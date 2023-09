Hasta aquí ha llegado Canarias

Advertí en sede parlamentaria, el pasado mes de abril y delante de la secretaria de estado de migraciones, que llegarían de nuevo pateras a Canarias de manera masiva. La respuesta del gobierno y del PSOE fueron insultos y petición de que arrimáramos el hombro. ¿Arrimar más el hombro? He perdido ya la cuenta de cuántas mociones hemos presentado en las Cortes Generales y en el Parlamento de Canarias, con propuestas para acabar con este drama humanitario que se está dejando miles de vidas en el mar. Canarias está viviendo una grave situación al haberse convertido en una de las puertas principales de entrada a Europa de la inmigración irregular por vía marítima y solo la semana pasada llegaron casi 1000 personas.

El archipiélago canario está siendo, de nuevo, el epicentro de una crisis migratoria procedente del continente africano sin precedente en la última década. La llegada masiva de miles de personas al archipiélago, en condiciones infrahumanas y con alto riesgo de pérdida de vidas, ha alcanzado niveles insoportables para cualquier territorio normal, máxime en territorio insular, fragmentado y ultraperiférico como el de nuestras Islas Canarias. No podemos perder de vista, que en términos de perdidas de vidas, este drama es el mayor que tiene Canarias en este momento, ya que en nuestro mar han muerto más de 4.000 almas inocentes. Nos podemos engañar, y pecar de buenísimo, porque eso solo nos llevará a la melancolía y a la frustración de estas personas, porque la realidad es que no tenemos la capacidad para atenderlos y recibirlos. En el año 2020 llegaron al archipiélago canario más de 23.000 personas en patera y el año 2021 la situación no mejoró, teniendo unas cifras prácticamente iguales con más de 22.000 llegadas. El año 2022, la cifras consiguieron bajar, pero fue un espejismo, del que el gobierno de Sánchez se fió, no hicieron nada, y ya en 2023 vamos de camino a las cifras de 2021 y ya tenemos un 7% más.

El PP cumple con su responsabilidad al denunciar esta situación y por ello advertí en el Senado el pasado mes de abril que volvería a llegar pateras de manera masiva. Nos llamaron de todo y por supuesto no cambiaron la políticas para que estas personas dejen de llegar a nuestras costas, que es el auténtico problema. La semana pasada estuvo el Ministro Escrivá en Canarias y sinceramente yo no me creo que cumpla con su palabra. No hay precedentes para creer en este gobierno sanchista. Necesitamos plazas de acogida para atender a estas personas con dignidad, pero creemos que no es la solución, sino parchear un problema que llevan ignorando deliberadamente desde que Sánchez es presidente.

Ante la incapacidad del gobierno central de hacer políticas destinadas a evitar las llegadas y de derivar con agilidad a los inmigrantes, es lógico que se aumenten las plazas para darles un trato digno y no desbordar nuestros servicios, pero no podemos olvidar que debemos seguir apostando por evitar las llegadas y para ello el protagonista no Escrivá, sino el ministro del interior y el Ministro de exteriores, coordinado por el presidente del gobierno. reo que es importante que todos los canarios conozcan que propone el Partido Popular, para que no se nos tache de que solo criticamos y no proponemos. Proponemos porque ya hemos demostrado, en gobiernos anteriores, que hay una alternativa al caos actual. Con el PP en el gobierno de España solo llegaban a Canarias una media de 470 personas al año, esa cifra con los socialistas en el Moncloa, se ha elevado a una media de 20.000.

¿Qué lleva proponiendo Partido Popular durante años? Proponemos que se aplique la ley en vigor, es decir, que los inmigrantes que entren en España por vías no habilitadas a tal efecto o se encuentren en situación administrativa irregular y sean interceptados por la autoridades policiales, se les aplique el procedimiento de repatriación a su país de origen o tránsito, de acuerdo con los acuerdos bilaterales suscritos por España con terceros países para el control de los flujos migratorios irregulares, y, si no se hiciese efectiva la repatriación en un periodo de 72 horas, se le tramitará el correspondiente expediente de expulsión, ordenando su internamiento en los CIES (centros de internamiento de extranjeros) hasta un período máximo de 60 días, como marca la normativa, en tanto se tramita este y se hace efectiva la expulsión. Por supuesto con todas las garantías de protección y dignidad que merecen.

Como ya ha denunciado la propia Guardia Civil, en el Parlamento de Canarias, solicitamos incrementar los medios humanos y materiales de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Salvamento Marítimo que prestan sus servicios en las fronteras españolas, tanto marítimas como terrestres, para hacer frente a la llegada de inmigración irregular.

En Canarias se debe cumplir con la temporalidad de la estancia de los inmigrantes en los centros de acogida, nunca superando el máximo de un año. Cuando tengan dudas que vayan a la Isleta y le pregunten a los vecinos del parque de los bomberos, los problemas que tienen con el Canarias 50, como bien pudo escuchar hace unos días, mi compañera Jimena Delgado, portavoz municipal del PP y diputada nacional.

Por otro lado, debemos acometer los cambios normativos necesarios para habilitar un procedimiento legal a través del cual menores y adolescentes no acompañados que se encuentren en situación de desamparo en España, y cuyos padres estén perfectamente identificados en su país de origen, puedan ser repatriados a su seno familiar con todas las garantías legales en atención al interés superior del menor.

Además y siguiendo el mandato del Senado acordado en la Comisión de Trabajo, Inclusión Seguridad Social y Migraciones, el Gobierno de España debe recuperar la Comisión Delegada para las Migraciones conformada por los Ministerios competentes (Interior, Exteriores, Defensa y Migraciones) y coordinado por el ministerio de presidencia, con el fin de anticiparse a situaciones y momentos críticos que pueden producirse cíclicamente en el ámbito de las migraciones, estableciendo para hacer frente a ellos planes específicos. Por último y no por eso menos importante, sino todo lo contrario, el Gobierno de España tiene la obligación de aumentar urgentemente la presión diplomática, con todos los países de la costa africana, especialmente con Marruecos, y la dotación de medios para la lucha contra las mafias en origen que trafican con la necesidad de los inmigrantes, cometiendo delitos contra los extranjeros por tráfico de personas. La vía diplomática y de seguridad debe aplicarse lo antes posible, y volver al los acuerdos bilaterales, con los que el gobierno de Mariano Rajoy consiguió que la inmigración no fuera noticia todos los días en nuestro archipiélago.

Canarias está ya harta del ninguneo con el que se trata a nuestras islas por parte de Pedro Sánchez, que solo se acuerda de nosotros para venir de vacaciones a un palacio real en Lanzarote. Hasta aquí hemos llegado y se hace urgente un cambio de gobierno y que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa y el próximo mes de octubre volvamos a la buena dirección en materia de inmigración, como ya demostramos cuando gobernamos, porque ahí están la cifras.