El PP, la alternativa real de Telde

El Partido Popular representa hoy la única alternativa real de gobierno a Nueva Canarias en Telde. Frente a un gobierno nacionalista de izquierdas empeñado en parar el tiempo en Telde durante estos últimos ocho años, nuestra formación política contrapone otra forma de gestionar lo público. Ante un gobierno municipal, el de la señora Carmen Hernández, que trata a los vecinos como menores de edad y a los que intenta engatusar con anuncios falsos de última hora, nuestro plan de gobierno pasa por volver a poner al ciudadano y sus problemas en el centro de toda la actividad municipal.

Únicamente el Partido Popular de Telde contrapone sin ambages un modelo de ciudad y una forma de hacer política diametralmente distinta a lo que ofrece Nueva Canarias para nuestra ciudad. Los retos que se marca el Partido Popular para gobernar Telde son mayúsculos. No en vano, deseamos convertir una ciudad a medio terminar en un auténtico polo de atracción de nuevas empresas y emprendedores; deseamos dinamizar nuestras ZCA y transformar una ciudad sucia en una ciudad en la que, pase lo que pase, nunca falle un servicio público tan esencial como la limpieza.

Trabajamos para pasar de ser una ciudad cerrada al turismo y al visitante, a ser una ciudad abierta y acogedora, donde se pueda aparcar sin dificultad para poder disfrutar de sus maravillosas playas y de la impresionante riqueza de su patrimonio histórico, cultural y arqueológico.

Vamos a trabajar incasablemente por tener un Ayuntamiento con más técnicos, con un mayor número de personal que pueda atender a los teldenses como estos se merecen. Un Ayuntamiento que esté abierto a los vecinos, que los atienda sin cita previa y que los trate con la dignidad que merecen. Sin mentiras ni medias verdades vertidas semana sí y semana también por su regidora municipal. Un Ayuntamiento en el que, a través de la creación de las juntas municipales de distrito y de otros órganos, la participación ciudadana en los asuntos del gobierno municipal deje de ser una quimera para ser lo que hasta el momento sólo se reconoce sobre el papel: un derecho real de todos los vecinos.

Lo hemos dicho muchas veces: Telde requiere un mayor número de policías locales en sus calles. Mayor presencia policial para evitar la quema indiscriminada de contenedores de basura y de vehículos y las cada vez más frecuentes reyertas callejeras. Por eso ofertaremos nuevas plazas de policía local. La mejora del alumbrado público también contribuirá sin duda a mejorar la seguridad de muchas calles y barrios.

Empezaremos por garantizar los servicios públicos esenciales de todos los teldenses. Me refiero a algo tan básico como al abastecimiento diario de agua y a la conexión de sus viviendas a la red de alcantarillado o a Internet. No dejaremos a ningún teldense atrás, porque entendemos que en Telde se terminó ya el tiempo del clientelismo político de los que han gobernado 31 años.

Para conseguir materializar estos y otros muchos retos y propuestas que traerán un auténtico cambio revolucionario e histórico a Telde, el pasado 12 de abril tuve la inmensa alegría de dar a conocer el equipo de personas que me acompañarán en la lista electoral que presentaremos en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Y es que, ante la magnitud de los retos que Telde tiene por delante en los próximos cuatro años, hemos apostado por perfiles altamente cualificados. Una lista integradora, con mujeres y hombre de diversas sensibilidades y orígenes políticos, capacidad de trabajo contrastada y con experiencia en gestión municipal. Economistas, abogados, ingenieros, funcionarios, representantes vecinales, empresarios, administrativos o estudiantes universitarios. Todas ellas personas capaces de gestionar con seriedad y responsabilidad.

No nos podemos permitir un municipio que ha colgado el cartel de cerrado y abandonado, con un mercado cerrado, un teatro cerrado, un palacio de la cultura abandonado, unos cines cerrados, con el polideportivo Paco Artiles abandonado, el polideportivo de La Barranquera cerrado, con los aparcamientos de San Gregorio y San Juan Cerrados, el asfaltado reventado, calles sin iluminar, semáforos que no funcionan, calles sucias, con la rambla de la avenida del Cabildo abandonada, con la casa de la condesa con okupas, con los parques y jardines abandonados, en definitiva se ha abandonado a los vecinos.

Por todo ello, nos hemos marcado un camino claro a toda la candidatura, y es que para estos cuatro años de mandato no prometemos nada nuevo, con el riesgo que esto supone porque puede parecer que no ofrecemos nada, y es que lo que ofrecemos es terminar lo que está por hacer y arreglar todo lo que está destrozado. Esto lo hago porque no vamos a mentir a nadie y quiero poder salir a la calle y no tener que cambiar de acera cuando vea a un vecino porque se le prometió algo que era falso. Tenemos un equipo con el que, como me gusta decir, ganan todos los vecinos del municipio. Entre todos, empieza el cambio en Telde.