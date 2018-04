El cineasta finlandés Aki Kaurismäki afirmó hace unos días que este planeta nunca tuvo tantos sociópatas e idiotas en el poder; y siempre es bueno que personas con altavoz certifiquen lo que ya es un clamor general. Sociópatas siempre los hubo, y podemos contarlos desde que hay noticias escritas, pues se corresponden con casi todas las figuras históricas que encabezaron imperios, y emplearon la fuerza, la coacción y el miedo para construir o mantener el poder. Esos grandes nombres, tenidos por glorias históricas, emperadores romanos, faraones egipcios o zarinas rusas supuestamente ilustradas, fueron psicópatas de catálogo, para quienes la vida humana carecía de valor, y arrasaban con flechas, espadas, cañones, bombas o misiles a quienes tenían por enemigos.

La lista es interminable, desde Alejandro Magno hasta Pol Pot y sus jemeres rojos, sin olvidar el colonialismo de la Edad Moderna y los líderes de la II Guerra Mundial, los que la perdieron y los que la ganaron, que arrasaron ciudades enteras, sin pararse en si mataban a soldados con posibilidad de defenderse o a civiles, enfermos, personas mayores o escolares en el aula (Hiroshima y el Holocausto son dos paradigmas de ese horror). Idiotas también los ha habido, pero eran barridos por otros menos torpes. Porque nadie puede negar la saña con que se trataba a quienes caían bajo el peso de su poder, pero personajes como Julio César, Isabel I de Inglaterra o Napoleón fueron especialmente listos, cuando no muy inteligentes y dotados para el poder, lo cual no les resta ni un ápice de esa crueldad que suele nacer de esa obsesión no exenta de una paranoia que confunden con autoridad.

Hasta aquí no he puesto sobre la mesa ni un solo nombre español, porque justamente las acusaciones que conforman la famosa Leyenda Negra contra España son ciertas, lo que sucede es que quienes extendieron esa mala imagen supieron usar los medios de su tiempo en contra del enorme dominio español, pero también eran culpables de similares atrocidades, si no de más. España nunca ha tenido ni tiene la virtud de crearse buena imagen exterior. Y en resumidas cuentas, la historia escrita es solo un relato interesado de la realidad, generalmente la versión de los vencedores, aunque a veces asombra la habilidad de los vencidos.

Muchos de los mitos positivos que hoy nos venden son mentiras manipuladas, y citaré solo dos: los blancos sureños defensores de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos no lo eran por convicciones éticas ni creencia en la igualdad de todos los seres humanos. Pensaban que el Sur nunca prosperaría al nivel del Norte porque los negros eran una raza inferior, bajaban el nivel y por ello había que dejar de ir a buscarlos a África. Y en la Casa Blanca, incluso cuando estaba ocupada por el mítico Abraham Lincoln, había una parte de la servidumbre compuesta por esclavos llevados a la fuerza en barcos negreros. Otro dato curioso es que, cuando se aprobó el sufragio femenino en la II República española, buena parte de la izquierda no quería que las mujeres votaran porque decían que estaban poco preparadas y, además, eran muy manipulables en los confesionarios, con lo que arrasaría siempre la derecha en las elecciones. Victoria Kent quería posponer el voto femenino “por el bien de la República”, y Clara Campoamor se desmarcó de sus correligionarios y defendió siempre la igualdad de derechos a toda costa. A final se aprobó el sufragio universal con la ausencia del 60% de los diputados, porque muchos no quisieron mojarse.

Así que, el cineasta Aki Kaurismäki tiene razón, porque en este momento de la historia, por extensión de la tiranía o por perversión de la democracia, hay una plaga de idiotas con mucho poder, no solo en la política, sino en otros ámbitos de la sociedad. España y Canarias no son la excepción. Llevamos sufriéndolos hace demasiado tiempo, porque los idiotas con poder esperan que las cosas se resuelvan solas y siempre en su beneficio; pero no es así, y eso solo conduce al bloqueo. Permitir que sigan en el poder siempre es arriesgado y expuesto, pero cuando muchos coinciden en el tiempo, no solo es peligroso, empieza a ser suicida.