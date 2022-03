El tipo que está siendo juzgado porque quería matar a Pedro Sánchez ha dicho que no es un asesino, que es un sentimental. «Al beber me venían esas ensoñaciones como siendo patriota». En 'Senderos de gloria', Kirk Douglas recuerda a un general malhumorado las palabras de Samuel Johnson de que el patriotismo es el último refugio de un canalla. El tipo este de Tarrasa no sabrá quién era Samuel Johnson, pese al lugar común. Quizá lo sepa la mujer corajuda que apareció en un informativo ruso con un cartel de no a la guerra y advirtiendo (eso ya en ruso) de que no creyeran la propaganda, de que les estaban mintiendo. Lo gracioso es que la pueden sancionar por la ley «contra la desinformación». Por el art. 20.3 del Código Penal («difusión pública a sabiendas de información falsa sobre el uso de las fuerzas armadas rusas»). Antes grabó un vídeo explicando los motivos de su protesta. Lo más parecido que he hecho yo fue grabar uno el día que me iban a anestesiar para quitarme un pólipo del útero por si no me despertaba. Como testamento vital de que me podían desconectar. No querría yo estar en un gulag de la inconsciencia.

De momento, a Marina Ovsiannikova la liberaron con cargos tras 14 horas de interrogatorio policial. Si detienen por la calle a una señora con una pancarta en blanco (un homenaje valiente a lo absurdo de 'Arte', la obra de Yasmina Reza), qué no harán con esta denunciando las mentiras. Hay en el Thyssen una exposición sobre el trampantojo, el arte de contar mentiras en un cuadro. Ese género quizá menor en el arte, pero tan importante y vigente en general. Ese engaño que fascina. Ese dejarse llevar por la ilusión. Por la propaganda. Putin es un canalla sentimental.