Solo he pegado un bofetón en mi vida. Fue un bofetón sonoro, soberbio; un guantazo tan morrocotudo que le salté un diente a mi hermano. «¡Si el diente ya se movía!», me defendí frente a mi madre cuando, alertada por el llanto, apareció hecha una hidra. Pero a ella no le convenció mi alegato: me pegó un zapatillazo en el culo que aún me duele. Así, de forma palmaria, aprendí que la violencia solo engendra violencia.

Desde entonces hasta ahora me han entrado muchas veces ganas de soltar un mamporro ante una impertinencia. Pero me las he guardado. Como se las debería de guardar cualquiera. Y más si estás en los Oscar. Y requetemás si eres uno de los nominados. Que ya sabes que van a meterse contigo. Que te va en el sueldo. Que después de tanta limusina, tanto vestido de alta costura y tanta belleza inalcanzable, la única pequeña y miserable satisfacción que nos queda a los pobres que asistimos a la ceremonia en pijama es ver cómo unos actores ricos se ríen de otros actores ricos. Y que para tirarse del moño con gracia ya están las folclóricas: cuenta Lidia García en su podcast 'Ay, campaneras' que La Argentinita parodiaba a Raquel Meller, y que a esta no le gustaba nada.

Una noche, con el teatro lleno hasta la bandera, La Argentinita estaba acabando los versos del cuplé 'El matrimonio' mientras se cerraba el telón. «Yo para ti, tú para mí» cantaba, cuando llegó la Meller y le soltó un «¡Y esto para ti!» al tiempo que le daba un sopapo. Desconcertada, La Argentinita entreabrió las cortinas y le dijo al público que no podía continuar. Chris Rock, en cambio, siguió tan pancho. Ojalá yo aprendiera a encajar los golpes de la vida como él encajó el soplamocos de Will Smith. Mejor me iría.