarcelado, Adolf Hitler sigue siendo para nosotros lo mismo que era intacto y en libertad: el tonto más sustancioso que, desde que estamos en el mundo, hemos tenido el gusto de conocer. Un tonto monumental, magnífico y destinado a hacer una carrera magnífica (de esto último él está más convencido que nosotros mismos)». Aquí, para quien pueda leer más allá de lo que una escribe, no estoy hablando del Holocausto y la maldad, sino de un tonto famoso.

Dice Yolanda Díaz que el escandalito montado sobre sus declaraciones acerca del 8-M y el peligro del virus es una polémica artificial. Y tanto. No era un secreto. Se publicó en marzo del 2020 que el Gobierno silenció a Yolanda Díaz para no empañar el 8-M. Se publicó su 'guía de protección'. No fue a la manifestación. ¿A qué viene la sorpresa? Otra cosa es preguntarse por qué a la ministra del extraño prestigio se le ha ocurrido soltar eso ahora en plena campaña de sí misma. ¿Cosas de Redondo? El Gobierno con su recuperación y ella con esto. Anda, tira para la casa. Como era de esperar, fue obligada a dar la cara. Hay gente muy inteligente a la que le falta ser lista. Pero Díaz da la impresión de ser una magnífica y monumental ya saben.